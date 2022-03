Zo kun je je WhatsApp-accountinformatie opvragen Bekijk alle info die WhatsApp van je heeft Tips

Ook WhatsApp verzamelt allerlei gegevens over jou, zoals je telefoonnummer en de nummers van de contacten waar je mee chat. Via een knop kan je deze WhatsApp gegevens opvragen, zodat je inzicht krijgt in wat WhatsApp over je weet. In deze tip lees je welke gegevens dit zijn en hoe je dit zelf opvraagt.