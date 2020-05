Heb je een ander telefoonnummer gekregen en wil je dit in WhatsApp aanpassen? Dat kan! Met de stappen uit dit artikel zet je je WhatsApp-account over naar een ander nummer, inclusief vrienden, groepen, foto's en instellingen. Zo pak je het aan.

WhatsApp: nieuw telefoonnummer

Een ander WhatsApp-nummer instellen is heel simpel. WhatsApp is altijd gekoppeld aan je mobiele nummer, dus je moet het even goed aanpakken om te zorgen dat alle accountinformatie, groepen en instellingen bewaard blijven. Op het moment dat jij een ander nummer krijgt, verandert je WhatsApp-nummer dus mee. In deze tip leggen we in een kort stappenplan uit hoe je dit kunt doen. Heb je een nieuwe iPhone en blijf je hetzelfde nummer gebruiken? Dan verandert er niets en hoef je niets te doen.



WhatsApp telefoonnummer wijzigen: hoe werkt het?

Op het moment dat je mobiele nummer wijzigt kun je dat aangeven in WhatsApp, zodat alle gegevens worden overgezet naar het nieuwe nummer. Je moet hiervoor het nieuwe nummer activeren op je huidige telefoon. Als je een nieuwe iPhone én een nieuw nummer gaat gebruiken, zul je dus op je oude iPhone wat stappen moeten doorlopen.

Als je onderstaande stappen doorloopt gebeurt het volgende:

Het account dat gelinkt is aan je oude nummer wordt verwijderd. Je contacten zullen je oude nummer ook niet meer zien in hun favorietenlijst.

Jouw status, groepen, profiel en chatgeschiedenis worden overgezet naar het account dat gelinkt is aan je nieuwe nummer.

WhatsApp telefoonnummer wijzigen

Zo stel je een nieuw WhatsApp-nummer in:

Ga in de WhatsApp-app naar Instellingen > Account > Wijzig nummer. Vul in het eerste veld je huidige telefoonnummer in. Vul in het tweede veld je nieuwe telefoonnummer in. Tik op Gereed om verder te gaan. Op het nieuwe nummer ontvang je een sms-bericht met een zescijferige activatiecode. Voer de code in om de nummerwijziging te bevestigen. Je account is nu overgezet naar het nieuwe nummer.

Nadat je je nieuwe telefoonnummer hebt geverifieerd zullen je gegevens worden overgezet naar het nieuwe nummer. Daarna vind je al je vrienden terug en kun je WhatsApp weer gebruiken zoals je gewend was.

