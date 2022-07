In deze gids lees je alles over de iPhone oplaadkabels en laders: welke Lightning-kabels zijn er en hoe kun je sneller opladen met usb-c? Jouw gids in de wereld van kabels en laders!

Als je je iPhone wilt opladen heb je tegenwoordig verschillende mogelijkheden. Je kunt met een MagSafe-lader aan de slag gaan, een powerbank aansluiten of een dock op je bureau zetten. Maar de meest basic manier om je iPhone dagelijks op te laden is met een stroomadapter en kabel. Wat je daarvoor nodig hebt lees je in dit artikel.



Weet je niet wat je moet kopen en wil je snel antwoord? Koop dan de usb-c-lichtnetadapter van 20 W van 25 euro in combinatie met de 1 meter lange usb-c-naar-Lightning-kabel van 25 euro bij de Apple Store.

Stroomadapters voor iPhone: dit zijn je opties

Nu Apple geen stroomadapter meer bij de iPhones meelevert zul je zelf voor een stekker moeten zorgen. Dat is geen probleem, want er is keuze genoeg en je kunt nog steeds gebruik maken van de 5 Watt-adapters die je vroeger bij de iPhone kreeg en waarvan je er vast nog wel een paar hebt liggen. Het opladen gaat wat minder snel, maar als je ’s nachts altijd je iPhone oplaadt is snelheid geen issue.

Langzaam laden met usb-a

Kies je voor een lichtnetadapter met usb-a-aansluiting, dan zal het opladen relatief langzaam gaan. Dit is wat Apple verkoopt:

Apple USB-lichtnetadapter van 5 W: 25 euro

USB-lichtnetadapter van 12 W: 25 euro

Je moet wel gek zijn als je nu nog 25 euro voor de 5 Watt-oplader betaalt, omdat je voor hetzelfde geld een veel nieuwere en snellere oplader bij Apple kunt aanschaffen.

Sneller laden met usb-c

Wil je je je iPhone snelladen, dan heb je een zwaardere stroomadapter nodig. Dit werkt vrijwel altijd met usb-c dus dat betekent dat je ook een ander type kabel nodig hebt (namelijk usb-c-naar-Lightning):

USB‑C-lichtnetadapter van 20 W: 25 euro

USB‑C-lichtnetadapter van 30 W: 45 euro

Lichtnetadapter van 35 W met twee USB‑C-poorten: 65 euro

Zoals we al aangaven kun je voor 25 euro een veel betere adapter kopen dan het 5 Watt-exemplaar. We raden dan ook aan om de 20 Watt-adapter te kiezen als je toe bent aan een nieuwe oplader. Wil je twee devices tegelijk opladen, dan kan de dubbele 35 Watt-oplader aanschaffen, die relatief nieuw is. Hou er echter rekening mee dat het vermogen van 35 Watt over de twee poorten moet worden gedeeld, dus je krijgt maximaal 17,5 Watt per aansluiting.

Daarnaast zou je elke usb-c-lader van je MacBook kunnen gebruiken, ongeacht het wattage. De iPhone is beschermd tegen overmatig laden en oververhitting. Je zou uiteraard ook voor adapters van derden kunnen kiezen, maar bij goedkope exemplaren zijn de componenten vaak van mindere kwaliteit. Let op het Made for iPhone-logo of beperk je tot gerenommeerde merken als je wat meer zekerheid wilt hebben.

iPhone-kabels: dit zijn de opties

Alle hedendaagse iPhones hebben een Lighting-aansluiting, terwijl je bij de iPad ook wel regelmatig een usb-c-aansluiting tegenkomt. Dit bepaalt welk type kabel je moet hebben.

Usb-a-naar-Lightning kabel

De meest eenvoudige oplaadkabel is er eentje met aan de ene kant een usb-a-aansluiting en aan de andere kant een Lightning-aansluiting. Deze past in de 5W- en 12W-adapters die we hierboven hebben besproken. De officiële kabels van Apple zijn in drie lengtes verkrijgbaar:

De meeste mensen zullen kiezen voor de kabel van 1 of 2 meter, maar als je een korte afstand wilt overbruggen op een nachtkastje of iets dergelijks, kan de kortere kabel toch misschien van pas komen. Elders kun je vaak een veel betere prijs vinden.

Usb-c-naar-Lightning kabel

Wil je je iPhone snelladen via een usb-c-adapter dan zul je ook een bijpassende kabel moeten hebben. Deze is er in twee lengtes:

30-pins oplaadkabels

Ja, Apple verkoopt ze nog! Heb je een wat oudere iPhone, dan kan het nodig zijn om een kabel met 30-pins aansluiting in huis te halen. Dit is een relatief dure kabel, vooral bedoeld voor mensen die hun oude kabel kwijt zijn. Het gaat hier om de iPhone 3G/3GS, iPhone 4-serie en de iPad 1 t/m 3. Helaas zijn er bij andere winkels niet vaak dealtjes te vinden.

Apple 30-pens-naar-USB-kabel: 25 euro

Eén oplader voor alles?

De Europese Unie gaat in 2024 de universele oplader voor smartphones en andere apparaten verplicht stellen, waarbij is gekozen voor usb-c. Het betekent dat je op termijn andere kabels nodig hebt. Toch zal de Lightning-kabel nog lange tijd in gebruik blijven, vooral omdat er nog zeker tot 2030 veel iPhones met Lightning-aansluiting in gebruik zullen blijven.

Wil je niet vastzitten aan een bepaalde aansluiting, dan kun je beter kiezen voor draadloos opladen van je iPhone, bijvoorbeeld met Apple’s eigen oplossing MagSafe. Voor die oplader heb je trouwens ook een usb-c-stroomadapter nodig die er niet wordt bijgeleverd.

Bekijk ook MagSafe Charger voor iPhone: alles wat je moet weten Apple eigen draadloze opladers: de MagSafe Charger en Duo Charger. Ze zijn geschikt voor alle iPhones met MagSafe, oftewel de iPhone 12-serie en nieuwer. Lees hier alles wat je moet weten over deze opladers met magneten.

Andere merken iPhone-kabels en adapters

Behalve de accessoires van Apple zijn er ook nog diverse andere aanbieders van kabels. Wil je weten welke merken relatief goed zijn?

De Apple Store verkoopt kabels van:

Belkin

Mophie

Native Union

Coolblue verkoopt kabels van:

Belkin

Bluebuilt (eigen merk)

Nomad

Amac verkoopt kabels van:

Belkin

Decoded

Native Union

Nomad

Satechi

Xtorm

Daarnaast kun je voor goedkope kabels en adapters (die toch betrouwbaar zijn) terecht bij: