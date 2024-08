Ben je overgestapt naar een nieuwe Apple Watch, dan vraag je je misschien af wat je met het oude exemplaar kunt doen. Je kunt je Apple Watch verkopen of weggeven aan familieleden. Je Apple Watch inruilen bij Apple is ook een optie, maar soms heb je moeite om er afstand van te nemen. Je hebt een bijzondere uitvoering gekocht of je wilt gewoon een reserve achter de hand houden. Toch hoeft die oude Apple Watch niet werkloos in de la te blijven liggen: hij komt in allerlei situaties nog van pas.

Je kunt meerdere Apple Watches koppelen met dezelfde iPhone. En dat is handig, want het betekent dat je gemakkelijk kunt wisselen tussen beide modellen. Hebben ze een verschillende kleur of materiaal, dan kun je de Apple Watch afstemmen op je outfit: bijvoorbeeld een luxe stalen smartwatch voor een etentje buitenshuis en een knalrode aluminium smartwatch tijdens het sporten.

#1 Apple Watch voor gevaarlijke activiteiten

Heb je een Apple Watch met een paar krassen en deukjes, dan is deze voor dagelijks gebruik misschien wat lelijk geworden. Maar hij is in allerlei andere situaties nog prima te gebruiken. Draag de oude Apple Watch bijvoorbeeld als je naar het strand gaat, als je op vakantie gaat naar een gebied waar je beter niet met dure sierraden kunt rondlopen, of tijdens het beoefenen van ruige sporten. Een Apple Watch Ultra is ook erg robuust, maar is natuurlijk een stuk duurder terwijl je met een oude Apple Watch waarschijnlijk bereid bent wat meer risico’s te nemen. Een extra beschadiging is dan niet zo erg. En raak je de Apple Watch kwijt, dan is de schade nog te overzien. Of je nu gaat golfen, skiën of skateboarden: met een oude Apple Watch hoef je minder voorzichtig te zijn.

Eventueel zou je een Apple Watch-hoesje kunnen kopen om je oudere Apple Watch nog wat beter te beschermen. Het ziet er niet zo mooi uit, maar daar maak je je bij een oude Apple Watch minder druk om. Een Apple Watch screenprotector kan ook en is minder opvallend.

#2 Apple Watch in bed dragen

Je kunt de extra Apple Watch gebruiken voor slaaptracking. Dit is mogelijk vanaf watchOS 7 en is dus ook geschikt voor een Apple Watch Series 3 die je niet meer kunt updaten. Ook hoef je je niet druk te maken over het opladen, want zodra je naar bed gaat je ‘overdag’ Apple Watch op de lader. De volgende ochtend is de batterij weer helemaal vol.

Je kunt de Apple Watch in bed ook als wekker gebruiken, waarbij je wordt gewekt door een gezoem op je pols. Je partner kan gewoon blijven doorslapen. Het dragen van de Apple Watch in bed heeft als voordeel dat je ook ‘s nachts kunt doorgaan met het meten van je lichaamswaarden zoals hartslag en saturatie. Het is ook noodzakelijk als je de nieuwe Vitals-app wilt gebruiken.

Kies voor het slapen een comfortabel bandje, zoals een geweven sportbandje. Ook kan het zin hebben om je Apple Watch ‘s nachts om de andere pols te dragen, zodat de huid op je andere pols wat frisse lucht krijgt.

Bekijk ook Slaapfuncties op de Apple Watch: vanaf watchOS 11 ook voor middagdutjes De Apple Watch heeft diverse slaapfuncties. Hoe het werkt zie je in deze gids, waarin we alles langslopen: van het instellen van je slaapschema tot het bekijken van je slaapfasen. Dit moet je weten over slapen met de Apple Watch!

#3 Apple Watch voor beta’s

Het installeren van watchOS-beta’s is riskant: mochten er nog bugs in zitten, dan kun je niet meer downgraden naar een eerdere stabiele versie. Je loopt minder risico als je je oude Apple Watch hiervoor gebruikt, mits deze hier nog geschikt voor is. Voor watchOS 11 heb je bijvoorbeeld een tweede generatie Apple Watch SE, een Apple Watch Series 6 of nieuwer nodig.

Hou er verder rekening mee dat je ook de bijbehorende iOS-beta op je iPhone moet installeren, om beta’s op de Apple Watch te kunnen draaien. Iets anders om rekening mee te houden is dat er om de paar weken nieuwe beta-updates uitkomen en het kost wel wat tijd om die steeds te installeren.

#4 Gebruiken als muziekspeler

Apple maakt geen iPods meer, maar de Apple Watch kan hiervoor een goed alternatief zijn. Zet lokaal wat muziek op de Apple Watch en je kunt muziek luisteren via de AirPods. Dat is vooral handig tijdens het sporten, want het betekent dat je geen iPhone meer bij de hand hoeft te hebben. Ben je bang dat je je verveelt als je geen iPhone bij je hebt? Geen punt: er zijn talloze leuke Apple Watch-games om je te vermaken.

Bekijk ook Dit zijn de leukste spelletjes voor de Apple Watch Wist je dat je ook spelletjes kunt spelen op je Apple Watch? Er zijn voor de Apple Watch meerdere games beschikbaar die leuk zijn voor tussendoor. In deze gids bespreken we meer dan 15 aanraders.

#5 Luxe Apple Watch voor speciale gelegenheden

Stel dat je ooit de Apple Watch Edition in keramiek hebt gekocht of een keertje helemaal uit de band bent gesprongen door een Apple Watch Hermès aan te schaffen. Het is misschien verstandig om die als tweedehands Apple Watch te verkopen, want ze brengen nog best wat geld op. Ben je echter verknocht aan je luxe Apple Watch, dan kun je ‘m nog prima gebruiken voor speciale gelegenheden. Voor dagelijks gebruik is een Apple Watch Series 2 wat achterhaald, maar tijdens een etentje met familie heb je genoeg aan het tijdstip en notificaties. Je gaat niet aan het kerstdiner een game spelen op je Apple Watch (toch?).

Bekijk ook onze tips wat je met een oude iPhone kunt doen. Daarbij speelt nog mee dat je je oude iPhone veilig wilt blijven gebruiken, ook als deze geen updates meer krijgt. Bij de Apple Watch speelt dit veel minder, omdat er vrijwel geen malware voor wordt ontwikkeld. Je kunt een oude Apple Watch dan ook prima blijven gebruiken, ook zonder deze te updaten. Je loopt daardoor uiteraard wel nieuwe functies mis.