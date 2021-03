Komt er nog een maart 2021-event van Apple? Of wordt het toch april? Misschien gaat Apple de aankondigingen wel met een simpel persbericht doen! Hoe dan ook is er genoeg om op vooruit te blikkenen in deze verwachtingen voor Apple's voorjaar van 2021 lees je er alles over.

Verwachtingen Apple voorjaar 2021: event in maart of april?

Apple’s eerste productaankondigingen van het jaar volgen meestal in maart. Lange tijd leek het erop dat er voor maart nog een event op de planning stond, maar die kansen worden nu steeds kleiner. In plaats daarvan wordt er nu gesproken over een event in april 2021. Hoe dan ook: dat Apple dit voorjaar van 2021 aankondigingen in het verschiet heeft, lijkt wel duidelijk. Er zijn al diverse berichten geweest over bijvoorbeeld een nieuwe iPad Pro en ook de AirTag is nog steeds in aantocht. Maar wat kan Apple nog meer aankondigen tijdens een voorjaarsevent in 2021? Je leest het in onze vooruitblik met verwachtingen voor Apple aankondigingen in het voorjaar van 2021.

Wanneer is Apple’s voorjaarsevent?

Allereerst is het goed om te weten dat er nog helemaal niks officieel is over een eventueel Apple-event in het voorjaar van 2021. Lange tijd leek het erop dat in maart 2021 een event zou komen (er werd zelfs al een datum genoemd), maar nu we al bijna tegen het einde van de maand zitten, lijkt die kans steeds kleiner. Inmiddels zijn er geruchten over een event in april, al weten we daar nog geen datum van. Desalniettemin het heeft er wel degelijk alle schijn van dat Apple in ieder geval iets aan gaat kondigen. De afgelopen jaren heeft Apple meermaals een event gehouden in maart. Zo hield Apple in 2016, 2018 én 2019 een event in maart, met aankondigingen als de nieuwe iPads, iPhone SE en meer. In 2019 stond het event in het teken van diensten, maar werden er via persberichten ook nieuwe producten aangekondigd, zoals de iPad mini 2019 en de tweede generatie AirPods.

2020 was een opmerkelijk jaar qua aankondigingen. Apple onthulde in maart wel de iPad Pro 2020 én de nieuwe MacBook Air (met de iPhone SE 2020 in april), maar een event kwam er niet. Vermoedelijk had dat ook te maken met de gevolgen van de pandemie, maar inmiddels heeft Apple bewezen dat een digitaal event prima mogelijk is. Als er een event komt, dan zal dat ook digitaal zijn zoals de eerdere events in 2020.

Een andere optie is dat Apple nieuwe producten aankondigt via persberichten, al zouden we niet zo goed weten waarom Apple dat dit jaar zou doen. Er is meer dan genoeg te vertellen over bijvoorbeeld de AirTag of de nieuwe iPad Pro en de opgenomen presentaties heeft Apple inmiddels in de vingers.

Een exacte datum voorspellen wanneer Apple iets gaat aankondigen, is momenteel erg lastig. De kans op een event op 23 maart zoals voorspeld werd, lijkt klein. Maar dat er iets gaat gebeuren in de komende anderhalve maand, lijkt zeer waarschijnlijk.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple verplaatst event naar april, datum nog onduidelijk' Apple zou het event dat deze maand gehouden zou worden, verplaatst hebben naar april. Het is momenteel nog onduidelijk wat daarvoor de reden is en wanneer Apple het event houdt.

Verwachtingen voorjaar 2021-event in het kort

Dit zijn onze verwachtingen voor het Apple voorjaar 2021-event in het kort:

Nieuwe iPads: mogelijk de iPad Pro 2021 en mogelijk de iPad mini 2021.

AirTag: aankondiging van Apple’s Bluetooth- en Ultra-Wideband tracker voor het terugvinden van je persoonlijke voorwerpen.

Andere nieuwe producten in het verschiet: nieuwe AirPods, Apple TV en meer.

AirTag: zeer waarschijnlijk

Als er één apparaat is waar we nu al maanden (of zelfs jaren) op wachten, dan is het wel de AirTag. Betrouwbare bronnen roepen al jaren dat Apple met een eigen variant van de Tile-tracker komt en zelfs Apple zelf heeft al hints gegeven naar de naam AirTag. Dat de AirTag eraan zit te komen, is dan ook voor niemand een verrassing. Maar is een eventueel maart of april-event dan hét moment om de tracker aan te kondigen? Als het aan ons ligt wel. We gaan weer richting de lente en de zomer en komen daarom ook weer meer buiten. Zeker als de coronamaatregelen wereldwijd afgebouwd worden, is de kans dat je je sleutels of een ander voorwerp ergens verliest weer een stukje groter. Onlangs zijn er al diverse accessoires zoals voor de AirTag opgedoken, dus het is een kwestie van tijd voordat deze er komt.

Apple heeft bovendien in iOS 14.5 al verdere maatregelen genomen. Zo voegt iOS 14.5 het Items-tabblad toe aan de Zoek mijn-app. Dit is de plek waar je je voorwerpen waar de AirTag aan bevestigd is terug kan vinden.

Bekijk ook AirTag: 7 dingen die we al weten en verwachten over de Apple-tracker De AirTag, ook wel Apple Tag genoemd, is een aankomende tracker van Apple, waarmee je zoekgeraakte spullen kunt terugvinden. De afgelopen jaren is er al veel informatie naar buiten gekomen over dit nog niet aangekondigde accessoire. In dit artikel zetten we op een rij wat we nu al weten van de AirTag en wat we van deze Apple-tracker verwachten.

iPad Pro 2021: zeer waarschijnlijk

De iPad Pro van 2020 was een relatief kleine update. Het enige verschil was de extra ultragroothoeklens, de LiDAR Scanner en de iets betere chip. We denken daarom dat Apple al een tijdje werkt aan een grotere update voor de professionele iPad en de geruchten wijzen ook die richting op. De iPad Pro 2021 krijgt niet alleen een snellere chip, maar mogelijk ook een geheel nieuw scherm van mini-LED. Het is nog de vraag of zowel de 12,9- als de 11-inch iPad Pro meteen beschikbaar komen, want er zijn ook berichten dat de 11-inch versie pas later komt. Het zou ons ook niets verbazen als de cellular-versie de stap maakt naar 5G.

De release van de iPad Pro 2021 is mogelijk pas in april, wat er ook op duidt dat Apple dan een event organiseert.

iPad mini 2021: onduidelijk

Het is alweer twee jaar geleden dat Apple de iPad mini 2019 aankondigde, dus het is zeker niet ondenkbaar dat de opvolger in de planning ligt. Volgens bronnen kiest Apple bij de iPad mini 2021 voor een groter scherm, maar of dat betekent dat er geen thuisknop meer op zit (en bijvoorbeeld de Touch ID-sensor van de iPad Air 2020 krijgt) is nog de vraag. De meest recente geruchten voorspellen een 8,4-inch display en een release in het voorjaar. Maar eerlijk gezegd is het al een tijdje stil rondom dit model. Een release in het voorjaar is nog steeds een optie, maar of die ook tijdens het event komt is nog afwachten.

Bekijk ook iPad mini 2021: 6 voorspellingen over de aankomende kleine iPad Apple komt waarschijnlijk nog dit jaar met een nieuwe iPad mini, de iPad mini 2021 genaamd. Het zou de zesde generatie iPad mini worden, maar wat is er nieuw in dit model?

Nieuwe AirPods: mogelijk, maar waarschijnlijk later

Los van de AirPods Max is het al een tijdje stil rondom de AirPods-oordopjes. De huidige modellen, de tweede generatie AirPods en de AirPods Pro, verschenen in respectievelijk maart 2019 en oktober 2019. Dat is dus alweer twee jaar geleden en volgens geruchten werkt Apple dan ook aan nieuwe versies van beide modellen. Een event in het voorjaar lijkt ons daarvoor het uitgelezen moment en de geruchten waren het daar in eerste instantie grotendeels mee eens. Maar inmiddels lijkt de release van de AirPods 3 pas in het derde kwartaal te zijn. We moeten er dus nog iets langer op wachten.

De derde generatie AirPods krijgt zeer waarschijnlijk hetzelfde ontwerp als de huidige AirPods Pro. Dat betekent dus het in-ear achtige ontwerp, maar dan zonder ruisonderdrukking en transparantiemodus. We vragen ons wel af wat dat betekent voor liefhebbers van het huidige AirPods-ontwerp. Mogelijk kun je geen rubberen oordopjes eraan vast klikken, waardoor het dus geen in-ear ontwerp heeft maar wel grotendeels dezelfde uitstraling heeft als de AirPods Pro.

De AirPods Pro zijn toe aan de tweede generatie en volgens bronnen krijgt dit nieuwe model kortere stokjes en een iets aangepast ontwerp. Apple zou ook een langere accuduur overwegen, mogelijk door een nieuwe versie van de H1-chip. Mogelijk kondigt Apple de AirPods Pro 2 tegelijkertijd met de AirPods 3 aan.

Lees ook onze vooruitblik op de AirPods in 2021.

Bekijk ook Vooruitblik: AirPods in 2021, 8 verwachtingen voor de nieuwe oordopjes We kunnen in 2021 weer nieuwe AirPods verwachten. Welke verbeteringen krijgen de AirPods 2021 en hoe zit het met de AirPods Pro 2? Alles over onze verwachtingen voor de AirPods in 2021 lees je hier.

Nieuwe Apple TV: mogelijk

Een nieuwe Apple TV ligt al een tijdje in de lijn der verwachting. De huidige Apple TV 4K stamt alweer uit 2017 en intussen is er veel veranderd op dit gebied. Er zijn televisies met AirPlay 2 en de TV-app standaard ingebouwd, dus de noodzaak voor een losse Apple TV is steeds kleiner geworden. Toch zijn er nog veel fans en daarom zou Apple alsnog met een nieuw kastje op de proppen komen. Eén van de verbeteringen is de nieuwe chip, waardoor ook mooiere en krachtigere games mogelijk zijn. Apple zou met de nieuwe Apple TV dan ook focussen op games.

Een andere vernieuwing is de nieuwe afstandsbediening. Er is veel kritiek op de huidige Siri Remote, bijvoorbeeld dat de bediening soms lastig is en dat je hem snel kwijtraakt. Voor dat laatste heeft Apple mogelijk een oplossing, want de afstandsbediening zou terug te vinden zijn in de Zoek mijn-app.

Lees meer in onze vooruitblik over de Apple TV in 2021.

Bekijk ook Vooruitblik: Apple TV in 2021, de 7 belangrijkste verwachtingen Er gaan al een tijd geruchten over een nieuwe Apple TV en in 2021 gaat het waarschijnlijk gebeuren. Wat zijn de verwachtingen van een nieuwe Apple TV voor 2021? Welke verbeteringen zitten erop? In deze vooruitblik op de Apple TV 2021 lees je het.

Nieuwe Macs: waarschijnlijk later

Apple zit nog volop in de transitie van de Intel naar eigen Apple Silicon-chips en in 2021 gaat Apple daarmee verder. Volgens bronnen werkt Apple aan nieuwe high-end MacBook Pro-modellen in twee formaten: 14- en 16-inch. Ook zou er nog een nieuwe MacBook Air in de planning staan. Maar als we eerlijk zijn, denken we niet dat dit voorjaar daar al het juiste moment voor is. Bronnen beweren dat de MacBook Pro in het midden van 2021 komt, waardoor de WWDC in juni het uitgelezen moment is. De MacBook Air zou sowieso pas in de loop van 2021 komen en misschien zelfs pas in 2022 verschijnen.

Verder heeft Apple ook nog een nieuwe iMac in ontwikkeling, maar ook die verwachten we pas later in het jaar. Deze iMac krijgt een geheel nieuw design en maakt ook de overstap naar de Apple Silicon-chips. We vermoeden dat Apple in al deze nieuwe modellen de nieuwste snelle chip verwerkt, bijvoorbeeld een M1X-chip.

Bekijk ook Vooruitblik: Mac in 2021, 6 verwachtingen voor nieuwe MacBooks en desktops 2021 lijkt een belangrijk jaar voor de Mac te gaan worden. Van nieuw ontworpen MacBooks tot een gloednieuwe iMac, allemaal met Apple's eigen chips: in deze vooruitblik op de Mac in 2021 lees je wat je kan verwachten.

Nieuwe iPhone SE (Plus): onwaarschijnlijk

Je vraagt je misschien af hoe het met de iPhones zit. De iPhone 13 en soortgelijke modellen komen pas in september, dus die hoef je voorlopig nog niet te verwachten. Maar de iPhone SE dan? Apple bracht vorig jaar de iPhone SE 2020 uit en daar wordt dit voorjaar geen directe opvolger van verwacht. Er zijn wel al eens geruchten geweest over een iPhone SE Plus, als een soort opvolger van de iPhone 8 Plus. De laatste tijd horen we daar eigenlijk nog maar nauwelijks iets over en volgens bronnen heeft Apple voor dit voorjaar helemaal geen nieuwe iPhone SE gepland. We zouden er dus niet op rekenen.

Bekijk ook iPhone SE Plus: wat we verwachten van deze grotere iPhone De iPhone SE Plus wordt één van de grotere modellen van 2021 en de grote broer van de iPhone SE 2020. Wat weten we al van deze nieuwe Plus iPhone en welke functies zitten erin?