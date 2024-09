Naar verwachting gaat Apple in oktober weer een event organiseren, met daarbij de focus op Macs en iPads. In deze vooruitblik lees je precies wat je van Apple's oktober-event kan verwachten en wat er nog meer in oktober 2024 van Apple komt.

Na de drukte van het september 2024-event, is Apple nog niet klaar voor de rest van het jaar. Volgens de meest recente geruchten komen er nog diverse nieuwe Apple-producten uit in 2024, waarvan de kans groot is dat ze in oktober onthuld worden. Dat mag ook geen verrassing heten: Apple heeft er een traditie van gemaakt om in oktober nog wat nieuwe aankondigingen te doen, al dan niet via een apart oktober-event. Maar welke nieuwe producten kan je dan precies verwachten tijdens een eventueel oktober-event? Dit is onze vooruitblik.

Datum: wanneer is Apple’s oktober 2024-event?

Apple heeft op dit moment het oktober-event nog niet officieel aangekondigd. Het is ook nog niet 100% zeker dat er wel een event komt, al wijzen betrouwbare bronnen wel die richting op. Apple kan er namelijk ook voor kiezen om nieuwe aankondigingen via persberichten te doen, zoals in 2022 gedaan is. Maar als Apple daadwerkelijk een event gaat houden, hebben we wel een idee voor de datum.

Apple’s oktober-events zijn meestal in de tweede helft van de maand. Kijken we naar de afgelopen jaren, dan waren dit de data:

2023: in de nacht van 30 op 31 oktober 2023

2021: 18 oktober 2021

2020: 13 oktober 2020 (verlate iPhone 12-aankondiging)

2018: 30 oktober 2018

2016: 27 oktober 2016

Als Apple een event houdt in oktober, dan verwachten we die dus pas in de week van 21 of 28 oktober.

Verwachtingen Apple’s oktober-event in het kort

M4 MacBook Pro: nieuwste generatie MacBook Pro met diverse varianten van de M4-chip

M4 Mac mini: grote update voor Apple’s kleinste Mac

M4 iMac: spec-bump voor de kleurrijke desktop

Nieuwe Magic-accessoires: usb-c versies van Magic Mouse, Magic Trackpad en Magic Keyboard

iPad mini 2024: spec-bump voor de kleinste iPad

iPad 2024: nieuwe versie van de goedkoopste iPad

#1 M4 MacBook Pro: de lijn weer vernieuwd

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Apple de M3 MacBook Pro's aankondigde, maar inmiddels zijn we alweer bij de M4-chip aanbeland. Althans, in de iPad Pro. Er is op dit moment nog geen Mac waar een M4-chip in zit, maar dat gaat dit najaar waarschijnlijk veranderen. Volgens bronnen komt Apple dit najaar met de M4 MacBook Pro. We gaan er vanuit dat het in ieder geval om het 14-inch instapmodel gaat, maar we verwachten ook meteen de M4 Pro- en M4 Max-versies, net zoals Apple dat vorig jaar gedaan heeft. Verwacht overigens geen hele grote veranderingen: het draait hier alleen maar om betere prestaties en misschien her en der wat vernieuwde specs. Een nieuw design komt pas op een later moment. Volgens geruchten krijgen de M4 Macs wel allemaal standaard 16GB werkgeheugen.

Het is aankomende januari alweer twee jaar geleden dat Apple de Mac mini vernieuwde, voorzien van de M2 en M2 Pro-chip. Met de komst van M4 Macs loopt dit model dus wel wat achter, dus geen wonder dat Apple een nieuw model in de pijplijn heeft liggen. Er zijn al best wat geruchten over de nieuwe Mac mini 2024 geweest. Zo zou hij een stuk kleiner worden, zitten er geen usb-a-poorten meer op (maar wel vijf usb-c-poorten) en wordt het design onder de schop genomen.

#3 M4 iMac: spec-bump

De kans is groot dat Apple, voor het tweede jaar op rij, de iMac een update gaat geven. De kleurrijke Mac-desktop kreeg vorig jaar nog een M3-chip (in plaats van de oudere M1), maar veranderde verder nauwelijks iets aan de desktop. Gaat dat dit jaar wel gebeuren? Daar zijn nog geen geruchten over geweest, maar Apple zou misschien het scherm een update kunnen geven. Een grotere versie verwachten we nog niet en waarschijnlijk kiest Apple ook alleen voor de standaard M4-chip. Wat we wel leuk zouden vinden, is als Apple eens wat nieuwe kleuren gaat uitbrengen voor dit model.

#4 Magic-accessoires met usb-c: het zou eens tijd worden

Als Apple inderdaad de iMac gaat updaten, dan durven we wel met zekerheid te zeggen dat ook de Magic-accessoires geüpdatet gaan worden. Dit zijn namelijk de enige producten in Apple's assortiment waar nog een Lightning-aansluiting in zit, terwijl vanuit EU-regelgeving usb-c verplicht wordt. We denken daarom dat deze producten dit najaar eindelijk de overstap maken. Het gaat dan om de Magic Mouse, het Magic Trackpad en het Magic Keyboard (in diverse varianten). Andere veranderingen verwachten we niet voor deze accessoires. De nieuwe usb-c-varianten zullen meegeleverd worden met de iMac, maar ook los verkrijgbaar zijn. De gekleurde versies blijven naar verwachting exclusief voor de iMac.

#5 iPad mini 2024: verbeterde specs en chip

De huidige iPad mini stamt alweer uit 2021, waarbij het design vernieuwd werd. We verwachten dat de opvolger van dit jaar er niet heel veel anders uit ziet. Wellicht dat Apple de iPad mini 2024 in een paar nieuwe kleurtjes gaat uitbrengen, maar over het algemeen ziet het nieuwe model er waarschijnlijk hetzelfde uit. De veranderingen zitten dan ook waarschijnlijk in de binnenkant. Een snellere chip, verbeterde specs en wellicht een verbeterde camera. We verwachten dat Apple de iPad mini ook geschikt gaat maken voor Apple Intelligence, dus wellicht dat er een A18-chip in komt zoals de iPhone 16. Ook is het nog de vraag wat Apple qua Apple Pencil-support gaat doen: blijft het bij de tweede generatie of stapt hij over naar de Apple Pencil Pro? Lees ook ons artikel met mogelijke iPad mini 2024 functies.

#6 iPad 2024: twijfelgeval voor het instapmodel

Komt er dit jaar nog een instapmodel van de iPad of niet? Apple hield jarenlang vast aan een jaarlijkse upgrade voor dit model, maar dat is inmiddels geen zekerheid meer. Het huidige model stamt alweer uit 2022 en kreeg dit voorjaar nog een flinke prijsverlaging. Volgens recente berichten van een display-expert zou Apple de panelen voor de nieuwe elfde generatie iPad 2024 pas later dit jaar verschepen, voor een release in voorjaar 2025. Toch sluiten wij een release voor dit najaar nog niet helemaal uit. Apple kan er een nieuwere chip in doen, de opslagcapaciteit uitbreiden en nieuwe kleurtjes uitbrengen. Lees ook ons artikel over mogelijke iPad 2024 functies.

#7 Release van iOS 18.1 en meer

Dit weten we 100% zeker: Apple gaat in oktober iOS 18.1 en meer uitbrengen. En dat is voor Amerikaanse gebruikers een belangrijk moment, want dit betekent de start van Apple Intelligence. De functie komt in het Engels beschikbaar op de iPhone 16-modellen, de iPhone 15 Pro en Macs en iPads met M1-chip en nieuwer. De updates omvatten de eerste functies van Apple Intelligence, zoals de Writing Tools, Clean Up en meer. In de EU kun je het helaas niet (zomaar) gebruiken, want op de iPhone en iPad heb je daarvoor een Amerikaanse Apple ID nodig en moet je je toestel en Siri op Engels zetten. Op de Mac is het voldoende om alleen je toestel en Siri op Engels te zetten.

Gelukkig bevat iOS 18.1 nog meer functies waar we in Europa ook wat aan hebben, zoals verbeteringen voor het Bedieningspaneel en meer.

Wat kun je van iCulture verwachten?

