In deze uitleg lees je wat je moet weten over mini-LED. Apple wil deze techniek waarschijnlijk gaan gebruiken voor Macs en iPads, zij het in de toekomst.

Met mini-LED zou Apple in de toekomst betere schermen kunnen inbouwen in apparaten. Het zou een goed alternatief kunnen zijn voor OLED, toegepast in grote schermen zoals die van de Mac.

Wat is mini-LED?

Mini-LED is een nieuwe schermtechniek waar Apple interesse in lijkt te hebben. In het kort werkt het ongeveer hetzelfde als een gewoon LED-scherm, maar dan in het klein.

In nieuwe televisies vind je vaak een technologie genaamd local dimming. Dit zorgt ervoor dat delen van het scherm gedimd kunnen worden om het contrast te verhogen. Helaas is dit effect niet hetzelfde als bij OLED, waar het contrast veel hoger ligt. Wat mini-LED doet is hetzelfde als local dimming, maar dan op veel nauwkeurigere schaal. In plaats van grote panelen bestaat een mini-LED scherm uit veel meer kleinere panelen die individueel van elkaar te dimmen zijn. Dat zorgt voor grotere nauwkeurigheid in contrast ten opzichte van gewone LED-schermen. Een ander gevolg is dat niet alle panelen tegelijk aan hoeven te staan, en dat levert een langere batterijduur op.

Aan de andere kant heeft een mini-LED scherm wel meer stroom nodig voor de LED-panelen die wél aan staan. Als je een LED-lampje kleiner maakt komt er minder licht vanaf. Dit kan worden opgelost door het panel van meer stroom te voorzien, maar daar zit natuurlijk ook een grens aan. De uitdaging voor fabrikanten is de energiezuinigheid verbeteren.



Afbeelding: TCL

Je hebt bij iCulture misschien wel eens gelezen over MicroLED. Deze techniek is nog geavanceerder dan mini-LED, onder andere omdat het vele malen kleiner is. Deze schermen zijn echter nog veel te duur voor massaproductie van kleinere schermen zoals MacBooks en iPads. MicroLED is op dit moment bedoeld voor enorme schermen en zit nog in een ontwikkelingsfase.

Bekijk ook Alles over MicroLED, de nieuwe schermtechnologie voor iPhone en Apple Watch Wat is MicroLED en wanneer kun jij het in je iPhone verwachten? In deze uitleg lees je alles over MicroLED, de opvolger van OLED. Wat zijn de voordelen en verschillen, hoe werkt het en wat betekent het voor jou als Apple-gebruiker?

Wat heb je aan mini-LED?

Op dit moment gebruikt Apple LCD-schermen in de iPads en MacBooks, waarbij de lichtbron een reeks LED’s is (het scherm zelf bestaat dus niet uit LED’s). De iPhone heeft wel een OLED-scherm. Wat heb je dan nog aan mini-LED? Ten eerste natuurlijk het verbeterde contrast, zoals hierboven beschreven is. Een ander groot voordeel zit onder andere in het feit dat mini-LED minder snel zal inbranden dan OLED. Dit maakt de techniek geschikt voor gebruik op een Mac, waar vaak langdurig statische beelden worden getoond. Denk aan het dock, je menubalk en een venster van Safari.

Een ander voordeel ten opzichte van OLED is dat het voor de batterijduur niet uitmaakt welke kleurtinten je weergeeft. OLED-schermen staan er namelijk deels om bekend dat wittinten slechter zijn voor de batterijduur, omdat het meer stroom verbruikt.

Mini-LED vs. OLED: wat is beter?

Nu rijst de vraag: is mini-LED beter dan OLED, of andersom? Daar is nu nog geen eenduidig antwoord te geven. Beide technieken hebben sterke en zwakkere punten. Het grootste voordeel van OLED is dat het contrast nog steeds hoger is met diepe zwartwaarden. Je kunt bij OLED de pixels individueel van elkaar in- en uitschakelen. Hoewel mini-LED hier beter in is dan gewoon LED, kan het nog niet tippen aan OLED.

Het grootste voordeel van mini-LED is de levensduur en de helderheid. OLED-schermen vervagen na een bepaalde periode. Door stroomissues kunnen OLED-schermen ook niet zo fel worden gebruikt als LED-schermen. De zwakte van OLED is het risico op inbranding. Dat neemt mini-LED voor een groot deel weg. De technische details zullen we je besparen, maar de kans op inbranding is bij deze techniek veel kleiner dan OLED.

Bekijk ook OLED iPhones: voordelen en nadelen van OLED-schermen in iPhones De iPhone X is de eerste iPhone met een OLED-display. Wat zijn de voor- en nadelen van een OLED iPhone ten opzichte van de normale LCD/LED-schermen? We zetten de plus- en minpunten van OLED iPhones voor je op een rijtje.

Je ziet een ander voordeel van mini-LED ook terug in de prijs. Deze schermen zijn namelijk goedkoper dan OLED-panelen.

Welke Apple-apparaten krijgen mini-LED?

Op dit moment maakt geen enkel apparaat van Apple gebruik van deze technologie. We hoeven er alleen niet lang op te wachten als we de geruchten mogen geloven. In september 2019 deden geruchten de ronde dat iPads en MacBooks vanaf eind 2020 dit nieuwe scherm zouden krijgen. In december werd dat nog eens bevestigd, zij het door dezelfde analist.

Een geleidelijke uitrol zou betekenen dat Apple (in eerste instantie) alleen iPads en MacBooks gaat voorzien van Mini-LED. Het bedrijf zal niet in één jaar overstappen naar een nieuwe techniek. Mochten er toch problemen zijn met massaproductie of gebruik in de praktijk, dan is er nog tijd om het op te lossen. Op dit moment lijkt het erop dat in de loop van 2020 nieuwe versies van de 16-inch MacBook Pro en 12,9-inch iPad Pro als eerste aan de beurt zijn.

Zodra er nieuwe geruchten zijn zullen we deze uitleg aanvullen met al het nieuws. Meer lezen over schermtechnieken die Apple toepast? Check onze uitleg van ProMotion. Dit geeft een hoge ververssnelheid op iPad Pro’s.