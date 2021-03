Apple zou het event dat deze maand gehouden zou worden, verplaatst hebben naar april. Het is momenteel nog onduidelijk wat daarvoor de reden is en wanneer Apple het event houdt.

Traditiegetrouw houdt Apple in maart vaak een event waar nieuwe producten aangekondigd worden. Soms doet Apple ook aankondigingen via een persbericht, zoals in 2019 en 2020 het geval was. Maar met alle aankomende producten in het vooruitzicht, leek het erop dat Apple een event voor maart gepland had. Bronnen beweerden zelfs de datum van Apple’s maart 2021-event te weten, namelijk 23 maart. Maar tot op heden heeft Apple nog steeds geen event aangekondigd. Nu beweert Jon Prosser, die de laatste tijd een twijfelachtige reputatie heeft, dat Apple het event in april gaat houden.



‘Apple event verplaatst naar april, datum nog onduidelijk’

Verdere uitleg geeft de geruchtenlekker (nog) niet over het eventuele april-event van Apple. De keuze zou opmerkelijk zijn, aangezien Apple nog nooit eerder een event met productaankondigingen in april gehouden heeft. Het enige Special Event dat Apple ooit in april gehouden heeft, was voor de aankondiging van iOS 4 op 8 april 2010. Dat was in een tijd dat Apple tijdens de WWDC nog de nieuwe iPhone aankondigde. Wel heeft Apple vorig jaar in april de iPhone SE 2020 aangekondigd, maar dat was via een persbericht.

Een eventuele nieuwe datum voor een Apple-event in april is nog niet bekendgemaakt.

Naarmate maart vordert, lijkt de kans op een event deze maand wel steeds kleiner. Hoewel Jon Prosser nu beweert dat Apple in april een event houdt, kan Apple nog altijd de uitnodigingen versturen voor een event volgende week of zelfs de week erna. Zodra we meer weten of en wanneer Apple een event houdt, lees je dat uiteraard op iCulture.

Diverse producten in het verschiet

Apple heeft nog allerlei aankondigingen in het verschiet. Zo wachten we nog altijd op de AirTag, zijn er geruchten over de AirPods 3 en werkt Apple vermoedelijk ook aan de iPad Pro 2021. Dat is dus meer dan genoeg materiaal voor een van tevoren opgenomen eventvideo, zoals Apple de afgelopen keren ook al gedaan heeft. Lees ook ons eerdere artikel met verwachtingen voor het maart 2021 event.