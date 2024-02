Apple lijkt dit voorjaar veel aan te gaan kondigen, waaronder nieuwe iPads. Het lijkt logisch dat Apple dit via een maart-event gaat doen, maar hoe groot is de kans op een daadwerkelijk maart 2024-event en wat wordt de mogelijke datum?

De afgelopen maanden zijn er vanuit diverse betrouwbare bronnen geruchten geweest dat Apple dit voorjaar veel op de planning heeft. Het gaat dan om een nieuwe iPad Pro, nieuwe iPad Air, nieuwe MacBook Air en diverse nieuwe iPad-accessoires. Bij de iPads gaat het volgens geruchten om flinke vernieuwingen, waardoor er al met al genoeg is voor een goedgevuld Apple-event. En het lijkt erop dat de nieuwe producten in maart aangekondigd gaan worden, ook gezien Apple’s traditie om in deze maand producten aan te kondigen tijdens een event. Hoewel er nog geen datum voor een maart 2024-event circuleert, lijkt de kans dit jaar toch best groot.

Datum Apple’s maart 2024 event: wanneer komt het?

Hoewel er officieel dus nog geen event voor maart (of later dit voorjaar) aangekondigd is, lijkt de kans dat er in ieder geval wat aangekondigd wordt in die maand, steeds groter te worden. Apple kan dit met persberichten doen, maar wij gaan uit van het leukere scenario: een old-school Apple-event van ongeveer een uur, waarin de nieuwe producten onthuld worden.

Apple heeft een traditie als het gaat om maart-events, hoewel ze niet elk jaar gehouden werden. Dit waren de maart-events van afgelopen jaren:

Wat opvalt is dat Apple’s maart-events meestal in de eerste of laatste week van maart gehouden worden. Maar begin maart lijkt inmiddels onwaarschijnlijk: volgende week begint de nieuwe maand al en het is wat kortdag als Apple nu nog een event voor volgende week moet aankondigen. We denken daarom dat, als er inderdaad een maart 2024-event van Apple komt, dat de datum in de week van 25 maart is. Dat komt overeen met de planning in het geruchtencircuit. Volgens Mark Gurman zou Apple de nieuwe producten eind maart willen aankondigen.

Wat komt er in maart?

We verwachten dat Apple een drietal nieuwe producten aan gaat kondigen in maart, gecombineerd met de nodige accessoires. In het kort zijn dit onze verwachtingen voor het maart 2024-event:

iPad Pro 2024

iPad Air 2024

MacBook Air M3

Nieuw Magic Keyboard en Apple Pencil voor iPad

Lees ook ons uitgebreidere artikel met onze verwachtingen voor Apple-producten in maart 2024.