iMac 2021: onze verwachtingen

De iMac behoort al decennia lang tot Apple’s line-up van Mac-computers, maar de afgelopen jaren zijn er eigenlijk maar weinig ontwikkelingen. De focus kwam vooral te liggen op de MacBooks en in 2019 nog op de dure Mac Pro. Apple heeft de iMac daarom een beetje in de steek gelaten, hoewel er de afgelopen jaren wel sprake was van kleine spec-bumps. Deze keer staat er een geheel nieuw model op de planning. De iMac 2021 wordt een grote nieuwe upgrade van de iMac. Hoewel hij nog niet aangekondigd is, valt er al genoeg over te vertellen. Dit zijn onze verwachtingen van de iMac van 2021.

#1 Wederom twee modellen

Wat hetzelfde blijft bij de nieuwe iMac, is dat Apple wederom twee modellen uit gaat brengen. Maar daarmee houdt de vergelijking ook wel op. Volgens informatie wordt de nieuwe iMac zelfs groter dan de huidige 27-inch. Als dat voor jou te groot is, dan kun je alsnog terecht bij de kleinere uitvoering. Zo blijft er voor ieder wat wils: heb je niet zoveel ruimte op je bureau, dan past de kleinere variant misschien beter bij jou. Momenteel heeft Apple de 21,5- en 27-inch iMacs in het assortiment. De nieuwe modellen hebben de codenamen J456 en J457.

#2 Grotere en betere schermen

Maar hoe groot worden de schermen dan precies? Er is in het verleden al gesproken over een nieuwe 24-inch display. Dit zou dan de opvolger worden van de 21,5-inch iMac. Hoe groot de opvolger van de 27-inch versie precies wordt, is nog niet duidelijk. 32-inch zou ons niets verbazen, want dat is hetzelfde formaat als Apple’s huidige Pro Display XDR. De grote versie zou dan naar een 6K-resolutie kunnen gaan, terwijl de kleinere van 4K naar 5K gaat. De exacte resoluties zijn nog niet bekend.

Apple maakt voor de nieuwe iMacs waarschijnlijk gebruik van LED, maar het is nog niet bekend of daar bijvoorbeeld mini-LED voor gebruikt wordt. Geruchten rondom deze techniek gaan vooral over de iPad Pro en de MacBook Pro en minder over de iMac. Apple zou ook nog kunnen kiezen voor een Liquid Retina-display, dat ook gebruikt wordt bij de huidige iPad Pro. Hierdoor zijn dunnere schermranden mogelijk.

Andere schermelementen die we verwachten zijn True Tone en een optie voor glas van nanotextuur. De huidige 27-inch iMac is beschikbaar met het speciale glas, waardoor deze niet glimmend maar mat is. Hierdoor heb je minder last van weerspiegeling.

#3 Vernieuwd design (met een snufje Pro Display XDR)

De iMac heeft al sinds 2012 hetzelfde design. Toen maakte Apple de iMac veel dunner met de inmiddels gebolde achterkant. Het meest in het oog springende onderdeel van het nieuwe design is volgens ingewijden de veel dunnere schermranden. De iMac kenmerkt zich nu nog door de brede zwarte omlijning met onderaan de bekende ‘kin’ met Apple-logo. In de nieuwe iMac zijn de randen van het scherm overal even dun, wat betekent dat de extra brede rand onderaan verdwijnt.

De achterkant van de iMac krijgt ook een nieuw ontwerp. In plaats van de bolling wordt de achterkant helemaal vlak, net als bij Apple’s Pro Display XDR. Het is niet bekend of het kaasrasppatroon van het Pro Display XDR ook zijn opwachting maakt in de iMac. Ook is nog onduidelijk hoe de voet van de nieuwe iMac eruit gaat zien. Mogelijk wordt die een stuk minder geavanceerd. Bij het Pro Display XDR kun je het scherm nog kantelen en verticaal plaatsen, maar dat lijkt ons bij de iMac geen optie.

Een laatste gerucht over het design gaat over de kleur. Een bekende geruchtenlekker beweert dat de iMac 2021 in vijf kleuren komt. Apple heeft in het verleden vaker verschillende kleuren voor de iMac gemaakt, zoals bij de bekende iMac G3. De kleuren voor het nieuwe model zouden overeenkomen met die van de iPad Air 2020: spacegrijs, zilver, goren, blauw en roze.

#4 Nieuwe Apple Silicon-chip

Hoe zit het verder met de prestaties? Die krijgt vermoedelijk een flinke boost dankzij de Apple Silicon-chip. Apple heeft sinds eind 2020 eigen chips in de MacBook Mac mini en de nieuwe iMac zou de tweede desktop-Mac zijn die dit ook krijgt. Waarschijnlijk kiest Apple voor een verbeterde versie van de M1-chip, mogelijk de M1X. Deze chip komt waarschijnlijk ook in de nieuwe high-end MacBook Pro-modellen met Apple Silicon. De verbeteringen zullen vooral merkbaar zijn wat betreft prestaties en koeling. Andere verbeteringen die we verwachten zijn snellere SSD opslag, centraal geheugen en de nieuwste Neural Engine voor allerlei machine learning-achtige taken. Ook hopen we dat Apple de FaceTime-camera een hardwarematige upgrade geeft, al zal de betere chip ook zorgen voor een betere beeldkwaliteit.

Bekijk ook Apple Silicon: alles over de ARM-gebaseerde chips voor Mac Apple Silicon is de naam voor Apple eigen processoren, die voor de Mac en andere apparaten worden ontwikkeld. In 2020 brengt Apple voor het eerst Macs met Apple Silicon op de markt en gaandeweg zullen Macs met Intel-processor steeds verder worden uitgefaseerd. Op deze pagina lees je alles over Apple Silicon.

#5 Geen Face ID (nog niet)

Op de iPhone is Face ID inmiddels een bekend authenticatiemiddel, maar op de MacBook wordt nog altijd gebruikgemaakt van Touch ID. Op de huidige Mac-desktops is het invoeren van je wachtwoord (of je Mac ontgrendelen via je Apple Watch) nog de enige optie. Dat moet beter kunnen en daar denkt Apple net zo over. Apple werkt dan ook aan Face ID op de Mac, maar helaas is de verwachting dat de iMac 2021 dit nog níet krijgt. Bronnen beweren dat Face ID op de Mac is uitgesteld naar een volgend nieuw model en dus niet naar de iMac van dit jaar.

Bekijk ook 'Face ID voor Mac uitgesteld: komt dit jaar nog niet naar vernieuwde iMac' Apple werkt achter de schermen nog steeds aan Face ID voor de Mac. Apple had zelfs plannen om Face ID naar de nieuwe iMac te brengen, maar dat lijkt voor dit jaar onwaarschijnlijk. Tegelijkertijd overweegt Apple om nog een andere functie van de iPhone naar de Mac te brengen.

#6 Aansluitingen: waarschijnlijk weer veel poorten

Apple is de laatste jaren wat wispelturig geweest wat betreft aansluitingen op de Macs. De MacBooks zijn sinds 2016 overgestapt op uitsluitend usb-c, maar volgens bronnen kiest Apple dit jaar toch weer voor diverse andere aansluitingen zoals HDMI en een SD-kaartslot. Voor de nieuwe iMac verwachten we in ieder geval een reeks Thunderbolt/USB 4-poorten. Deze gebruikt Apple ook al op de nieuwste Mac mini. Kijken we naar de huidige iMac, dan zien we daar ook nog steeds enkele usb-a-poorten, een Gigabit Ethernet-poort en een SD-kaartslot. We verwachten dat Apple deze opnieuw toe gaat voegen aan de nieuwe iMac, al is er wel een kans dat de usb-a-poort gaat verdwijnen.

#7 Prijs en release: in de voorjaar of de zomer

De grote vraag blijft nog wanneer de nieuwe iMac van 2021 verkrijgbaar is. Het lijkt er in ieder geval op dat de iMac in de eerste helft van 2021 komt, maar we weten nog niet precies wanneer. Apple heeft een aantal opties: tijdens een (mogelijk) event in april, tijdens de WWDC in juni of ergens tussendoor via een persbericht. Maar we kunnen ons voorstellen dat Apple voor zo’n grote upgrade gebruikers graag in een presentatie wil vertellen wat er allemaal nieuw is en wat de nieuwe iMac te bieden heeft. Apple heeft in het verleden vaker iMacs tijdens de WWDC aangekondigd, dus dat is ook voor dit jaar zeker een mogelijkheid.

Qua prijs denken we dat Apple de iMac niet veel duurder maakt dan de huidige modellen. Reken dus op een prijs rond €1.500,- voor de kleinere uitvoering en zo’n €2.100,- voor de grotere versie. Met meer opslag en andere opties wordt de prijs uiteraard hoger. Apple brengt meestal meerdere versies uit, waardoor je het zo gek kunt maken als je zelf wil.

