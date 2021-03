De release van de AirPods 3 lijkt nog even op zich te laten wachten. Er zijn opnieuw bronnen die beweren dat een release in maart onwaarschijnlijk is.

Lange tijd was het de verwachting dat Apple deze maand de nieuwe AirPods zou aankondigen. Er gaan al een paar maanden geruchten over een nieuw setje standaard AirPods, met een design dat overeenkomt met dat van de AirPods Pro. Een release in maart, in combinatie met een mogelijk event, leek dan ook een logische timing. Maar de afgelopen dagen horen we steeds meer berichten dat de release van de AirPods 3 nog wel even op zich laat wachten.



‘Release AirPods 3 niet in maart’

Deze keer is het de geruchtenlekker L0vetodream die op het Chinese Weibo met een cryptisch bericht laat weten dat de release van de AirPods 3 voorlopig nog niet aanstaande is. In zijn (vertaalde) post zegt hij “dream of no AirPods, no AirPods”. Met dergelijke cryptische berichten heeft hij in het verleden al vaker juiste voorspellingen gedaan. Hoe hij aan zijn informatie komt is niet bekend.

Met zijn post lijkt hij zich aan te sluiten bij de voorspelling van Apple-analist Ming-Chi Kuo die zegt dat de massaproductie van de AirPods 3 pas in het derde kwartaal van 2021 van start gaat. Dat zou betekenen dat de derde generatie AirPods pas in de zomer of september beschikbaar zou komen.

Bekijk ook Kuo: 'Massaproductie AirPods 3 begint in derde kwartaal 2021' Voor iedereen die hoopte in het voorjaar nog met nieuwe oortjes rond te lopen is er teleurstellend nieuws. Analist Ming-Chi Kuo denkt dat ze pas in het derde kwartaal van 2021 in productie gaan.

Er zijn ook nog altijd bronnen zoals Jon Prosser die beweren dat de AirPods klaar zijn om uitgebracht te worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Apple ze ook daadwerkelijk al snel uitbrengt. Er zijn meer zaken die meespelen dan productie voor de release van producten zoals de AirPods 3.

Overigens wachten we nog altijd op de aankondiging van de datum van Apple’s mogelijke maart 2021-event. Als dat event er komt, zou het vandaag of deze week aangekondigd worden.

In onze eerdere vooruitblik op de AirPods in 2021 lees je meer over wat je kan verwachten.