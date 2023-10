Vooruitblik: dit zijn onze verwachtingen van Apple’s oktober 2023-event

Wat kun je verwachten van Apple's oktober 2023-event? In dit artikel lees je welke producten mogelijk aangekondigd worden. We verwachten in ieder geval een sterke focus op de Mac.

Het was lange tijd de vraag: komt er wel of geen oktober-event dit jaar? Het verlossende woord is inmiddels gekomen, want 31 oktober is de datum van Apple’s oktober 2023-event. Maar wat kan je tijdens dit oktober-event van Apple? Dat lees je hier. Dat het event om Macs draait, heeft Apple alvast verklapt. Maar welke Macs gaat Apple daar dan aankondigen? In onze vooruitblik lees je het.

Datum oktober 2023-event: een ongebruikelijk tijdstip

De datum van Apple’s oktober 2023-event is in Nederland 31 oktober. Daarbij zeggen we nadrukkelijk “in Nederland”, want in de VS wordt het event op 30 oktober gehouden. Apple’s oktober-event wordt namelijk om 01:00 uur ’s nachts Nederlandse tijd gehouden, in de nacht van maandag op dinsdag. In de VS is het dan 17:00 ’s middags. Het event heeft de naam Scary Fast gekregen, een verwijzing naar Halloween en de snelle chips van Apple.

Apple oktober-event verwachtingen in het kort

Dit zijn de aankondigingen die we verwachten in het kort:

Nieuwe iMac: nieuwe generatie van Apple’s alles-in-één desktop, als opvolger van het M1-model uit 2021

Nieuwe MacBooks Pro’s: nieuwste edities van de MacBook Pro, mogelijk in zowel 13- als 14- en 16-inch

Nieuwe accessoires: mogelijk aankondiging van usb-c-versies van Magic-accessoires zoals Magic Mouse

Dit zijn de meest voor de hand liggende aankondigingen die de afgelopen maanden in het geruchtencircuit voorbij gekomen zijn. Nieuwe iPads hoef je volgens bronnen niet te verwachten: Apple zou pas in 2024 nieuwe iPad aan kondigen. Andere nieuwe producten zoals een Apple TV worden niet verwacht. Dat komt ook omdat in de uitnodiging van het event het Finder-logo verwerkt zit.

iMac 2023: zo goed als zeker

De grootste kans op een aankondiging is er voor de iMac. De iMac is al twee en een half jaar niet meer bijgewerkt, want het huidige model stamt uit april 2021. Dat model kreeg toen een gloednieuw design, een nieuw 24-inch display en een M1-chip. Voorral de chip kan wel een update gebruiken: Apple bracht al vorig jaar juni voor het eerst de M2-chip uit en de M3-chip is in aantocht. Vermoedelijk wordt de iMac dan ook het eerste Mac-model met de nieuwe M3-chip, iets waar Apple met de slogan Scary Fast naar lijkt te verwijzen. Andere verbeteringen aan het design of het scherm worden niet verwacht, want het gaat nog steeds om een 24-inch model in een kleurrijk design. Apple kan nog wel andere aspecten verbeteren, zoals de camera of bepaalde schermfuncties.

MacBook Pro eind 2023: mogelijk

In januari bracht Apple al de M2 Pro en M2 Max MacBook Pro’s uit, in 14- en 16-inch. Het is dus eigenlijk nog niet tijd voor een update, maar bronnen stellen dat Apple wel degelijk op korte termijn nieuwe versie gepland heeft. Het zou dus om nieuwe krachtigere versies kunnen gaan. Dat betekent ook dat Apple voor het eerst zowel een M3-chip als een M3 Pro- en M3 Max-chip aan zou kunnen kondigen. Los van de chip verwachten we niet veel andere verbeteringen. Er zijn nog wel dingen die Apple kan updaten, zoals de helderheid van het scherm of een nieuw likje verf voor de buitenkant. Een lagere prijs zou ook niet misstaan. In ons aparte artikel met verwachtingen voor de MacBook Pro van eind 2023 lees je meer.

Maar er is nog een model dat Apple kan updaten en daar is geen snellere M3 Pro of M3 Max voor nodig: de 13-inch MacBook. Dit model heeft nog steeds een M2-chip en een oud design. Wellicht dat Apple deze gaat updaten met een M3-chip. Een nieuw design zou ook wenselijk zijn, lijkend op die van de huidige MacBook Air, al zijn daar geen geruchten over geweest.

MacBook Air 2023: kleine kans

Over MacBook Air gesproken: de kans dat we die tijdens het event gaan zien lijkt niet zo groot. De afgelopen tijd hebben meerdere bronnen gezegd dat een nieuwe MacBook Air met M3-chip pas in 2024 het levenslicht ziet. Apple heeft bovendien nog maar drie maanden geleden de nieuwe 15-inch MacBook Air mét M2-chip uitgebracht. Een opvolger met M3-chip lijkt dus ook wat aan de vroege kant.

Nieuwe Magic-acccessoires met usb-c: mogelijk

Apple kan meteen van de gelegenheid gebruikmaken om haar Magic-accessoires te updaten. De laatste tijd is Apple bezig met het updaten van haar Lightning-accessoires. Vorig jaar kreeg de Siri Remote al usb-c en in september was het de beurt aan iPhones en de AirPods Pro. De Magic Mouse, het Magic Keyboard en de Magic Trackpad zijn ook nog aan de beurt en aangezien er vermoedelijk een nieuwe iMac komt, lijkt een vernieuwde reeks accessoires met usb-c ook een hele logische aankondiging. Wij durven hier wel geld op in te zetten.

Overige aankondigingen: verder niets verwacht

Andere aankondigingen verwachten we van Apple’s oktober 2023-event niet. De Vision Pro verschijnt pas in voorjaar 2024 in de VS, de iPhones en Apple Watches hebben we net gehad en iPads zijn ook pas in 2024 aan de beurt. Andere Mac-modellen zoals een Mac Pro of Mac Studio zijn afgelopen zomer nog geüpdatet. Wellicht dat Apple nog een nieuwe Mac mini met M3-chip achter de hand heeft, maar iets anders verwachten we niet tijdens dit event.

Wat kun je van iCulture verwachten?

