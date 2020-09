Op de Apple TV kun je screensavers instellen, met foto's of bewegende luchtbeelden (Aerial screensavers). In deze tip leggen we uit hoe je de schermbeveiliging kunt instellen en inschakelen.

Apple TV screensavers

Op de Apple TV kun je verschillende screensavers instellen. Je kunt stilstaande foto’s gebruiken, maar er zijn ook bewegende Aerial-screensavers. Dit zijn bewegende luchtbeelden, met rondvluchten boven bekende wereldsteden en natuurgebieden. In deze tip leggen we uit hoe je Apple TV screensavers kunt instellen op de Apple TV HD, Apple TV 4K en nieuwer.

Schermbeveiliging inschakelen op Apple TV

Je kunt op twee manieren de screensaver inschakelen op de Apple TV:

Handmatig : Druk in het beginscherm twee keer achter elkaar op de Menu-knop op de Apple TV Remote. De schermbeveiliging wordt nu opgestart.

: Druk in het beginscherm twee keer achter elkaar op de Menu-knop op de Apple TV Remote. De schermbeveiliging wordt nu opgestart. Automatisch: Op de ingestelde begintijd start de screensaver vanzelf. Dit kun je instellen via Instellingen > Algemeen > Schermbeveiliging > Begin na.

Aerial screensavers op Apple TV

Apple heeft een grote selectie aan Aerial-screensavers beschikbaar. Met deze bewegende beelden maak je een rondvlucht over wereldsteden. Zo vlieg je langzaam over de Theems in Londen of tussen de wolkenkrabbers van New York. Er zijn ook prachtige beelden uit de ruimte of uit de onderwaterwereld. Welke sceensaver er in beeld komt is een verrassing, want ze worden willekeurig geselecteerd.

Op de Apple TV zijn meer dan 80 clips beschikbaar. Je bepaalt zelf hoe vaak er nieuwe video’s gedownload moeten worden.

Ga naar Instellingen > Algemeen > Schermbeveiliging > Type. Kies voor In Vogelvlucht. Bij Download nieuwe video’s kies je hoe vaak de Apple TV nieuwe video’s binnenhaalt. Je hebt hier de keuze uit elke maand, elke week, elke dag of nooit. Ongeacht je keuze wordt er maximaal 650MB gedownload.

Wisselen tussen Apple TV screensavers

Je kan sinds tvOS 12 eenvoudig wisselen tussen Apple TV-screensavers. Als je het vervelend vindt dat telkens dezelfde screensaver in beeld verschijnt, dan kun je wisselen met de Siri-remote:

Wacht tot de screensaver aan gaat of druk twee keer op de Menu-knop. Veeg op de touchpad van de afstandsbediening naar links of rechts om naar de volgende of vorige screensaver te gaan.

Met bovenstaande stappen wissel je eenvoudig door de beschikbare screensavers. Je kan ook op de touchpad tappen om te zien waar de beelden precies genomen zijn en wat er in beeld is.

Aerial screensavers uitschakelen

Vanaf tvOS 14 kun je zelf bepalen welke categorie screensavers je te zien krijgt. Wil je geen luchtbeelden meer van wereldsteden, dan schakel je dit uit. Dit doe je zo:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Schermbeveiliging. Kies voor Thema’s. Vink het thema uit waar je geen screensaver meer van wil zien. Je kan onder andere kiezen uit landschappen, steden en onderwater.

Apple TV screensaver van een foto

Vind je die bewegende luchtbeelden maar niks, dan kun je op de Apple TV ook kiezen voor gewone foto’s:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Schermbeveiliging > Type > Apple Foto’s. Je hebt hier de keuze uit meerdere categorieën Apple TV screensavers, zoals bloemen, dieren of foto’s uit de serie ‘Gemaakt met iPhone’.

Apple TV screensaver van eigen foto

Tot slot heb je de mogelijkheid om je eigen foto’s te gebruiken. Dit kan op twee manieren. Je kunt ervoor kiezen om je eigen foto’s te gebruiken als Apple TV screensaver:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Schermbeveiliging > Type > Mijn Foto’s. Kies een map. Rechtsboven selecteer je Stel in als schermbeveiliging.

Een andere manier is om foto’s op te halen via Thuisdeling en deze als schermbeveiliging in te stellen. Voor Thuisdeling is het wel noodzakelijk dat de bron waar de foto’s vandaan komen aanwezig moet zijn in hetzelfde netwerk. Volg onderstaande stappen om Thuisdeling te activeren:

Mac:

Open Systeemvoorkeuren en klik op Delen. Klik op Mediadeling en zet een vinkje bij Thuisdeling. Zet opnieuw een vinkje bij Deel foto’s met Apple TV en klik op Kies om de foto’s te selecteren.

Windows-pc:

Open iTunes en klik op Archief > Thuisdeling > Schakel Thuisdeling in. Log in met dezelfde Apple ID als op je Apple TV. Kies bij iTunes Archief > Thuisdeling > Kies foto’s om te delen met Apple TV.

Stilstaande foto’s als schermbeveiliging

Als je voor stilstaande foto’s gekozen hebt, stel je zelf in op welke manier deze in beeld gebracht worden. Kies je voor Trapsgewijs, dan ontvouwen de afbeeldingen zich vanzelf op het tv-scherm. Met Weerspiegelen verschijnen de afbeeldingen in een soort diashow op televisie. Je vindt deze instellingen bij Instellingen > Algemeen > Schermbeveiliging. Onder het kopje Overgang staat een opsomming van verschillende types, mits je gekozen hebt voor een stilstaande foto.