Apparaten zoals de Apple TV kunnen vastlopen of de informatie die je verwacht te zien, wordt niet getoond. Het daarom handig zijn om je Apple TV even te herstarten. In deze tip leggen we uit hoe je dit handmatig kunt doen zonder dat je hiervoor de stekker uit het stopcontact hoeft te trekken. Mocht het apparaat nog steeds problemen geven, dan is het aan te raden om de Apple TV fabrieksinstellingen terug te zetten. Vaak is de Apple TV herstarten al voldoende om alles weer werkend te krijgen.

Apple TV herstarten (Apple TV HD en 4K)

Het herstarten van de Apple TV HD of Apple TV 4K doe je in een handomdraai. Volg daarvoor onderstaande stappen.

Ga naar Instellingen. Ga helemaal naar onderen en selecteer Systeem. Kies vervolgens Herstart.

Het is ook mogelijk om de Apple TV te herstarten met de knoppen van de afstandsbediening. Het maakt niet uit welke generatie Siri Remote je hebt. Heb je een eerste generatie Siri Remote, dan gebruik je de menuknop. Op de tweede generatie wordt de terugknop gebruikt. Volg deze stappen:

Houd de Terugknop/Menuknop en Homeknop gelijktijdig vast. De Homeknop herken je aan het tv-symbool. Nadat je beide knoppen 10 seconden hebt vastgehouden, begint het witte lampje op de Apple TV te knipperen. Zodra dit gebeurt laat je de knoppen los. De Apple TV zal nu opnieuw opstarten.

Lukt het niet om je Apple TV te herstarten met je Siri Remote, bijvoorbeeld omdat er geen verbinding kan worden gemaakt? Trek dan wel de stekker uit je Apple TV. Na 10 secondes kun je hem weer koppelen.

Oude Apple TV herstarten (Apple TV 1, 2 en 3)

Heb je een ouder model van de Apple TV, volg dan onderstaande stappen voor een herstart.

Klik op het Instellingen-icoon in het hoofdmenu van de Apple TV. Daar kom je vanuit elke app door een paar keer op de menu-knop van de afstandsbediening te klikken. Kies voor Algemeen. Scroll helemaal naar onderen en kies vervolgens voor Herstart.

De Apple TV wordt nu uitgeschakeld en zal automatisch opnieuw opstarten. Dit duurt vaak niet langer dan een minuut. Ook bij deze oudere Apple TV’s kun je handmatig starten. Druk hiervoor op de Apple Remote (aluminium of wit) de Menu-knop en de Omlaag-knop ingedrukt. Laat los zodra het statuslampje op het apparaat begint te knipperen.

Mocht dit allemaal geen effect hebben, dan kun je beter proberen om de Apple TV fabrieksinstellingen terug te zetten.