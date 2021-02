Apple gaat in 2021 weer meerdere nieuwe MacBook Pro's uitbrengen, waarbij er veel lijkt te gaan veranderen. We zetten de zeven belangrijkste verwachtingen op een rij.

MacBook Pro in 2021: zeven verwachtingen

De MacBook Pro is de afgelopen jaren telkens weer vernieuwd, al waren de veranderingen sinds het grote redesign van 2016 relatief klein. Het ging vaak om een verbeterde chip specificaties, met als ondersteuning voor de Apple Silicon-chip in het 2020-model als de meest recente verbetering. Apple heeft de eigen M1-chip alleen aan het instapmodel toegevoegd, dus er staan nog andere modellen om te trappelen naar de snellere Apple-chip. Maar volgens geruchten is dat lang niet het enige wat Apple aan de MacBook Pro in 2021 gaat vernieuwen. We nemen de belangrijkste verwachtingen voor de nieuwe MacBook Pro met je door.



#1 Apple Silicon naar meer modellen

De meest logische verbetering in de nieuwe MacBook Pro vinden we bij de prestaties. Apple’s M1-chip in de instap-MacBook Pro van eind 2020 maakte al veel indruk, maar de huidige high-end MacBook Pro-modellen moeten het nog doen met de chips van Intel. Daar komt in 2021 verandering in. Dat betekent dat zeer waarschijnlijk zowel de duurdere kleinste MacBook Pro als de high-end 16-inch versie een chip krijgen die door Apple zelf ontwikkeld is. Dat levert niet alleen betere prestaties, maar ook een flink langere accuduur op.

Toch is er ook een gerucht geweest dat Apple ook nog met een nieuwe MacBook Pro met Intel-chip komt. Het is nog onduidelijk om wat voor model dit gaat, maar wellicht dat Apple een specifiek high-end model met Intel-chip in het assortiment houdt voor degene die daarvan afhankelijk zijn.

#2 Vernieuwd design

Apple gaat in 2021 voor het eerst sinds vijf jaar het design aanpassen, zo beweren bronnen. Het design krijgt geen enorm grote make-over, maar volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo kiest Apple voor een design met platte zijkanten, “vergelijkbaar met de iPhone 12”. De huidige modellen hebben ook al platte zijkanten, maar aan de onderkant en bij het scherm zitten nog meer afrondingen. Daar is bij dit 2021-model geen sprake meer van, zo beweren bronnen. Andere details over het ontwerp hebben we niet. Wel is er wel een patent van een matzwarte MacBook van aluminium verschenen, maar bij patenten moet je altijd nog maar afwachten wat hiervan uitgebracht wordt. Apple heeft wel al eerder een zwarte MacBook uitgebracht, dus heel verrassend zou het terugbrengen van deze kleur niet zijn.

#3 Verbeterde schermen

In 2019 bracht Apple de 16-inch MacBook Pro uit, als opvolger van de 15-inch versie. Krijgt de 13-inch dit jaar een soortgelijke upgrade? Daar lijkt het wel op, want betrouwbare bronnen beweren dat Apple dit jaar met de 14-inch MacBook Pro komt. Dat betekent dat je net wat meer schermruimte hebt om op te werken. We denken dat Apple daarbij de schermranden een stukje dunner maakt, terwijl het formaat van de laptop zelf nagenoeg ongewijzigd blijft.

Daarnaast werkt Apple al jaren aan een nieuwe schermtechniek voor de MacBook Pro, genaamd mini-LED. Zoals het er nu uit ziet gaat Apple deze schermtechniek dit jaar introduceren. mini-LED heeft een aantal voordelen, zoals een hogere helderheid en beter contrast. Met deze techniek kan het scherm ook weer dunnere schermranden krijgen. Bovendien heeft mini-LED minder snel last van inbranden dan OLED. Dit komt vooral op een MacBook van pas, waarbij je vaak langere tijd dezelfde icoontjes in beeld hebt.

#4 MagSafe keert terug

Bij de iPhone 12-serie introduceerde Apple al de terugkeer van MagSafe nieuwe stijl. Dit jaar zou Apple ook MagSafe terugbrengen naar de MacBook. De exacte details weten we nog niet, maar als we kijken naar de vorige generatie MagSafe op de MacBooks, kunnen we al een redelijke inschatting maken wat de aansluiting gaat bieden. Met MagSafe klikt de kabel magnetisch in de oplaadpoort, zodat je niet hoeft te priegelen met een stekkertje. Ook floept de kabel eenvoudig uit de MacBook als iemand er bijvoorbeeld achter blijft hangen. Het voordeel van de oplaadpoorten van de huidige MacBook Pro met usb-c is dat je de oplader in elke poort kan steken. Of dat ook bij de nieuwe MagSafe straks het geval is, valt nog te bezien. Lees ook onze verwachtingen voor MagSafe 3.

#5 Meer poorten, minder adapters

En over aansluitingen gesproken: Apple keert gedeeltelijk weer terug naar het pre-2016 tijdperk, toen Apple uitsluitend koos voor usb-c. Apple overweegt de SD-kaartslot terug te brengen in de MacBook Pro, evenals een HDMI-aansluiting. Dat betekent dat je dus minder adapters nodig hebt voor bijvoorbeeld een extern beeldscherm of voor het uitlezen van gegevens van een SD-kaart van je fotocamera.

Welke poorten de nieuwe MacBook Pro van 2021 nog meer krijgt, weten we nog niet. Usb-c lijkt in ieder geval een zekerheid en we verwachten niet dat Apple terugkeert naar een usb-a-aansluiting. Of bijvoorbeeld de ethernetpoort terugkomt, is niet bekend.

#6 Geen Touch Bar meer

Maar Apple voegt niet alleen maar dingen toe. Betrouwbare bronnen beweren dat Apple serieus overweegt om de Touch Bar weer van de MacBook Pro te verwijderen. Bij de introductie van de Touch Bar in 2016 had Apple nog een 13-inch model met fysieke functietoetsen, maar in 2019 kreeg elk model standaard een Touch Bar. Maar in al die jaren heeft Apple weinig aan de Touch Bar gedaan: er kwamen geen nieuwe functies bij en ook qua hardware is er niks aan verbeterd. Er is een aantal handige apps voor de Touch Bar, maar onmisbaar kunnen we het strookje scherm niet noemen.

We vermoeden dat de Touch Bar dan plaatsmaakt voor de speciale toetsen die de MacBook Air afgelopen najaar ook kreeg, voor onder andere Niet Storen en Spotlight. Deze vind je op respectievelijk de F6- en F4 toets. Daar tussenin zit op de F5-toets ook nog een knop om de dicteerfunctie te activeren. De Touch ID-sensor blijft verder waar hij zit: rechtsboven, op de plek van de powerknop.

#7 Prijs en release

We denken dat Apple de nieuwe MacBook Pro aan het einde van het tweede kwartaal aankondigt. Volgens bronnen verschijnen ze dan ook halverwege 2021. Een aankondiging tijdens de WWDC 2021 is dan ook zeker niet ondenkbaar. De WWDC van dit jaar is nog niet aangekondigd, maar wordt naar verwachting in juni van dit jaar gehouden. We denken niet dat Apple de nieuwe MacBook Pro-modellen in een eventueel maart-event aankondigt.

De prijs zal naar verwachting niet veel verschillen van de huidige modellen. Apple verkoopt de high-end 13-inch en 16-inch MacBook Pro nu voor een adviesprijs van respectievelijk €2.129,- en €2.699,-. Wellicht dat Apple de prijs ietsjes opvoert in verband met de grote vernieuwingen, maar we denken niet dat je rekening moet houden met vele honderden euro’s. De nieuwe MacBook Air met M1-chip werd zelfs iets goedkoper ten opzichte van de voorganger, maar daar bleven de vernieuwingen beperkt tot alleen de eigen Apple Silicon-chip.

Op zoek naar een andere Mac? Lees dan ook onze vooruitblik over de Mac in 2021.