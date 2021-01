Volgens geruchten komt de zesde generatie iPad mini in maart 2021 beschikbaar en beschikt over een groter 8,4-inch scherm met smallere schermranden.

‘iPad mini 6 komt in maart 2021’

Dat zegt de Japanse site Mac Otakara. De informatie zou afkomstig zijn uit de Chinese toeleveringsketen. De huidige iPad mini 5 (2019) heeft net als al zijn voorgangers een 7,9-inch scherm. De grootste vernieuwingen zijn een uiterlijk zoals de iPad Air 3 met smallere schermranden. Daardoor wordt het mogelijk om een groter scherm in te bouwen in een behuizing die ongeveer dezelfde afmetingen houdt. Het wordt een stuk beter, maar het is niet het nieuwe design van de iPad Air 4, mocht je daarop gehoopt hebben. Apple zou hetzelfde design willen toepassen bij de standaard iPad.



Er zit nog een Touch ID-knop in, met randen aan de boven- en onderkant en een Lightning-poort om op te laden. Mac Otakara verwacht een introductie in maart, mogelijk tijdens een (digitaal) event.



Dit iPad mini 6-concept uit juli 2020 kan de prullenbak in: de mini houdt voorlopig een Touch ID-knop.

Ook analist Ming-Chi Kuo heeft een nieuwe iPad mini in het vizier. Hij denkt dat Apple gaat kiezen voor een schermformaat tussen 8,5-inch en 9-inch. Verder zou er een mini-LED-scherm in zitten, al betwijfelt hij of dat al in de zesde generatie aanwezig is.

De huidige iPad mini 5 werd in maart 2019 uitgebracht en hield nog hetzelfde uiterlijk, maar was intern wel verbeterd. Er zit een A12 Bionic-processor in en er is ondersteuning voor de Apple Pencil. Ondanks de beperkte hoeveelheid verbeteringen is het toch een aantrekkelijke upgrade voor mensen die een kleine iPad zoeken. Hij krijgt namelijk nog jarenlang updates, terwijl dat voor zijn voorganger iPad mini 4 uit 2015 niet meer geldt.

