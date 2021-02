Er gaan al een tijd geruchten over een nieuwe Apple TV en in 2021 gaat het waarschijnlijk gebeuren. Wat zijn de verwachtingen van een nieuwe Apple TV voor 2021? Welke verbeteringen zitten erop? In deze vooruitblik op de Apple TV 2021 lees je het.

Vooruitblik Apple TV 2021

De huidige Apple TV is de Apple TV 4K en verscheen in september 2017. Iin de wereld van Apple-producten betekent dus dat dit model langzaamaan grijze haren begint te krijgen. Gelukkig wordt er al sinds ruim een jaar gesproken over een nieuwe Apple TV. Maar de grote vraag is hoe Apple dit model verder gaat verbeteren. In deze vooruitblik op de Apple TV in 2021 geven we onze verwachtingen.

#1 Apple TV in 2021: welke modellen komen er?

Momenteel heeft Apple twee modellen van de Apple TV in het assortiment: de Apple TV HD en Apple TV 4K. Het is de verwachting dat één van deze modellen komt te vervallen en plaats maakt voor de nieuwste versie. Wij denken dat de Apple TV HD plaats gaat maken voor een lager geprijsde Apple TV 4K. De line-up zou er dan zo uit kunnen zien:

Apple TV 2021 (nieuw)

Apple TV 4K (2017-model)

Een andere keuze die Apple kan maken is om de Apple TV HD in het assortiment te houden en de Apple TV 4K te vervangen door een nieuw model. Daardoor kan de Apple TV HD nog verder in prijs omlaag en blijft er een optie beschikbaar voor mensen zonder een 4K-televisie. Toch is dit wat ons betreft minder waarschijnlijk, gezien de sterke focus op 4K-content bij bijvoorbeeld Apple TV+.

#2 Betere chip

De nieuwe Apple TV 2021 krijgt vermoedelijk veel betere chip. De nieuwe Apple TV krijgt mogelijk een A12X Bionic-chip, al is er ook al gesproken over de A14-chip zodat de nieuwste games erop kunnen draaien (daarover later meer). De huidige Apple TV 4K heeft een A10X-chip. Deze chip is krachtig genoeg voor videostreams in hoge 4K HDR-resolutie, maar bij zwaardere games kan dit een probleem zijn. De nieuwe chip zorgt dan ook vooral voor betere prestaties bij games. Sinds de komst van Apple Arcade is het aanbod van games op de Apple TV flink gegroeid. De meeste titels spelen nog moeiteloos op de huidige Apple TV 4K, maar een krachtigere chip biedt ontwikkelaars veel meer grafische mogelijkheden.

Overigens zou Apple ook nog de U1-chip in de Apple TV kunnen verwerken, bijvoorbeeld voor een nieuwe Handoff-functie vergelijkbaar met de HomePod mini. Het zou ons ook niets verbazen als de nieuwe Apple TV ondersteuning krijgt voor Thread. Dit is een techniek die we vinden in de HomePod mini en gebruikt wordt voor geschikte HomeKit-producten.

#3 Meer opslag

Momenteel heb je bij de Apple TV 4K de keuze tussen 32GB en 64GB opslag. Dit is voor de meeste gebruikers meer dan genoeg, zeker als je de Apple TV alleen maar gebruikt voor een paar apps van streamingdiensten. Als je er fanatiek games op wil spelen van Apple Arcade, dan komt de extra opslagruimte wel van pas. Bronnen beweren dat Apple nu kiest voor 64GB en 128GB, dus een verdubbeling ten opzichte van nu. Dat is ook niet zo gek, want Apple biedt steeds vaker standaard 64GB opslag in de iPhones en iPads.

Sinds de ondersteuning van meerdere gebruikers op de Apple TV, is het bovendien gemakkelijker om iedereen zijn eigen apps en games te laten gebruiken. Meerdere gebruikers downloaden ook verschillende apps, dus die extra ruimte komt dan goed van pas.

#4 Hetzelfde design

We denken niet dat Apple het ontwerp van de Apple TV zelf gaat vernieuwen. De nieuwe Apple TV 2021 wordt nog steeds een kastje dat je met een HDMI-kabel aan je televisie moet verbinden. Wellicht dat Apple het kastje iets kleiner kan maken, maar we denken eerlijk gezegd niet dat dat het geval is. De kans is zelfs aanwezig dat Apple de naam Apple TV 4K behoudt en dat het nieuwe model de huidige vervangt.

#5 Nieuwe remote (en eigen gamecontroller)

Bij de Apple TV krijg je ook de Siri Remote, maar er is vaak kritiek op de bruikbaarheid van deze afstandsbediening. Je raakt hem vrij snel kwijt en de touchpad kan erg gevoelig zijn of juist niet doen wat je wil. Bij de introductie van de Apple TV 4K heeft Apple al een kleine aanpassing gedaan, door een witte ring rondom de Menu-knop te plaatsen. Hierdoor voel je veel beter welke knop het is, zodat de kans dat je hem verkeerd om vast hebt een stuk kleiner is. Er zijn aanwijzingen gevonden naar een geheel nieuwe Apple TV Remote. Wat daar precies nieuw is, is nog de vraag. Misschien dat Apple de vorm aanpast en hem iets meer op een traditionele afstandsbediening laat lijken.

De nieuwe afstandsbediening krijgt vermoedelijk in ieder geval één handige nieuwe functie. Apple wil de afstandsbediening integreren in de Zoek mijn-app, zodat je hem makkelijk kan terugvinden als hij weer eens tussen de kussens van de bank verdwenen is. Apple zou hier ook de U1-chip voor kunnen gebruiken, zoals dat waarschijnlijk ook het geval is bij de AirTag.

Overigens werkt Apple volgens bronnen ook aan een eigen gamecontroller. We denken niet dat je deze standaard bij de nieuwe Apple TV krijgt, maar de kans is wel groot dat Apple deze tegelijkertijd aankondigt. Hoe deze controller zich onderscheidt van die van de Xbox en PlayStation (die je ook met je Apple TV, iPhone en meer kan gebruiken), is nog niet bekend.

#6 Gericht op gamers

De Apple TV 2021 zou zich vooral richten op gamers. Zoals we eerder al zeiden, komt de snellere chip en extra opslagruimte goed van pas voor grotere en zwaardere (Apple Arcade) games. De eventuele gamecontroller kan daarbij ook helpen. Of dat ook betekent dat Apple met bekende gameontwikkelaars gaat samenwerken voor het uitbrengen van exclusieve Apple TV-games, is nog maar de vraag. Apple heeft in het verleden wel vaker van dit soort pogingen gedaan, maar qua games konden Apple-apparaten het nooit opnemen tegen de klassieke spelcomputers van Microsoft, Sony en Nintendo.

#7 Prijs en release

Momenteel kost een nieuwe Apple TV 4K zo’n €199 (of €219 voor het 64GB-model). We denken niet dat Apple veel aan de prijs gaat sleutelen. De Apple TV 2021 zal vermoedelijk niet veel duurder worden dan het huidige model. Hou daarom rekening met een prijs tussen de €150,- en €200,-.

Wat ons niet zou verbazen, is als Apple de prijs van de huidige Apple TV HD of Apple TV 4K verlaagt, afhankelijk van welk model nog in de lineup blijft. De Apple TV HD is nu te koop voor een adviesprijs van €159,-, maar dit vinden we relatief duur voor wat je ervoor krijgt. Wij zien daarom meer in een prijs tussen de €80,- en €120,-, als een goedkoper alternatief voor mensen die geen 4K-televisie hebben. Het is daarmee ook een grote concurrent voor de Chromecast en Amazon Fire Stick.

We verwachten dat Apple de nieuwe Apple TV 2021 ergens de komende maanden aankondigt. Mogelijk is dit tijdens het eerste event van het jaar in maart.

Later dit jaar brengt Apple ook nog tvOS 15 uit. We weten nog niet welke functies Apple daarvoor gepland heeft, maar mogelijk gaat het om een groter redesign dan je de afgelopen jaren gewend was.

Het is wat ons betreft nu niet verstandig om een nieuwe Apple TV te kopen, maar als je toch niet kunt wachten vind je hieronder de actuele prijzen.