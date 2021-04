Facebook en Reddit kondigen Clubhouse-klonen aan

Clubhouse: downloadcijfers ingezakt

Clubhouse zou de volgende hype kunnen zijn en dé nieuwe manier waarop we met elkaar in contact blijven. Maar uit cijfers van Sensor Tower blijkt dat het aantal downloads in maart met 72% is ingestort. In februari downloadden nog 9,6 miljoen mensen de app, terwijl het een maand later was gezat naar 2,7 miljoen. Dit wil niet zeggen dat gebruikers weglopen, maar wel dat de early adopters nu echt allemaal aan boord zijn. De vraag is nu of ze de app fanatiek blijven gebruiken. De groei in nieuwe gebruikers neemt echter af. Misschien kunnen de nu aangekondigde alternatieven van Facebook en Reddit het stokje overnemen, vooral wat de mainstream gebruikers betreft.



Eén obstakel waar Clubhouse mee te maken heeft, is dat de app alleen op uitnodiging te gebruiken is. Wie de app installeert mag twee anderen uitnodigen, maar alleen als je de inhoud van je adresboek deelt. Een ander obstakel is dat er nog geen Android -app is.

Clubhouse werd een jaar geleden opgericht en zou al een overname-aanbod hebben gekregen van Twitter. De dienst zou $4 miljard waard zijn. Ondertussen klagen gebruikers dat de app een beetje stil staat en dat er minder betrokkenheid is dan een paar maanden geleden, toen het nog allemaal nieuw was. Deelname van celebrities zoals Elon Musk zorgden wel voor massale toestroom, maar uiteindelijk zou Clubhouse op de langere termijn een niche-dienst kunnen worden voor mensen die van praten houden.

Ondertussen werken Spotify en LinkedIn ook aan alternatieven voor Clubhouse. Twitter is al klaar met Spaces en Facebook en Reddit zijn zover gevorderd dat ze een aankondiging kunnen doen.

Facebook Live Audio Rooms

Facebook heeft snel geschakeld en heeft een alternatief voor Clubhouse ontwikkeld. Sterker nog: de komende tijd zal extra veel nadruk worden gelegd op audiofuncties. Met Live Audio Rooms kunnen mensen luisteren en deelnemen aan live gesprekken. Daarnaast kun je met Facebook Soundbites binnenkort audiofragmenten maken, waar je muziek en effecten aan kunt toevoegen. Vervolgens kun je ze delen met je Facebook-vrienden. Een andere functie is om via de Facebook-app te luisteren naar podcasts.

Reddit Talk

Daarnaast is er binnenkort Reddit Talk, dat in feite een Clubhouse-kloon is. Het gaat om een live audioplatform binnen Reddit, bedoeld voor subreddits (een soort subforum over een bepaald onderwerp). Alleen de moderators van een subreddit mogen een gesprek starten op Reddit Talk. Vervolgens kunnen zij anderen uitnodigen, op stil zetten, verwijderen of verbannen, als dat nodig is. Iedereen kan meeluisteren met Reddit Talk, maar je hebt toestemming nodig om iets te zetten.

Voor Reddit kan het een mooie aanvulling zijn op de populaire Ask Me Anything (AMA)-sessies. Vooral als bekende mensen een AMA-sessie organiseren, is er veel toeloop. Reddit Talk zou ook ideaal kunnen zijn voor live sportevenementen, waarbij iedereen wil meepraten en commentaar geven. Luisteraars kunnen reacties geven, ook als ze geen toestemming hebben om te praten.