Met apps kan je zonder apart kastje van je provider televisiekijken via de Apple TV. In deze gids bespreken we de mogelijkheden voor (live) televisiekijken op de Apple TV, bijvoorbeeld met apps van providers, de omroepen zelf en andere mogelijkheden.

Hoe kan ik live televisiekijken op de Apple TV?

Als je via de Apple TV live televisie wil kijken, dan zijn daar een aantal opties voor beschikbaar. Ben je niet geabonneerd op een tv-dienst met Apple TV-app, dan moet je gebruikmaken van AirPlay, zodat je de streams doorstuurt van je iPhone of iPad naar je televisie met Apple TV. Om te pauzeren en weer af te spelen, kun je gewoon de Siri Remote van de Apple TV gebruiken. Alleen voor het kiezen en wisselen van programma’s en zenders heb je je iPhone of iPad weer nodig.

NLZIET

Vereist AirPlay?: Nee, er is een Apple TV-app

NLZIET is de tv-dienst van de NPO, RTL en SBS samen. Met een lidmaatschap van €7,95 per maand kun je niet alleen de programma’s van de NPO, RTL en SBS terugkijken, maar je kan ook live kijken naar populaire zenders. Je hebt toegang tot tientallen livestreams (ook van regionale zenders) en meer dan 100.000 on demand programma’s. Daarmee is er meer content dan bij andere aanbieders. Alle online content van NPO, RTL, Talpa en RPO wordt in de hoogste beschikbare kwaliteit aangeboden. Je kunt bij NLZIET op maximaal twee apparaten tegelijk kijken.

Ziggo Go

Vereist AirPlay?: Nee, er is een Apple TV-app

Bij Ziggo kun je sinds juni 2020 gebruikmaken van de Apple TV-app. Daarmee kan je live kijken naar alle zenders binnen je eigen abonnement. Tijdens het live tv-kijken kun je zappen met de Siri Remote door naar boven en onderen te vegen en op de touchpad te klikken. Live tv pauzeren en terug- of vooruitspoelen kan helaas niet.

Om de Ziggo-app te gebruiken heb je in ieder geval inloggegevens van een Ziggo-klant nodig. Dat mag ook een account van een familielid of een vriend zijn, al stellen de voorwaarden van Ziggo dat je zelf klant moet zijn. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de Apple TV verbinding moet hebben met een Ziggo-internetverbinding. Lees ook onze review van Ziggo op de Apple TV.

T-Mobile Thuis

Vereist AirPlay?: Nee, er is een Apple TV-app

T-Mobile heeft sinds juli 2018 een Apple TV-app voor T-Mobile Thuis TV Anywhere. Je kijkt live-tv op maximaal drie schermen tegelijk en kunt tot 7 dagen terugkijken uit de programmagids. Ook kun je in de cloud opnemen als je hiervoor een speciale bundel afsluit. Pauzeren, vooruit- en terugspoelen, het kan allemaal. De app ondersteunt ook AirPlay, maar eigenlijk is dat niet nodig want er is ook een apart tvOS-app.

KPN Interactieve TV

Vereist AirPlay?: Ja, er is geen aparte Apple TV-app

Heb je KPN Interactieve TV, dan moet je via de iTV-app voor iPhone en iPad kijken. Sinds augustus 2020 is het mogelijk om dit via AirPlay te streamen naar de Apple TV. Het werkt dus via een omweg. Het voordeel is dat dit ook voor oudere generaties Apple TV werkt, het nadeel dat je altijd een smartphone of tablet bij de hand moet hebben als je bijvoorbeeld live tv wilt kijken. Via de app kijk je ook naar opgenomen tv-programma’s, je kijkt terug naar eerdere programma’s uit de gids en kijkt series en films. KPN ondersteunt voor de iTV-app ook Chromecast en smart tv’s, onder andere die van LG en Samsung. De meeste opties je zonder extra kosten gebruiken, maar alleen in de EU. Voor het opnemen van tv-programma’s moet je echter een apart pakket afsluiten.

NPO

Vereist AirPlay?: Nee, er is een Apple TV-app

De NPO-app biedt ook de mogelijkheid om live naar NPO 1, NPO 2 en NPO 3 te kijken. Daarnaast zijn er ook themazenders, zoals NPO 1 Extra en NPO Zapp Xtra. De NPO-app op de Apple TV laat je zo eenvoudig live televisiekijken. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat de beeldkwaliteit van live zenders in SD is, zelfs als je NPO Start Plus hebt.

NOS

Vereist AirPlay?: Nee, er is een Apple TV-app

De NOS was er al snel bij met haar eigen Apple TV-app. Je kan de app gebruiken om de journaaluitzendingen terug te kijken, maar de app heeft ook livestreams voor NPO Nieuws en NPO Politiek. Als je alleen geïnteresseerd bent in het laatste (politieke) nieuws, dan is de NOS-app op de Apple TV in principe genoeg. Bij speciale gelegenheden (zoals de Olympische Spelen) heeft de NOS-app ook andere livestreams beschikbaar. Naast de livestreams van NPO Nieuws en NPO Politiek bekijk je ook het laatste nieuws in foto’.

Canal Digitaal

Vereist AirPlay?: Nee, er is een Apple TV-app

Canal Digitaal heeft een apart pakket waarmee je online via een app tv kan kijken. De bundel kost je €14,95 per maand en daarvoor krijg je 60 zenders, inclusief de sportprogramma’s van ESPN Compleet.

Sinds december 2021 heeft Canal Digitaal ook een Apple TV-app, zodat je geen AirPlay of Chromecast meer nodig hebt. Met de Canal Digitaal-app voor Apple TV kijk je live naar tv-zenders en kijk je eerder uitgezonden programma’s direct terug vanuit de tv-gids. Je kunt programma’s in de cloud opnemen en terugkijken als een live programma al is begonnen. Canal Digitaal is bovendien op diverse smart tv’s te bekijken via een app.

Hoe kan ik televisieprogramma’s terugkijken via de Apple TV?

Is live televisiekijken voor jou niet zo belangrijk en neem je genoegen met het terugkijken van je favoriete programma’s, dan kan dat ook via de Apple TV. Er zijn meerdere Apple TV-apps beschikbaar waarmee je programma’s kunt terugkijken, maar er zijn ook apps waarbij je gebruik moet maken van AirPlay.

NLZIET

Vereist AirPlay?: Nee, heeft een Apple TV-app

Naast live tv-kijken kan je met een NLZIET-account ook programma’s terugkijken. Je vindt daar het volledige aanbod van NPO Start, RTL XL en Kijk. Als je dus graag op je Apple TV de programma’s van SBS6, Net5, Veronica en SBS9 wil terugkijken, dan moet je bij NLZIET zijn. Je kan tot maanden terug programma’s opnieuw bekijken. Dit kost je €7,95 per maand.

Ziggo Go

Vereist AirPlay?: Nee, er is een Apple TV-app

Ziggo biedt een ruim aanbod van televisieprogramma’s om terug te kijken, maar alleen van de afgelopen zeven dagen. Dat betekent dat je dus geen programma’s kan kijken die een paar maanden geleden uitgezonden werden. Voordeel is wel dat je van alle zenders waar ook live tv van beschikbaar is de programma’s kan terugzien. Bovendien biedt Ziggo nog in de app het aanbod van Movies & Series (XL), als dat in je abonnement zit.

Videoland

Vereist AirPlay?: Nee, er is een Apple TV-app

Videoland is het on-demand platform van RTL waar je voor een vast bedrag per maand naar films en series kunt kijken. Er zijn drie bundels die vanaf €4,99 afgesloten kunnen worden. Behalve het aanbod van films en series, biedt Videoland ook de populairste programma’s van RTL die je kunt terugkijken. Denk aan populaire programma’s als Beau Five Days Inside en Temptation Island en televisieseries als Moordvrouw en Goede Tijden, Slechte Tijden. In veel gevallen is het zelfs mogelijk om een week vooruit te kijken, zodat je voor loopt op de uitzendingen op televisie.

RTL XL

Vereist AirPlay?: Ja

Wil je gratis blijven kijken via je Apple TV, dan kan je de RTL XL-app gebruiken in combinatie met AirPlay. De app heeft een ingebouwde AirPlay-functie die ook werkt als je je iPhone vergrendelt. Een nadeel is dat je wel reclame-onderbrekingen hebt, waardoor het kijken wat onhandig is. Je kan met de RTL XL-app wel jouw eigen tv-kanaal samenstellen op basis van je favoriete programma’s, die je in één keer door kunt sturen naar de Apple TV. RTL XL kost €7,95 per maand.

NPO

Vereist AirPlay?: Nee, heeft een Apple TV-app

De NPO-app biedt naast live televisiekijken ook alle uitzendingen van NPO 1, NPO 3 en NPO 3. Met een gratis NPO-account kun je profielen aanmaken en zo je eigen favoriete programma’s markeren. Wil je in HD en verder terug kijken, dan heb je een betaald NPO Plus-lidmaatschap van €2,95 per maand nodig. De kwaliteit is daardoor hoger, wat beter tot zijn recht komt als je kijkt via de NPO-app op de Apple TV.

discovery+

Vereist AirPlay?: Nee, heeft een Apple TV-app

Ben je dol op de programma’s van Discovery Channel, TLC en Investigation Discovery, dan kun je je abonneren op discovery+. Deze dienst van het netwerk achter deze zenders kost €3,99 per maand en heeft ook een eigen Apple TV-app. Je vindt er programma’s als Say Yes to the Dress, Gold Rush en Dr. Pimple Popper.

Hayu

Vereist AirPlay?: Nee, heeft een Apple TV-app

In het verlengde daarvan ligt de streamingdienst Hayu. Deze richt zich voornamelijk op reality-tv, waaronder The Real Housewives en Keeping Up With The Kardashians. Je vindt er voornamelijk Amerikaans-georiënteerde tv-series. Bij deze dienst vind je meer dan vijfduizend afleveringen van 150 shows. Andere bekende programma’s die je hier vindt zijn Jersey Shore en Topchef. Het kost €5,99 per maand.

Hoe kan ik sport kijken op de Apple TV?

Ben je een echte sportliefhebber en is dat de enige reden dat je je televisie aanzet, dan kun je ook op de Apple TV terecht. Je kijkt naar sport via bijvoorbeeld de Eurosport-app, maar ook ESPN heeft een eigen app op de Apple TV.

ESPN

Vereist AirPlay?: Ja

Er is iets vreemds aan de hand met de app van ESPN: er is wel een Apple TV-app, maar daarmee kun je helemaal niets. Bij het opstarten krijg je de melding dat streaming in jouw regio niet wordt ondersteund (en nee, we hebben niet per ongeluk de Amerikaanse app gedownload…). Dat wordt dus alsnog AirPlay gebruiken.

De iPhone- en iPad-app van ESPN bevat het laatste sportnieuws, live (tussen)standen en uitslagen. Er zitten ook video’s en samenvattingen in en je krijgt push notificaties bij doelpunten. Deze content is gratis te raadplegen.

Betalende abonnees hebben via de app bovendien toegang tot ESPN WATCH, met daarin alle live kanalen, wedstrijden en programma’s die onderdeel uitmaken van het abonnement. Ook dit werkt niet op de Apple TV. Je ziet hiermee als eerste de samenvattingen en doelpunten. De kosten van het abonnement zijn verschillend per aanbieder. Bij veel providers kost het €12,99 per maand maar er zijn ook aanbieders die andere prijzen rekenen. Zo betaal je bij Youfone maar €5 en bij Ziggo €17,95 per maand.

Nogmaals: de streaming tv-beelden zijn alleen via de iPhone en iPad te bekijken, niet via de Apple TV. Aan de Apple TV-app heb je helemaal niets.

Eurosport

Vereist AirPlay?: Nee, heeft een Apple TV-app

Voor allerlei andere sporten kun je terecht bij de app van Eurosport. Met een Eurosport Player-account van €6,99 per maand kijk je live naar Eurosport 1, Eurosport 2 en andere zenders. De app op de Apple TV laat je inloggen met dit account, dus je hoeft niet via AirPlay te streamen vanaf je iPhone of iPad. Wil je goedkoper uit zijn, dan kun je ook een jaarpas kopen om naar de zenders van Eurosport op je Apple TV en andere apparaten te kijken.

Viaplay

Vereist AirPlay?: Nee, heeft waarschijnlijk Apple TV-app

Vanaf maart 2022 kun je in Nederland de Viaplay-app installeren. Deze heb je nodig om de Formule 1 te kunnen kijken, want de Scandinavische tv-dienst heeft de rechten hierop weten te bemachtigen. Veel F1-fanaten zullen een abonnement moeten overwegen. Het moederbedrijf, Nordic Entertainment Group, heeft al bekendgemaakt dat de bundels vanaf €13,99 per maand af te sluiten zijn. Hoe de app eruit ziet weten we nog niet exact, maar de Viaplay-app van Denemarken laat zien dat er ook een Apple TV-app is. AirPlay is dus vermoedelijk niet nodig.

Hoe kan ik televisiekijken op de Apple TV in België?

In België heeft de Belgische zendergroep VTM een eigen app op de Apple TV uitgebracht, waardoor je op meerdere manieren naar de Belgische tv op je Apple TV kan kijken. Daarnaast zijn er nog enkele andere opties. De ooit zo populaire tv-dienst Stievie is helaas gestopt in september 2020.

VTM

Vereist AirPlay?: Nee, heeft een Apple TV-app

De VTM-app voor de Apple TV laat je naar zowel fragmenten als complete uitzendingen van deze commerciële omroep kijken. Voor de fragmenten is het downloaden van de app genoeg, maar als je hele uitzendingen wil zien moet je verplicht een account aanmaken. Bij VTM kijk je naar programma’s als Groeten Uit, Code 37 en Belgium’s Got Talent. De programma’s komen dus overeen met het aanbod van de Nederlandse zender RTL 4. De belangrijkste onderdelen van de app zijn Ontdek en Programma’s, voor respectievelijk het ontdekken van de nieuwste afleveringen of het bladeren door alle programma’s.

VRT NU

Vereist AirPlay?: Ja

De Belgische VRT heeft sinds augustus 2018 een app voor haar videoplatform VRT NU. Met de app kijk je naar alle programma’s van de VRT-zender. Je kan zowel live kijken als programma’s die eerder uitgezonden zijn terugkijken. Er is helaas geen Apple TV-app, dus je moet gebruikmaken van AirPlay om de programma’s op het grote scherm te kunnen bekijken.

Tadaam

Vereist AirPlay?: Nee, heeft een Apple TV-app

Tadaam is een afgeleide van het Belgische Telenet en biedt een schat aan beschikbare live zenders. Het is een dienst die geleverd wordt bij een internetverbinding. Tadaam is te gebruiken op je iPhone en iPad, maar heeft ook gewoon een eigen Apple TV-app.

Proximus Picks

Vereist AirPlay?: Nee, heeft een Apple TV-app

Proximus is ook een grote provider in België en heeft de tv-dienst Proximus Pickx. Daarmee kijk je via al je apparaten online tv. Er is ook een Apple TV-app. De dienst biedt meer dan tachtig zenders en heeft een tv-gids, persoonlijke aanbevelingen en meer. Je kan de app gebruiken als je klant bent van Proximus-tv, maar ook als je Epic Combo-klant bent.

Telenet

Vereist AirPlay?: Nee, hebben een Apple TV-app

Telenet heeft maar liefst drie tv-apps in de App Store staan, waarvan twee met een tvOS-app. Met Telenet TV-app kun je sinds december 2020 op de Apple TV kijken. Dit werkt ook op televisies met het Android TV-besturingssysteem. Een extra decoder is niet nodig. Je vindt in deze app het vertrouwde televisiemenu en de vertrouwde zenders. Ook functies zoals opnames bekijken, de tv-gids raadplegen en films en series opvragen in de TV-Theek of via Streamz zijn mogelijk. Dit werkt op dezelfde manier als bij de decoder. De TV-app werkt overal binnen de EU.

Je moet wel in bezit zijn van het nieuwste model Telenet-decoder. Daarnaast is er de Telenet Flow-app, die ook bedoeld is om content te streamen en naar je favoriete kanalen te kijken. Je kunt de app op je iPhone, iPad of Apple Watch gebruiken of streamen met AirPlay. Er zit een handige tv-gids in en je kunt favorieten opslaan tot 60 dagen in het verleden. Daarnaast kun je alles van de afgelopen 7 dagen bekijken via Replay TV.

Telenet is nog aan het kijken of de Yelo Play-app een Apple TV-versie krijgt. Deze app is bedoeld voor de vorige generatie decoders.

Overige manieren van televisiekijken met Apple TV

Als bovenstaande methodes voor jou niet genoeg zijn, dan zijn er nog andere manieren om televisie te kijken vanaf je Apple TV. Op YouTube vind je bijvoorbeeld allerlei fragmenten van veel populaire televisiezenders en veel series die op televisie uitgezonden worden zijn ook al op Netflix te vinden.

Apple TV-app en Apple TV+: Met Apple’s eigen Apple TV-app kun je films huren en kopen. Ben je geabonneerd op Apple TV+, dan kijk je ook naar de exclusieve films, series en docu’s die voor Apple’s eigen tv-dienst gemaakt zijn.

Netflix (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 14.0+) - Met een Netflix-account kijk je naar de beste films en series, rechtstreeks vanaf je Apple TV. Netflix is beschikbaar vanaf €7,99.

+ , iOS 14.0+) - Met een Netflix-account kijk je naar de beste films en series, rechtstreeks vanaf je Apple TV. Netflix is beschikbaar vanaf €7,99. YouTube (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Kijk je veel liever naar YouTube dan de traditionele televisie, dan is de YouTube op de Apple TV de app die je moet hebben. Je logt in met je eigen account, zodat je alle video’s van de kanalen waar je geabonneerd op bent kunt kijken.

+ , iOS 12.0+) - Kijk je veel liever naar YouTube dan de traditionele televisie, dan is de YouTube op de Apple TV de app die je moet hebben. Je logt in met je eigen account, zodat je alle video’s van de kanalen waar je geabonneerd op bent kunt kijken. Pathé Thuis (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 10.0+) - Ben je meer van de films, dan kan je ook de Apple TV-app van Pathé Thuis gebruiken. Je betaalt dan gewoon per film en zit dus niet vast aan maandelijkse kosten. Je kan films zowel kopen als huren.

