Het kan nu niet lang meer duren of iOS 14.5 komt officieel uit voor het grote publiek. Maar wat is de releasedatum van iOS 14.5? In dit artikel lees je wat er nu al bekend is.

iOS 14.5 is de grootste tussentijdse update sinds jaren. Apple heeft er een traditie van gemaakt om rond maart een grote update uit te brengen, maar dit jaar zit iOS 14.5 bomvol nieuwe functies. Kan je niet wachten om met de update en de nieuwe functies aan de slag te gaan? Apple heeft de releasedatum van iOS 14.5 nog niet officieel bekendgemaakt, maar heeft wel al een indicatie gegeven.



Wat is de releasedatum van iOS 14.5?

Apple heeft nog niet veel losgelaten over de releasedatum van iOS 14.5. Het enige wat Apple gezegd heeft is dat de advertentietracking in apps vanaf het voorjaar van 2021 ingevoerd gaat worden. Deze functie zit verwerkt in iOS 14.5. We weten dus dat de update deze lente komt, maar de lente is nog lang.

Momenteel bevindt iOS 14.5 zich nog in de betafase. De meest recente testversie is iOS 14.5 beta 4. Hoeveel beta’s gaan er nog komen? Als we kijken naar de vorige tussentijdse versies, worden we daar iets wijzer van:

Huidig: iOS 14.5: 4 beta’s

iOS 14.4: 2 beta’s + Release Candidate

iOS 14.3: 3 beta’s + 2 Release Candidates

iOS 14.2: 4 beta’s + Release Candidate

De meeste beta’s verschenen dus voor iOS 14.2, wat een gemiddelde update was. Het is niet ondenkbaar dat Apple nog een beta van iOS 14.5 gaat uitbrengen. En zoals je ziet, moet Apple ook de Release Candidate van iOS 14.5 nog uitbrengen. Deze verwachten we op zijn vroegst vandaag (22 maart). Meestal duurt het nog een week voordat Apple de update vrijgeeft. Dat zou dus betekenen dat iOS 14.5 op z’n vroegst op 29 maart (of later die week) uit komt.

Dat ligt in lijn met voorgaande jaren. Apple bracht op 24 maart 2020 iOS 13.4 uit en iOS 12.2 verscheen op 25 maart 2019. Maar juich niet te vroeg, want het lijkt erop dat de release dit jaar wat later is dan gebruikelijk. In iOS 14.5 zitten diverse functies verstopt die voor toekomstige hardware nodig is. Zo zet de update de puntjes op de i voor de AirTag. De publieke versie van iPadOS 14.5 (die tegelijkertijd uitgebracht wordt), brengt vermoedelijk ook ondersteuning voor nieuwe iPads zoals de iPad Pro 2021. Apple zal de definitieve versies van iOS 14.5 en iPadOS 14.5 vermoedelijk pas uitbrengen als de nieuwe producten aangekondigd zijn. Zoals het er nu uit ziet, komt er mogelijk pas in april een aankondiging voor nieuwe producten, al dan niet via een event.

Release mogelijk iets later

De kans is dus groot dat iOS 14.5 iets later uit komt dan normaal. Als Apple inderdaad nog een event gepland heeft in april, betekent het dat we nog een paar weken geduld moeten hebben. We vermoeden daarom dat iOS 14.5 en de andere updates zoals watchOS 7.4 en macOS Big Sur 11.3 in de week van 5 of 12 april verschijnen. Hou hierbij nog een slag om de arm, want Apple’s planning is de laatste tijd een stuk onvoorspelbaarder.

Kan je toch niet wachten, dan kan je altijd nog de publieke beta van iOS installeren. Maar hou er wel rekening mee dat er nog foutjes in de update kunnen zitten, omdat deze dus nog in beta is. In de tussentijd kun je in ons artikel lezen welke nieuwe functies iOS 14.5 allemaal biedt.