Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.

Heb je een Apple TV HD of nieuwer, dan kun je daarop apps installeren. Je zult regelmatig updates van apps krijgen, die je moet bijwerken. Ook het besturingssysteem van de Apple TV (genaamd tvOS) krijgt regelmatig updates. In deze tip leggen we uit hoe je je Apple TV en afzonderlijke apps kunt updaten.



Je leest hieronder over:

Apple TV updaten: handmatig

De Apple TV kan je op twee manieren updaten: handmatig of automatisch. Volg onderstaande stappen om de Apple TV handmatig te updaten:

Ga naar Instellingen op de Apple TV. Ga naar Systeem, gevolgd door Software-updates. Selecteer Werk software bij. De Apple TV controleert nu of er software-updates beschikbaar zijn. Kies voor Download en installeer. Het systeem gaat nu de updaten downloaden. De voortgang hiervan zie je linksonder in beeld. Hierna vraagt de Apple TV of je de update nu of later wil installeren. Laat het systeem rustig zijn gang gaan en wacht tot hij opnieuw opgestart is. Afhankelijk van de grootte van het bestand kan dit enige tijd in beslag nemen.

Apple TV automatisch updaten

Je kunt de Apple TV ook zo instellen dat hij automatisch wordt bijgewerkt. Ga naar Instellingen > Systeem > Software-updates en zet Werk automatisch bij aan. De Apple TV zal nu eens in de zoveel tijd controleren of er een update beschikbaar is.

Apple TV-apps updaten

Om apps op de Apple TV te updaten, moet je naar de App Store-app bladeren. In tegenstelling tot de App Store op de iPhone en iPad, heeft de Apple TV geen apart Updates-tabblad. Apps die recent van een update voorzien zijn, vind je dan ook onder het kopje Aankopen > Onlangs bijgewerkt. In dit lijstje zie je een overzicht van apps die bijgewerkt zijn, met bijbehorende update-omschrijving.

Apps die geüpdatet zijn herken je op het beginscherm aan het blauwe stipje voor de appnaam, net zoals op de iPhone en iPad.

Automatisch updaten van apps uitschakelen

Apps worden standaard automatisch geüpdatet. Wil je dit niet, dan kun je dit in de instellingen van de Apple TV uitzetten. Volg daarvoor onderstaande stappen:

Open de Instellingen-app. Ga naar Apps. Zet hier Werk apps automatisch bij uit.

De apps worden nu niet meer automatisch bijgewerkt. Je zult voortaan handmatig op zoek moeten gaan naar updates. Onder Aankopen vind je nog steeds een lijst Onlangs bijgewerkt, maar je moet naar de afzonderlijke app-pagina’s gaan en op Update klikken om de update te installeren.

We hebben nog meer tips over apps gebruiken op de Apple TV: