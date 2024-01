Inspiratie nodig? Dit zijn de beste Apple TV-apps

We hebben het niet alleen over tv-series en films, maar ook muziek luisteren, het uitvoeren van work-outs of het opdoen van inspiratie voor je interieur of je volgende vakantiebestemming. Alles wat geschikt is om op een groot scherm te vertonen kun je op de Apple TV vinden. Je kunt apps downloaden via de speciale App Store op het apparaat. Ben je er nog niet zo vertrouwd mee, dan kan onze Apple TV handleiding voor beginners je op weg helpen. Daarna is het tijd om leuke apps te ontdekken en dit is onze selectie van favoriete Apple TV-apps!

#1 Apple TV-app

Apple’s eigen TV-app biedt toegang tot allerlei content. Je kunt de streamingdienst Apple TV Plus bekijken, maar ook films huren en ander materiaal afspelen. Het aanbod is doorgaans zeker de moeite waard. Niet gek dus dat dit een van de beste Apple TV-apps is. De app is standaard aanwezig sinds tvOS 12.3. Het is een verzamelplek van films en serie die door verschillende partijen, waaronder Apple, aangeboden worden. De app vervangt de vroegere Video’s-app. Dezelfde app vind je ook op de iPhone, iPad en Mac, al zitten er niet precies dezelfde functies in.

#2 NLZIET

NLZIET is de tv-dienst van de NPO, RTL en SBS samen. Met een abonnement vanaf €8,95 per maand (of €95,40 per jaar) kun je niet alleen de programma’s van deze omroepen terugkijken, maar ook live kijken naar populaire zenders. Je hebt toegang tot 40 of 50 nationale en internationale livestreams (afhankelijk van je abonnement) en meer dan 100.000 ondemandprogramma’s. Daarmee is er meer content dan bij de meeste andere aanbieders. Alle online content van NPO, RTL en Talpa wordt in de hoogste beschikbare kwaliteit aangeboden. Je kunt bij NLZIET op maximaal twee apparaten tegelijk kijken.

#3 NPO Start

De NPO Start-app biedt de mogelijkheid om live naar NPO 1, NPO 2 en NPO 3 te kijken. Daarnaast zijn er themazenders, zoals NPO 1 Extra en NPO Zapp Xtra. De NPO-app op de Apple TV laat je zo eenvoudig live televisiekijken. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat de beeldkwaliteit van livezenders in SD is, zelfs als je NPO Start Plus hebt. Met een gratis NPO Start-account kun je profielen aanmaken en zo je eigen favoriete programma’s markeren. Wil je verder terug kijken, dan heb je een betaald abonnement nodig.

#4 NOS

De NOS was er al snel bij met haar eigen Apple TV-app. Je kan de app gebruiken om de journaaluitzendingen terug te kijken, maar de app heeft ook livestreams voor NPO Nieuws en NPO Politiek. Als je alleen geïnteresseerd bent in het laatste (politieke) nieuws, dan is de NOS-app op de Apple TV in principe genoeg. Bij speciale gelegenheden (zoals de Olympische Spelen) heeft de NOS-app ook andere livestreams beschikbaar. Naast de livestreams van NPO Nieuws en NPO Politiek bekijk je ook het laatste nieuws in foto’s.

Op zoek naar de beste Apple TV-app om live tv mee te kijken? Bekijk hiervoor ons overzicht Televisiekijken op de Apple TV.

#5 Videoland

Videoland is het ondemandplatform van RTL waar je voor een bedrag vanaf €4,99 per maand naar films en series kunt kijken. Met dit instapmoment krijg je tussendoor reclames te zien. Ook is het downloaden van content niet mogelijk. Vanaf €9,99 kijk je reclamevrij op 2 schermen. Op 4 schermen tegelijk kijken kan voor €11,99 per maand. Behalve het aanbod van films en series biedt Videoland ook de populairste programma’s van RTL om terug te kijken. Denk aan populaire programma’s als Beau Five Days Inside en Temptation Island, maar ook televisieseries als Moordvrouw en Goede Tijden, Slechte Tijden. In veel gevallen is het zelfs mogelijk om een week vooruit te kijken, waardoor je voorloopt op de uitzendingen op televisie.

#6 Disney+

Met de videodienst Disney+ kun je naar al het oudere materiaal van onder meer Disney, Marvel, Star Wars en Pixar kijken, maar er zit ook allerlei nieuw materiaal bij. Je kijkt bijvoorbeeld het tweede seizoen van Loki of de Star Wars-spin-off Ahsoka. Niet voor niets dat Disney+ een van de beste Apple TV-apps op deze lijst is. Je kunt maximaal vier streams tegelijk kijken en zeven profielen aanmaken. Verder kun je op tien apparaten materiaal offline opslaan om later te kijken. Je betaalt hiervoor €10,99 per maand. Op de Apple TV kijk je de bekende blockbusters een stuk comfortabeler dan op het kleinere scherm van je iPhone.

#7 VTM

De VTM-app voor de Apple TV laat je naar zowel fragmenten als complete uitzendingen van deze commerciële omroep kijken. Voor de fragmenten is het downloaden van de app genoeg, maar als je hele uitzendingen wil zien moet je verplicht een account aanmaken. Bij VTM kijk je naar programma’s als Groeten Uit, Code 37 en Belgium’s Got Talent. De programma’s komen dus overeen met het aanbod van de Nederlandse zender RTL 4. De belangrijkste onderdelen van de app zijn Ontdek en Programma’s, voor respectievelijk het ontdekken van de nieuwste afleveringen of het bladeren door alle programma’s. VRT NU is ook op de Apple TV te bekijken, maar vereist AirPlay. Er is geen aparte tv-app voor deze diensten.

Andere aanbieders van live- en uitgesteld tv-kijken zijn Fox Sports NL, VTM en Eurosport. Je leest het allemaal in ons overzicht Televisiekijken op de Apple TV.

#8 Plex

Plex is een populair mediacenter voor al je films, series en muziek. Je kunt er ook je eigen foto’s en video’s mee beheren en vervolgens streamen naar het tv-scherm. Podcasts zijn helaas niet meer aanwezig. Verder kun je materiaal van je NAS streamen. Deze oplossing is wat meer gericht op geavanceerde gebruikers die veel content hebben of juist veel dingen zelf willen kunnen regelen. De dienst indexeert al je content en maakt dit beschikbaar voor het grote scherm. Om Plex op je tv te gebruiken moet je wel een server instellen op je desktopcomputer of gebruik maken van een NAS.

#9 Ziggo GO

De Ziggo GO-app voor Apple TV heeft even op zich laten wachten, maar in 2020 was het dan toch eindelijk zo ver. Het is een van de beste Apple TV-apps omdat het toegang geeft tot een breed scala aan tv-zenders, maar ook films en series. Je kunt zowel live als on demand kijken. Daarnaast heeft de provider eerder dit jaar de beeldkwaliteit van de app verhoogd, al is het nog steeds geen 4K. Een ander nadeel is dat je wel Ziggo-klant moet zijn om gebruik te maken van de app. Zit je bij een andere provider, dan heb je dus niet zoveel aan Ziggo GO.

#10 Pathé Thuis

Kijk je graag thuis op de bank naar films? Dan kun je via Pathé Thuis allerlei films kopen of huren uit het aanbod van deze bekende bioscoopketen. Alle films zijn Nederlands ondertiteld en er is materiaal voor het hele gezin. Eigenlijk heb je deze app niet nodig, want je kunt de meeste films simpelweg via Apple’s eigen TV-app kopen of huren. Pathé Thuis is echter wel wat meer gericht op het Nederlandse publiek en bevat daarom meer materiaal dat Nederlandse gebruikers aanspreekt. Een aanrader dus als je graag naar Nederlandstalige content kijkt.

#11 VLC

VLC is een van de beste Apple TV-apps als je veel eigen materiaal hebt. Deze app kan bijna elk formaat afspelen, bijvoorbeeld .mkv, .mp4 en .mov. Er zijn in feite drie manieren om met VLC video’s af te spelen op je Apple TV: via een lokaal netwerk, met remote playback of door via het netwerk te streamen. Je hebt ook een mediaserver nodig, zoals Plex, of een web- of FTP-server.

VLC ondersteunt mediaservers met Universal Plug and Play (UPnP), zoals Plex. Het gebruiken van VLC om toegang te krijgen tot je films en series is bovendien supermakkelijk. Je start VLC op je Apple TV, veegt naar links om het lokale netwerk te selecteren en je ziet (als het goed is) meteen jouw mediaserver. Daarna is het een kwestie van door materiaal bladeren en kiezen wat je wilt zien. VLC is open source én gratis.

#12 Letterboxd

Gebruik je de Apple TV vooral om films en series te kijken, dan wil je misschien ergens bijhouden wat je gekeken hebt. Deze app is daarvoor een uitkomst. Ook als je niet weet wat je moet kijken, geeft Letterboxd je suggesties. Je kunt bijhouden welke films je al gezien, reviews van anderen lezen en met anderen discussiëren of een film goed was of niet. Daarnaast kun je in specifieke genres zoeken welke films andere mensen aanraden. Zo heb je altijd wat te kijken.

#13 radioNED

De Nederlandse Patrick Koning heeft de app radioNED gemaakt. Zoals de naam al doet vermoeden vind je in deze app Nederlandse (en Vlaamse) radiostations. Onder meer 538, Q Music, Veronica, SkyRadio, BNR en Joe zijn te beluistren via radioNED. Er zijn ook een hoop kleinere en minder bekende zenders te beluisteren via de app. Denk bijvoorbeeld aan Glow FM uit Eindhoven, Holland FM en de verschillende lokale omroepen als AT5 of regionale omroepen als Omroep Brabant en Omroep Friesland. In totaal zijn er meer dan 1000 radiozenders om uit te kiezen. De app is de afgelopen jaren flink verbeterd, zowel qua functies als design. De app ziet er strak uit en heeft allerlei opties, zoals een persoonlijke favorietenlijst.

Wil je nog veel meer radio-apps op de Apple TV gebruiken? We hebben hier een apart artikel over!

#14 Netflix

Netflix ken je waarschijnlijk al, daarom hebben we ‘m wat minder prominent in onze lijst gezet. Met de Netflix-app kijk je naar een enorm aanbod aan films, series en documentaires. Er zijn ook Nederlandse Netflix Originals, waarmee de aanbieder wat meer wil inspelen op de lokale smaak. Verder zijn er steeds meer eigen films die alleen op Netflix te vinden zijn.

Door de jaren heen heeft Netflix zijn abonnementsprijs meerdere malen verhoogd. Inmiddels ben je minstens €7,99 per maand kwijt voor Netflix Basic. Daarnaast is er een Standaard-abonnement voor €11,99 en een Premium-abonnement voor €15,99 per maand. Het duurste abonnement biedt streams in de hoogste kwaliteit en het meeste aantal apparaten waar je tegelijk op kunt kijken. Netflix experimenteert ook met een abonnement met reclame, maar die is vooralsnog niet in Nederland beschikbaar.

#15 YouTube

Nog een andere must-have die niet op je Apple TV mag ontbreken: de YouTube-app. Hiermee kijk je naar het enorme aanbod van gratis video’s, maar je kunt het ook gebruiken om de premium diensten te kijken. De kans is groot dat je deze app meteen hebt geïnstalleerd, want hij staat meestal op nummer 1 in de categorie Foto & Video. Het grootste videoplatform ter wereld heeft altijd wel iets te bieden, van een grappige blooper tot een muziekvideo. De YouTube-app is op de Apple TV steeds meer gaan lijken op de versie die je op gameconsoles en smart-tv’s vindt. De navigatie zit niet meer in een balk bovenin, maar aan de zijkant. Ook de videospeler ziet er iets anders uit in vergelijking met de mobiele app. Je kunt je vanuit de app ook makkelijk abonneren op een YouTube-kanaal.

#16 TED

Mindless naar filmpjes kijken kan makkelijk op de Apple TV, maar als je op zoek bent naar inspiratie, dan is deze app met TED Talks altijd een aanrader. Luister naar boeiende sprekers en mensen die écht iets te vertellen hebben. De presentaties duren niet te lang, terwijl je er nog wel lang over blijft malen. Je kunt de TED Talk natuurlijk ook nabespreken je bankgenoten.

#17 Airbnb

Bij de zoektocht naar een leuk appartement om te verblijven tijdens de vakantie is het wel zo handig als iedereen kan meebeslissen. Met de Airbnb-app zie je de vakantiehuizen en -kamers op een groot scherm, geoptimaliseerd voor de televisie. Zo krijg je een beter beeld van je toekomstige vakantieverblijf. Met de afstandsbediening van de Apple TV klik je snel door alle accommodaties.

#18 CARROT Weather

Een weerapp voor de Apple TV lijkt misschien niet zo’n voor de hand liggende keuze, maar de makers van CARROT Weather proberen zo vaak nieuwe dingen dat het toch de moeite waard is. In de Apple TV-app hebben ze het weer extra leuk gemaakt, met grappige feiten om je kennis over het weer te vergroten. Verder kun je natuurlijk ook gewoon checken wat voor weer het wordt.

#19 HBO Max

Er zijn meer dan genoeg streamingsdiensten te vinden op de Apple TV, en HBO Max is er een van. De app brengt de beste films en series van Warner Bros., HBO, DC Comics en Cartoon Network samen. Daardoor is er altijd wel wat leuks te vinden om te kijken. In het voorjaar 2024 komt bovendien het vernieuwde HBO Max, waardoor ook content van Discovery+ te zien zal zijn via een nieuwe superstreamingdienst.

#20 NASA

De NASA-app is een van de beste Apple TV-apps als je van mooie beelden houdt. NASA laat je live meekijken met ruimtevaartmissies. Geniet op het tv-scherm van duizenden ruimtevaartfoto’s en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Verder kun je de volgende zon- of maansverduistering opzoeken, zodat je er nooit meer een hoeft te missen.

#21 Spotify

Waarom zou je Spotify niet eens luisteren op je Apple TV? Apple Music is al sinds de start van tvOS beschikbaar op de Apple TV, maar op de Spotify-app zelf hebben we lang moeten wachten. Met de app kun je je recent beluisterde albums en afspeellijsten terugvinden. Spotify voegt steeds meer muziekvideo’s toe en dat is super bij het afspelen op een tv-scherm. Bovendien heb je misschien wel goede speakers op je tv aangesloten, waardoor de muziek nog beter tot zijn recht komt. Om Spotify zonder reclame te luisteren is een abonnement op de muziekstreamingsdienst vereist. Het goedkoopste abonnement kost €10,99 per maand (voor studenten €5,99).

#22 Tastemade

Wij zijn fan van Tastemade. Het is een soort YouTube voor kookvideo’s. Deze app schotelt je elke dag geweldige nieuwe shows voor, die overal ter wereld zijn gefilmd. Je krijgt tips van de beste chefs en leert nieuwe gerechten maken. Ook kun je duizenden receptvideo’s kijken. Je moet hiervoor wel een abonnement afsluiten van rond de $5,99 per maand. Je krijgt dan toegang tot de videolessen en krijgt extra videomateriaal te zien. Ook krijg je eerder toegang tot premium materiaal en zie je geen reclames.

#23 Yummly

Ook Yummly is een goede keuze voor tijdens het koken. Met deze app kun je live meekoken als je in de keuken een Apple TV met tv-scherm hebt staan. Kies je favoriete recepten, sla ze op in je digitale kookboek en als het tijd is om te koken, speel je alles af op het grote scherm. Mooie foto’s, makkelijk te doorzoeken en bevat veel informatie. Ook qua ingrediënten maakt Yummly het niet te moeilijk. Een van de beste Apple TV-apps voor kookliefhebbers dus!

#24 Kitchen Stories

Zoek je nog meer inspiratie voor gerechten om te koken, dan kan Kitchen Stories je helpen. De apps van deze makers staan bekend om de mooie en duidelijke fotografie. In de Apple TV-app vind je ook veel recepten. Ze zijn makkelijk te maken en zien er toch verfijnd uit. De recepten zijn bovendien net even anders dan de gebruikelijke aardappelen met jus. Kitchen Stories haalt inspiratie uit de hele wereld. Met korte filmpjes leer je een gerecht maken, stap voor stap. Zo kan iedereen koken!

#25 ZOVA

Na al dat koken, genieten en bankhangen voel je je misschien wat minder fit. Ook daar kan de Apple TV je bij helpen. De app van ZOVA geeft niet alleen goede adviezen, maar biedt ook work-outs en trainingsschema’s. Vaak heb je geen speciale sportmaterialen nodig. Alleen sportkleding en (eventueel) een yogamat zijn voldoende. Elke dag zijn er andere work-outs te vinden, die dynamisch worden samengesteld. Je kunt drie work-outs per maand gratis proberen, daarna moet je betalen.

#26 Streaks

Streaks is een andere work-outapp op de Apple TV. Deze app bevat allerlei oefeningen, zoals squats, crunches, jumping jacks en push-ups. Die kun je natuurlijk ook uit eigen beweging maken, maar als een app op de Apple TV het voordoet en het tempo aangeeft, is dat wel zo makkelijk. Het is de bedoeling dat je elke dag met deze app gaat sporten om aan je conditie te werken. De oefeningen zijn erg eenvoudig, waardoor ze prima uit te voeren zijn. Je betaalt een eenmalig bedrag van €3,99.

#27 Infuse Pro

Infuse Pro is een alternatief voor Plex. Met deze app stream je video’s in zowat denkbare formaten naar je Apple TV. Het handige hierbij is dat de multimediabestanden op verschillende plekken kunt bewaren, zoals op je Mac, een NAS, externe harde schijf zoals een Time Capsule, server of waar je maar wil. De video’s zijn in alle denkbare bestandsformaten zoals .mkv, .avi en .mp4 op je Apple TV af te spelen. De app is overzichtelijk en kan ook in combinatie met diensten zoals Plex Server, Kodi of Serviio gebruikt worden.

#28 SkyShowtime

Alsof er nog niet genoeg streamingdiensten in deze lijst staan… SkyShowtime is ook te vinden op de Apple TV. De streamingdienst is wat minder populair in Nederland dan Netflix en NLZIET, maar biedt zeker de nodige pareltjes aan films en series aan. Zo kijk je er Yellowstone en de spin-offs 1883 en 1923. Je vindt er ook relatief nieuwe films zoals The Super Mario Bros Movie en Top Gun: Maverick.