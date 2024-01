Dit zijn onze verwachtingen voor Apple’s maart-event 2024

Apple organiseert niet elk voorjaar een event, maar in 2024 is de kans groter dan ooit. Er wordt gesproken over nieuwe producten in maart en in dezelfde maand komt er ook een grote update voor de iPhone uit: iOS 17.4, bomvol met nieuwe functies. Maart 2024 lijkt dan ook een drukke maand voor Apple te gaan worden. Welke producten en aankondigingen kun je zoal verwachten? We blikken alvast vooruit. Dit zijn onze verwachtingen voor Apple’s maart 2024-event!

Komt er wel een voorjaarsevent?

Op dit moment is nog niet officieel bekend of Apple in 2024 een voorjaarsevenement organiseert, laat staan dat deze plaatsvindt in maart. Wel weten we dat Apple regelmatig een jaartje overslaat.

Hier zijn meest recente voorjaarsevents van Apple:

Datum maart-event 2024

Hoewel we dus geen zekerheid hebben dat Apple een event in maart organiseert, is al wel vrij zeker dat Apple eind maart 2024 enkele nieuwe producten wil organiseren. Het gaat onder andere om nieuwe iPads en een vernieuwde MacBook Air. Daarnaast komt er in maart een grote update naar iOS 17.4 uit, met een flinke lijst van nieuwe functies. Dit heeft onder andere te maken met wijzigingen voor de Digital Markets Actie, die op 7 maart 2024 in werking treedt. Apple zou dit moment kunnen aangrijpen om voor het oog van de hele wereld nog eens te benadrukken hoe veilig en betrouwbaar het eigen platform is. De datum van een eventueel evenement zou dan wat vroeger in de maand vallen. De invoeringsdatum van de DMA valt op donderdag 7 maart, dus een event voorafgaand aan de release van iOS 17.4 zal dan tussen maandag 4 en woensdag 6 maart moeten plaatsvinden.

Het is ook goed mogelijk dat Apple tijdens het maart-event alleen over de nieuwe producten wil vertellen.In dat geval kan het event ook later in de maand plaatsvinden, bijvoorbeeld op 19 of 20 maart. Dit past in het tijdsschema als de nieuwe iPads en de MacBook Air volgens de geruchten “eind maart 2024” gaan verschijnen. Als er een keynote is, dan zal dit vaak op een dinsdag plaatsvinden, waarbij de pre-orders de daaropvolgende vrijdag van start gaan. De nieuwe producten liggen dan één of twee weken later in de winkel, opnieuw op vrijdag.

Maart 2024-event: wat we kunnen verwachten

Alle seinen staan dus op groen voor een voorjaarsevent van Apple in 2024, met maart als meest voor de hand liggende maand. Als je de geruchten hebt gevolgd, weet je dat er voor 2024 flink wat vernieuwingen voor de iPads zijn gepland om de verkoop weer wat op te krikken. In 2023 verscheen zelfs geen enkele nieuwe iPad en dat was te merken aan de verkoopcijfers: die maakten een flinke duikeling. Daarnaast rekenen we op een vernieuwde MacBook Air met M3-chip en diverse andere verbeteringen.

Dit kun je verwachten tijdens het maart 2024-event!

MacBook Air 2024 met M3 Verwachte specs: 13,6- en 15,3-inch Liquid Retina-scherm

M3-chip

8 tot 24GB RAM

256GB tot 2TB SSD-opslag Een MacBook Air met M3-chip is onvermijdelijk, nadat vorig jaar al de Pro-modellen met krachtige M3-variant uitkwamen. Gurman spreekt over een introductie eind maart, waardoor de hele MacBook-lijn weer up-to-date is en gebruik maakt van Apple’s nieuwste 3-nanometer chipset. Wat het uiterlijk betreft worden geen veranderingen verwacht. Het design blijft plat en enigszins hoekig, net als de MacBook Air 2022 met M2-chip. Dit design kan namelijk nog jaren mee. Volgens geruchten krijgt in ieder geval de 13-inch MacBook Air een update, maar we zouden vreemd opkijken als de vorig jaar geïntroduceerde 15-inch MacBook Air nog een jaar moet wachten.

iPad Air 2024 in twee formaten Verwachte specs: 10-9-inch en 12,9-inch Liquid Retina-scherm

M2-chip

64GB tot 256GB SSD-opslag Ook bij de iPad Air staat ons dit jaar iets bijzonders te wachten: er komen twee schermformaten! Als je toe bent aan een iPad Air, dan zal het exemplaar met M1-chip ook nog steeds prima aan de eisen van de meeste gebruikers voldoen. Maar de technologie raast voort en het is tijd om naar de M2-chip over te stappen. Veranderingen aan het uiterlijk verwachten we niet bij deze middenklasser, behalve dan het grotere exemplaar van 12,9-inch. Daarmee geeft Apple je meer opties om op een groot scherm te werken, zonder dat je aan een dure iPad Pro vastzit.

iPad Pro 2024 met M3 en OLED-scherm Verwachte specs: 11-inch en 13-inch OLED-scherm

M3-chip

128GB tot 2TB SSD-opslag Als de geruchten waar zijn, wordt de iPad Pro dit jaar hét hoogtepunt van een eventueel Apple-event. De aandacht zal daarbij vooral gericht zijn op het scherm. In plaats van mini-LED zou Apple willen kiezen voor OLED en dat hebben we nog niet eerder bij een iPad gezien. Dit is vooral interessant voor creatieve gebruikers, die een “scherper en helderder beeld” kunnen verwachten, volgens Bloomberg. Het scherm van de grootste iPad wordt bovendien 0,1-inch groter en gaat dus van 12,9-inch naar 13-inch. Erg veel verschil maakt dat niet, maar het maakt de lijst met iPad-schermformaten die in de loop van de jaren zijn uitgebrach wel weer iets ingewikkelder. De grootste iPad Pro heeft immers al vanaf het prille begin een 12,9-inch schermformaat, terwijl de kleinere variant regelmatig van grootte heeft gewisseld: van 9,7-inch bij de eerste generatie tot 11-inch bij de huidige modellen. Daarnaast krijgt de iPad Pro een nieuwe M3-chip, dezelfde die je ook in de MacBook Air aantreft. Een wat minder voor de hand liggend gerucht is dat de iPad eindelijk MagSafe krijgt, dankzij een nieuwe glazen behuizing.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Mocht er een Apple maart-event komen, dan volg je dit natuurlijk op de voet via iCulture. Alles over de nieuwe iPads, MacBook Air en accessoires vind je op onze site terug in uitgebreide artikelen. Zodra het nieuws bekend wordt gemaakt, weet jij het ook. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de mogelijke presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in onze ‘Praat mee’-rubriek. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons X-account @iCulture en doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws. En uiteraard kun je het ook allemaal zelf volgen via de livestream.

Lees ook ons grote overzicht met alle Apple-producten van 2024.