Eerder deze maand kon je op iCulture lezen dat het erop lijkt dat Apple stopt met de productie van de iPhone 12 mini. De reden hiervoor zijn de tegenvallende verkoopcijfers, want volgens schattingen zou dit kleine model maar 5% van de verkopen voor zijn rekening nemen. Betekent dit het einde van de kleine iPhone? Bronnen hebben gelukkig goed nieuws.



‘iPhone 13 mini komt er nog gewoon aan’

Geruchtenlekker Jon Prosser, die de afgelopen maanden soms correcte voorspellingen wist te geven maar er ook vaak naast zat, zegt in zijn video dat Apple nog altijd een iPhone 13 mini gepland heeft. Waar hij de informatie vandaan heeft en of het model alle verbeteringen van de gewone iPhone 13 gaat krijgen, zegt hij helaas niet in de video.

Eerder het afgelopen najaar voorspelde een displayexpert dat Apple in 2021 opnieuw vier formaten gepland heeft, waaronder dus ook de 5,4-inch iPhone 13 mini. Apple zou nog vertrouwen in het apparaat hebben, omdat de tegenvallende verkopen van de iPhone 12 mini mogelijk ook het gevolg zijn van de pandemie (en dus de mindere behoefte aan kleine smartphones voor onderweg) en de release van de iPhone SE 2020.

Fans van de kleinere smartphones zouden in voorjaar 2020 al gekozen hebben voor de iPhone SE 2020, waardoor er minder ruimte over blijft voor de iPhone 12 mini. Van de iPhone SE verwachten bronnen dan ook dit jaar geen nieuw model. Dat lag ook niet in de lijn der verwachting. Apple brengt hoogstens nog een iPhone SE Plus op de markt, maar een directe opvolger van de iPhone SE 2020 wordt nog lang niet verwacht. Dit geeft dus ook weer hoop voor de toekomstige verkopen van de eventuele iPhone 13 mini.

Onlangs schreven wij nog dat we vinden dat Apple nog vertrouwen moet hebben in de iPhone 12 mini, ook al zijn de eerste verkoopcijfers nog niet denderend. En als we de berichten mogen geloven, lijkt Apple dat vertrouwen ook nog te hebben.