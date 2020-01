Je hebt een HomeKit hub nodig om apparaten of afstand te kunnen bedienen. Hiervoor kun je een HomePod, iPad of Apple TV als woninghub gebruiken. In deze tip lees je hoe je dit instelt, zodat je een hub hebt voor je HomeKit-apparaten.

Stel je bent op vakantie en wil via je HomeKit-camera kijken of alles in huis nog in orde is. Of je wil je slimme verlichting zo instellen dat ze automatisch aan gaan zodra je thuis komt. Dat kan, maar je hebt in dit soort gevallen wel een woninghub nodig. Dit kan een Apple TV, iPad of HomePod zijn. Hierdoor maken je HomeKit-accessoires verbinding met jouw iCloud-account, waardoor je ze via je apparaten altijd en overal kunt bedienen en de bijvoorbeeld automatisch geactiveerd worden als je bijvoorbeeld thuiskomt. In deze tip lees je hoe je een HomeKit hub instelt.

HomeKit hub instellen

Als je alles uit HomeKit wil halen, dan is een hub een vereiste. Onderstaande toestellen kunnen dienen als woninghub voor HomeKit:

HomePod

Apple TV (derde of vierde generatie) of Apple TV 4K

iPad met iOS 10 of nieuwer.

Ook moet je deze twee functies ingeschakeld hebben:

Tweefactorauthenticatie voor je Apple ID: Controleer dit via je iPhone of iPad via Instellingen > je naam > Wachtwoord en beveiliging. Is dit nog niet ingesteld, doe dit dan alsnog. In onze tip over tweefactorauthenticatie, lees je hoe je dit instelt.

iCloud-sleutelhanger: Check of dit is ingeschakeld via Instellingen > je naam > iCloud.

Daarnaast heb je uiteraard HomeKit-accessoires nodig die zijn ingesteld via de Woning-app.

Hoewel je de Apple TV vanaf de derde generatie in kunt stellen als woninghub voor HomeKit, zijn de mogelijkheden voor de derde generatie beperkt. Om accessoires te automatiseren en gedeelde gebruikers externe toegang te bieden, heb je minimaal de vierde generatie Apple TV nodig. De derde generatie kun je wel gebruiken voor het op afstand bedienen van apparaten, al werkt dit niet voor HomeKit-camera’s.

HomePod instellen als woninghub voor HomeKit

Zodra je de HomePod voor het eerst inschakelt en instelt, wordt deze automatisch ingesteld als woninghub voor HomeKit. Je hoeft hier dus niks voor te doen. Let er wel op dat je de HomePod instelt met hetzelfde iCloud-account als voor je HomeKit-accessoires. Is de HomePod als woninghub ingesteld, dan kun je apparaten op afstand bedienen en automatiseringen instellingen.

Apple TV instellen als woninghub voor HomeKit

Om de Apple TV in te stellen als woninghub voor HomeKit, hoef je maar een paar stappen te doen:

Ga op de Apple TV naar Instellingen > Gebruikers en accounts. Controleer of je bij iCloud bent ingelogd met hetzelfde account als op je iPhone of iPad. De Apple TV wordt dan automatisch ingesteld als woninghub voor HomeKit. Om dit te controleren, ga je op de Apple TV (4e generatie of nieuwer) naar Instellingen > AirPlay en HomeKit. Onder het kopje Woninghub kun je controleren of hij aangesloten is.

iPad instellen als HomeKit hub

Om een iPad in te stellen als hub voor HomeKit, volg je onderstaande stappen:

Ga op je iPad naar Instellingen > je naam > iCloud. Zorg ervoor dat je daar ingelogd bent met hetzelfde account als op je andere apparaten. Check daar vervolgens of de schakelaars bij Sleutelhanger en Woning ingeschakeld zijn. Ga vervolgens op de iPad naar Instellingen > Woning en zet de schakelaar bij Gebruik deze iPad als woninghub aan.

Het is van belang dat de iPad altijd thuis blijft, ingeschakeld is en verbonden is met het Wi-Fi netwerk van je huis. Het is dus verstandig om de iPad met een Lightning-kabel te verbinden met het stopcontact, zodat hij altijd van stroom is voorzien.

Status HomeKit hub controleren

Je kunt de status van je woninghub voor HomeKit controleren via de Woning-app. Doe hiervoor het volgende:

Open op de iPhone of iPad de Woning-app. Ga naar het tabblad Woning en tik linksboven op het huisje, gevolgd door Woninginstellingen. Bij het kopje Woninghubs of Hubs en bruggen kun je zien welk apparaat verbonden is.

Als je hier je HomePod, iPad of Apple TV ziet staan met daarachter het woordje Verbonden, dan is alles goed ingesteld. De naam van het apparaat geeft aan welk toestel precies ingesteld is als woninghub voor HomeKit. Er is altijd één hub waarbij de status Verbonden is. Deze wordt automatisch gekozen. De andere staan op Stand-by, zodat die de functie van woninghub over kunnen nemen als de eerste hub niet aangesloten is.

Nu je een woninghub hebt ingesteld, kun je je apparaten op afstand bedienen en automatisering instellen. Ook kun je gebruikersbevoegdheden instellen, zodat bijvoorbeeld een partner ook apparaten kan bedienen en bewerkingen kan doen. In onze gids over de Woning-app van HomeKit lees je hoe je automatisering instelt.