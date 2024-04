Apple organiseert niet elk voorjaar een event en het leek er lang op dat het ook in 2024 niet ging gebeuren, maar er is goed nieuws: er komt wel een voorjaarsevent! In mei organiseert Apple het Let Loose-event, dat vermoedelijk geheel in het teken gaat staan van iPads. Maar welke producten en aankondigingen kun je precies verwachten? In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen voor Apple’s mei 2024-event!

Datum Apple’s iPad-event 2024

Bij hoge uitzondering houdt Apple dit jaar een event in mei. Op 7 mei om 16:00 uur Nederlandse tijd gaat de livestream van het Let Loose-event van start. Op 23 april, twee weken van tevoren, maakte Apple de komst van het event bekend. Let er dus op dat het tijdstip ook ongebruikelijk is: het is deze keer niet om 19:00 uur ‘s avonds, maar om 16:00 uur ‘s middags. Lees meer in ons artikel over de datum van het iPad-event van 2024.

Verwachtingen Apple’s mei 2024-event in het kort

Dat het event (bijna) geheel om de iPad draait, mag geen verrassing zijn. Maar je vraagt je misschien af welke iPads er dan precies aangekondigd worden. Lees snel verder voor de meest actuele verwachtingen voor Apple’s iPad-event van mei 2024.

Dit zijn de verwachtingen van Apple’s iPad-event in het kort:

iPad Pro 2024: twee nieuwe modellen

Verwachte specs:

11-inch en 13-inch OLED-scherm

M3-chip

Frontcamera aan de lange zijkant

128GB tot 2TB SSD-opslag

De iPad Pro 2024 is vermoedelijk hét hoogtepunt van het Apple-event. De aandacht zal daarbij vooral gericht zijn op het scherm. In plaats van mini-LED zou Apple willen kiezen voor OLED en dat hebben we nog niet eerder bij een iPad gezien. Dit is vooral interessant voor creatieve gebruikers, die een “scherper en helderder beeld” kunnen verwachten, volgens Bloomberg.

Het scherm van de grootste iPad wordt mogelijk 0,1-inch groter en gaat dus van 12,9-inch naar 13-inch. Erg veel verschil maakt dat niet, maar het maakt de lijst met iPad-schermformaten die in de loop van de jaren zijn uitgebracht wel weer iets ingewikkelder. De grootste iPad Pro heeft immers al vanaf het prille begin een 12,9-inch schermformaat, terwijl de kleinere variant regelmatig van grootte heeft gewisseld: van 9,7-inch bij de eerste generatie tot 11-inch bij de huidige modellen.

Daarnaast krijgt de iPad Pro 2024 een nieuwe M3-chip, dezelfde die je ook in de huidige MacBook Air aantreft. Een wat minder voor de hand liggend gerucht is dat de iPad eindelijk MagSafe krijgt, dankzij een nieuwe glazen behuizing. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor functies voor de iPad Pro 2024.

iPad Air 2024: deze keer twee modellen

Verwachte specs:

10-9-inch en 12,9-inch Liquid Retina-scherm

M2- of M3-chip

Frontcamera aan de lange zijkant

64GB tot 256GB SSD-opslag

Ook bij de iPad Air staat ons dit jaar iets bijzonders te wachten: er komen twee schermformaten! Als je toe bent aan een iPad Air, dan zal het huidige exemplaar met M1-chip ook nog steeds prima aan de eisen van de meeste gebruikers voldoen. Maar de technologie raast voort en het is tijd om naar de M3-chip over te stappen. Of er een M2- of M3-chip in komt is nog even de vraag, maar dat het een upgrade wordt staat vast. Veranderingen aan het uiterlijk verwachten we niet bij deze middenklasser, behalve dan het grotere exemplaar van 12,9-inch. Daarmee geeft Apple je meer opties om op een groot scherm te werken, zonder dat je aan een dure iPad Pro vastzit.

De grotere iPad Air 2024 krijgt vermoedelijk een mini-LED-display en dat is hetzelfde scherm dat je nu al in de grote iPad Pro vindt. Een andere nieuwigheid die we verwachten is dat de frontcamera verplaatst wordt van de korte zijkant naar de lange zijkant, zoals bij de iPad 2022. Lees ook ons artikel met verwachte functies van de iPad Air 2024.

Apple Pencil 3: wat biedt de derde generatie schrijfpen?

Als we de uitnodiging van het mei 2024-event mogen geloven, gaat Apple in ieder geval een Apple Pencil-gerelateerde aankondiging doen. Apple's schrijfpen is er zo nadrukkelijk in verwerkt, dat we verwachten dat deze in ieder geval voorbij komt. Er gaan al een tijd geruchten over een Apple Pencil 3. Er werd gesproken over een magnetische punt, eventueel met extra functies. Er zijn ook al aanwijzingen opgedoken naar een nieuwe knijpfunctie in de Apple Pencil 3. Het huidige tweede generatie model ondersteunt alleen een tikgebaar.

Het is nog even afwachten of de Apple Pencil 3 zowel met de iPad Pro 2024 als met de iPad Air 2024 werkt. Ook weten we nog niet of voorgaande iPad-generaties, die werken met de Apple Pencil 2, geschikt zijn voor deze nieuwe variant. Daar zullen we tijdens het event vanzelf achter komen.

Nieuw Magic Keyboard voor iPad: vernieuwd toetsenbord met trackpad

Zowel de iPad Pro als de iPad Air werken met het Magic Keyboard voor iPad, de toetsenbordhoes met ingebouwde trackpad. Er zijn al geruchten geweest over een nieuwe variant, gemaakt van aluminium met een groter trackpad. Deze zou volgens bronnen echter alleen geschikt zijn voor de nieuwe iPad Pro, waardoor de iPad Air achter blijft met het huidige model. Of er nog andere verbeteringen in komen, zoals een rij functietoetsen, is nog de vraag.

Nieuwe iPad 2024: nog even geduld voor nieuw instapmodel

Je vraagt je misschien af: hoe zit het dan eigenlijk met een nieuw instapmodel van de iPad? De iPad 2022, het meest recente model, is ook alweer anderhalf jaar oud. Maar het lijkt er niet op dat hier nu al een nieuwe variant van komt. Er zijn nog helemaal geen concrete aanwijzingen geweest dat deze snel opgevolgd wordt. Maar grote veranderingen verwachten we van een opvolger sowieso niet. Een nieuw model voor 2024 krijgt waarschijnlijk alleen een snellere chip. We verwachten deze echter pas in het najaar.

Nieuwe iPad mini 2024: ook hierop moeten we nog wachten

Tot slot is er nog een andere iPad die al heel wat jaartjes oud is: de iPad mini. Het huidige model verscheen alweer in 2021, dus dat er een nieuwe aan zit te komen lijkt logisch. Maar daar is het mei 2024-event nog niet het juiste moment voor. Wij vermoeden dat Apple pas dit najaar of anders volgend jaar een nieuwe iPad mini gaat uitbrengen. Dat heeft er ook mee te maken dat de iPad mini wat minder populair is en het huidige model nog steeds voldoet aan de eisen van de meeste iPad mini-gebruikers. Hij heeft een modern design, snelle chip en en ondersteunt ook nog bijna alle iPadOS-functies. Op Stage Manager na dan, maar voor die functie vinden we het scherm toch veel te klein.

Nieuwe softwarefuncties: verrassing in iPadOS 17.5?

Op iPadOS is al jarenlang veel kritiek. Het besturingssysteem is te beperkt, terwijl de iPad dankzij de M-chips inmiddels tot veel meer in staat is. Apple kwam de afgelopen jaren met functies als Stage Manager, maar ook dat voelde nog te beperkt aan. Heeft Apple wellicht nog wat achter de hand in iPadOS 17.5? Daar is momenteel een beta van beschikbaar en vermoedelijk draait de definitieve versie van deze update standaard op de nieuw aangekondigde modellen. Het zou ons niets verbazen als hier nog iets nieuws in zit wat specifiek voor de nieuwe iPas gemaakt is, maar concreet bewijs is daar nog niet voor.

Hou ook in het achterhoofd dat Apple in juni de WWDC 2024 houdt, waar onder andere iPadOS 18 onthuld zal worden. Als Apple nog grootse dingen gepland heeft, verwachten we dat we die pas in die versie gaan zien.

Vision Pro uitbreiding: binnenkort naar meer landen?

De Vision Pro, een van Apple's nieuwste paradepaardjes, is sinds de release in februari alleen nog te koop in de VS. Tim Cook heeft al laten weten dat de Vision Pro nog dit jaar naar China komt. En eerdere bronnen stelden nog dat de Vision Pro nog voor de WWDC in meer landen verkrijgbaar zou zijn. In de code van visionOS zijn al aanwijzingen naar meer talen gevonden en personeel in Frankrijk zou binnenkort ook een training krijgen. Apple kan dus best als extraatje tijdens het event kunnen laten weten wanneer de Vision Pro in meer landen uitgebracht wordt. Wij schatten de kans daarom op 50/50.

Wat kun je van iCulture verwachten? Wij zijn erbij!

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het mei-event van start gaat, kun je alles via een livestream volgen. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Al het nieuws lees je natuurlijk meteen op de website op je iPhone, iPad of Mac. Zodra de aankondigingen gedaan zijn, lees je op iCulture uitgebreide artikelen over wat er nieuw is en wanneer de nieuwe producten verschijnen. Na het event lees je bij ons ook een uitgebreide samenvatting van het event. En deze keer is iCulture erbij op locatie, zodat we jou zo snel mogelijk kunnen voorzien van de eerste hands-ons. Hou dus niet alleen op de dag zelf, maar ook later die week iCulture in de gaten.