We kunnen in 2021 weer nieuwe AirPods verwachten. Welke verbeteringen krijgen de AirPods 2021 en hoe zit het met de AirPods Pro? Alles over onze verwachtingen voor de AirPods in 2021 lees je hier.

AirPods 2021 verwachtingen

Al sinds 2016 zijn de AirPods voor Apple een hit. Apple brengt niet ieder jaar nieuwe modellen uit. Zo was 2020 een rustig jaar voor de AirPods, maar dat maakt het aankomende jaar alleen maar interessanter. De verwachtingen zijn dat Apple diverse AirPods in 2021 uit gaat brengen: van gewone versie van de standaard-AirPods (AirPods 3) tot de AirPods Pro (AirPods Pro 2) en hoofdtelefoon. In dit artikel zetten we alle functies en verwachtingen voor de AirPods in 2021 op een rij.

#1 AirPods in 2021: deze modellen komen er

Apple heeft momenteel twee modellen in het assortiment: de standaard AirPods (tweede generatie uit 2019) en de AirPods Pro (eerste generatie uit 2019). Voor beide modellen staan voor 2021 nieuwe modellen gepland, maar er komt ook nog een derde model aan. De AirPods Studio is de aankomende hoofdtelefoon van Apple. Er is nog altijd een kans dat Apple deze hoofdtelefoon nog dit jaar aankondigt, maar de recente geruchten wijzen op uitstel en geschrapte functies, waardoor de datum van de AirPods Studio pas in maart 2021 verwacht wordt.

Deze modellen verwachten we in 2021:

Wil je meer lezen over wat we verwachten van de AirPods Studio? In ons aparte overzicht duiken we dieper in de functies, prijs en release van de AirPods Studio.

In de rest van dit artikel focussen we vooral op de nieuwe AirPods en AirPods Pro.

#2 Design van de AirPods in 2021

Momenteel gebruikt Apple nog twee verschillende designs: een traditioneel oordopje voor de gewone AirPods en een in-ear design bij de AirPods Pro. In 2021 zou dit veranderen. Volgens bronnen past Apple het design van de standaard-AirPods aan naar het ontwerp van de AirPods Pro. Dat betekent dus dat de gewone AirPods ook een in-ear achtig ontwerp krijgen met verwisselbare eartips. Het stokje van de AirPods, waar aan het uiteinde onder andere de microfoon in zit, zou dezelfde lengte krijgen als bij de huidige AirPods Pro. Of Apple het design van de AirPods helemaal één op één gaat vervangen door dat van de AirPods Pro, is nog niet helemaal duidelijk.

Wij zouden het eerlijk gezegd een opvallende keuze vinden om de AirPods zo aan te passen dat er alleen maar in-ear modellen zijn. Dit ontwerp is niet voor iedereen prettig, bijvoorbeeld voor mensen met een kleinere gehoorgang. Een andere optie is dat Apple de huidige standaard-AirPods nog in het assortiment houdt voor iedereen die nog dit gewone design wil.

Wat betreft de AirPods Pro wordt gesproken over een kleiner ontwerp, waarbij het stokje helemaal verdwijnt. In plaats daarvan kiest Apple voor een ronder ontwerp, waarbij je dus alleen een dopje in je oren stopt. Maar ook hier geldt dat het nog steeds gaat om een in-ear design, net als bij de huidige AirPods Pro.

In het verleden waren er nog wel geruchten over meerdere kleuren van de AirPods, waaronder zwart. De afgelopen maanden hebben we daar niets meer over gehoord. Wij verwachten eerlijk gezegd niet dat Apple de AirPods nog in een andere kleur uit gaat brengen. De witte oortjes zijn inmiddels zo kenmerkend geworden, waardoor het echt dé AirPods-kleur geworden is.

#3 Functies van AirPods in 2021: wel en geen ruisonderdrukking

Afhankelijk van het model, vind je verschillende functies in de AirPods van 2021. De standaardversies krijgen zeer waarschijnlijk geen (actieve) ruisonderdrukking. Ook de transparantiemodus zien we niet zo snel op dit model verschijnen. Toch krijg je mogelijk een bepaalde vorm van ruisonderdrukking, omdat het design je gehoorgang veel meer afsluit. We kennen dit al van de Powerbeats Pro, waar dit noise-isolation genoemd wordt. Er zijn geen microfoons die het omgevingsgeluid wegfilteren, maar toch zorgt het ontwerp ervoor dat omgevingsgeluid buiten je gehoor blijft.

Bij de nieuwe AirPods Pro van 2021 verwachten we wel weer uitgebreide ondersteuning van actieve ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Ook de ruimtelijke audio zien we bij dit model terugkeren. Met deze techniek klinken video’s een stuk mooier, doordat er een soort surroundsound gecreëerd wordt. Deze functie is onlangs toegevoegd in een software-update in combinatie met iOS 14 en blijkt grote indruk achter te laten.

#4 Gezondheidsfuncties: meer sensoren?

Al sinds de eerste generatie AirPods gaan er geruchten dat Apple plannen zou hebben voor meer sensoren in de AirPods. Er zijn in het verleden al eens patenten geweest en in de maanden voor de aankondiging van de AirPods 2 waren er bronnen uit China die beweerden dat Apple gezondheidsfuncties toe zou voegen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van je hartslag of het aantal calorieën dat je verbrandt. Het is lastig om te voorspellen of Apple hier nog concrete plannen voor heeft, want betrouwbare geruchten hiervoor zijn er niet meer geweest.

Wel focust Apple steeds meer op bepaalde gehoorfuncties en verstoppen ze allerlei metingen in iOS 14 die je gehoorgezondheid in de gaten houden. We verwachten dat Apple vooral op dit gebied meer plannen heeft. Mogelijk kunnen de AirPods ook meer betekenen voor doven en slechthorenden.

AirPods spelen wel een steeds belangrijkere rol bij het sporten. De AirPods Pro blijven beter zitten en zijn ook zweet- en waterbestendig. We verwachten dat dit met de nieuwe standaard-AirPods ook het geval zal zijn, als het design vergelijkbaar wordt met die van de huidige AirPods Pro.

#5 Nieuwe betere chip

Dat Apple werkt aan nieuwe chips, zou ons niets verbazen. Apple gebruikt al sinds 2019 de H1-chip, die verantwoordelijk is voor de draadloze verbinding en functies als Hé Siri. We denken dat Apple met de nieuwe generatie AirPods de overstap maakt naar de H2-chip, die bijvoorbeeld energiezuiniger is. We denken dat Apple in beide modellen dezelfde chip gaat gebruiken. Maar op het gebied van chips verwachten we nog een vernieuwing.

Apple heeft in steeds meer producten de U1-chip. Daarmee kan je de locatie van voorwerpen veel nauwkeuriger traceren. Het speelt een belangrijke rol bij de AirTag, die dankzij U1 en Ultra-Wideband voorwerpen makkelijker kan opsporen. Een U1-chip in de AirPods kan dus helpen om je oordopjes makkelijker terug te vinden. De Zoek mijn AirPods-functie werkt nu niet altijd even goed, dus de U1-chip komt wat ons betreft als geroepen. Er is al een gerucht dat de AirPods Studio een U1-chip krijgt voor de draagwijze van de hoofdtelefoon.

#6 Batterijduur en oplaadcase

Bij iedere nieuwe generatie van de AirPods verbetert Apple de batterijduur en we denken daarom dat dat deze keer niet anders is. Of dat nou gaat om het aantal uren bij spraak of bij het luisteren naar muziek: er zijn altijd wel een paar verbeteringen op dit gebied. Bij de AirPods in 2021 denken we dat Apple je langer onafgebroken laat luisteren en ook het opladen versnelt of verbetert. Hoeveel uur langer je zou kunnen luisteren, is nog niet bekend, maar dat er iets gaat gebeuren met een betere accuduur lijkt zo goed als zeker.

Het opladen doe je nog steeds met de oplaadcase. Draadloos opladen zal daarbij nog steeds beschikbaar zijn, maar we denken dat opladen met een Lightning-kabel ook gewoon nog mogelijk blijft. De huidige draadloze oplaadcase van zowel de AirPods als AirPods Pro werken ook met de MagSafe Charger, maar wellicht dat Apple dat met deze nieuwe modellen verder verbeterd.

#7 Release AirPods 2021: aankondiging in eerste helft

Het is de verwachting dat Apple in de eerste helft de nieuwe AirPods en AirPods Pro gaat aankondigen. Als wij een gokje moeten wagen, denken we dat dat zomaar tijdens een event of persbericht in maart kan gaan gebeuren. Er is al een bron die zegt dat Apple de AirPods Studio op 16 maart aan gaat kondigen en wat ons betreft is dat ook een goed moment voor de nieuwe AirPods en AirPods Pro. Of ze ook allemaal meteen beschikbaar komen, valt nog te betwijfelen. Mogelijk heeft Apple release van de AirPods meer verspreid over de eerste helft van het jaar.

#8 Prijs van de AirPods in 2021

Qua prijs verwachten we niet veel veranderingen. We denken dat Apple de standaard-AirPods alleen met een draadloze oplaadcase uitbrengt, waardoor de prijs ongeveer €229 wordt. De prijs van de AirPods Pro 2 blijft vermoedelijk ook ongewijzigd met een adviesprijs van €279. Dat is dus €50 extra voor functies als ruisonderdrukking en ruimtelijke audio. Bronnen beweren dat de AirPods Studio voor ongeveer $350 verkocht gaat worden, maar er zou ook een veel duurder model op de planning staan. $350 komt overeen met soortgelijke high-end hoofdtelefoons, al zijn er natuurlijk altijd nog voordeligere modellen.

