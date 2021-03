Er is een afbeelding opgedoken van mogelijk een nieuwe generatie Apple Pencil. Het lijkt erop dat er weinig veranderd is, maar mogelijk krijgt de nieuwste versie hetzelfde design als de eerste generatie.

Apple heeft inmiddels twee varianten van de Apple Pencil uitgebracht. De eerste generatie Apple Pencil verscheen in 2015, samen met de allereerste iPad Pro. De Apple Pencil 2 werd geintroduceerd in 2018, samen met de iPad Pro 2018. Inmiddels werkt dit model ook met de iPad Air 2020. Zou het kunnen dat Apple binnenkort met een Apple Pencil 3 komt? Volgens een geruchtenlekker zit een nieuw model er wel aan te komen.



‘Apple Pencil 3 krijgt glimmend design’

De belangrijkste veranderingen bij de tweede generatie Apple Pencil was de manier van opladen en de mogelijkheid om met je vinger op de schrijfpen te tikken om te wisselen naar bijvoorbeeld een gummetje. Een uiterlijke wijziging is dat de Apple Pencil overstapte van een glimmende naar matte afwerking. Veel gebruikers vinden dit lekkerder in de hand liggen, al past het qua designkeuze minder bij andere Apple-producten. De AirPods zijn bijvoorbeeld ook van wit glimmend plastic gemaakt.

De geruchtenlekker Mr. White publiceert nu een foto van een mogelijke nieuwe generatie Apple Pencil. Op de foto zien we in ieder geval dat de buitenkant weer glimmend is. Opvallend is dat de schrijfpunt veel langer is. Of dit ook betekent dat er meer sensoren in zitten met bijvoorbeeld meer functies, is nog niet duidelijk.

Dezelfde bron beweerde in de zomer van vorig jaar dat Apple ook aan een zwarte Apple Pencil zou werken. Het is niet helemaal duidelijk of dat nog steeds het geval is. Het is ook nog mogelijk dat de Apple Pencil in de foto een prototype is. Het Twitter-account plaatst vaker foto’s van prototypes van Apple-apparaten, al spreekt hij hier wel degelijk over een nieuw model.

Een nieuwe generatie Apple Pencil zou zeker helpen om de iPad Pro 2021, die nog deze maand verwacht wordt, onderscheidender te maken. Volgens de laatste geruchten krijgt de nieuwe iPad Pro 2021 een nieuw scherm, mogelijk van mini-LED. Ook verwachten we een betere chip, maar met een nieuwe exclusieve Apple Pencil kan Apple mogelijk nog meer nieuwe dingen doen.