Sinds najaar 2019 heeft Apple naast Apple Music nog veel meer betaalde diensten beschikbaar. Denk aan Apple Arcade en Apple TV+ en sinds afgelopen najaar in een paar Engelstalige landen zelfs Apple Fitness+. Al eerder ging er een gerucht dat Apple een betaalde podcastdienst ontwikkelt en nu denkt een bekende podcastmaker dat Apple dit tijdens het event gaat aankondigen.



‘Release betaalde podcastdienst van Apple tijdens april-event’

Het nieuws komt van Peter Kafka, presentator van de Recode Media-podcast. Hij is in dienst van Vox Media, een groot Amerikaans netwerk waar onder andere ook techwebsite The Verge onder valt. In een enkele tweet zegt hij er ‘vrij zeker van is’ dat Apple op dinsdag een eigen betaalde podcastdienst gaat aankondigen.

While we are here: Pretty sure Apple is prepping its own podcast plan – a paid subscription service – on Tuesday. pic.twitter.com/w12tWqg0yo — Peter Kafka (@pkafka) April 18, 2021

Wat zijn bronnen voor deze bewering zijn of dat dit slechts gebaseerd is op eigen interpretatie, is niet bekend. Maar in januari verschenen er al geruchten dat Apple aan een eigen podcastdienst werkt. Niet geheel toevallig vernieuwt Apple in iOS 14.5 de Podcasts-app en is de terminologie in de app aangepast. In plaats van dat je je nu kan ‘abonneren’ op een podcast, kun je het ‘volgen’. Dit is vooral omdat het woord ‘abonneren’ vaak geassocieerd wordt met het betalen van geld.

Door de term te wijzigen naar ‘volgen’, geeft dit Apple ook de ruimte om zelf een betaalde podcastdienst aan te kondigen (bijvoorbeeld Podcasts+). Apple kan daar bijvoorbeeld eigen podcasts op zetten, maar het helpt makers ook om zelf geld te verdienen aan podcasts. Momenteel zijn alle podcasts in de Podcasts-app gratis te beluisteren, ook die van Apple over bijvoorbeeld Apple TV+-series.

