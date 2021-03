Er is nog veel onduidelijkheid over de release van de iPad Pro 2021 met mini-LED display. Volgens nieuwe informatie zou het model op z'n vroegst pas in het tweede kwartaal beschikbaar komen, dus vanaf begin april. Eerder gingen er geruchten over maart.

De klok begint te tikken: eind maart komt al snel in zicht, maar een Apple-event is nog in geen velden of wegen te bekennen. Maandenlang werd er gespeculeerd over de release van de iPad Pro 2021, AirTag en nog veel meer, die allemaal in maart gepland zouden staan. Al in november schreven we voor het eerst dat de iPad Pro 2021 met mini-LED in het eerste kwartaal zou uitkomen, op basis van Aziatische bronnen. Nu meldt Digitimes dat dit niet meer gaat lukken. Maar wanneer kunnen we de release van de iPad Pro 2021 met mini-LED dan wel verwachten?



‘Release iPad Pro met mini-LED in tweede kwartaal’

Digitimes schrijft over de nieuwe planning van de release van de iPad Pro 2021 in een artikel over mini-LED in televisies. Volgens Digitimes is Epistar de exclusieve leverancier voor de mini-LED chips in de 12,9-inch iPad Pro 2021. De eerste leveringen zouden in het tweede kwartaal van 2021 gedaan worden. Dat zou dus betekenen dat de release op z’n vroegst in april is.

Dat wil echter niet zeggen dat Apple deze maand geen nieuwe iPad Pro meer aan kan kondigen. Apple kondigt wel vaker producten aan die vervolgens pas in de weken daarna voor het eerst geleverd worden. Apple kan dus nog steeds eind deze maand een event houden en daar het nieuwe model onthullen, waarna hij in de eerste weken van april geleverd wordt.

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of Apple naast de 12,9-inch iPad Pro 2021 met mini-LED ook een nieuwe 11-inch versie met mini-LED gepland heeft. De geruchten over deze displaytechniek in de iPad Pro hebben vooral betrekking op de grootste variant. Apple heeft sinds 2017 telkens de twee formaten tegelijkertijd uitgebracht.

