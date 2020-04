iPhone SE Plus verwachtingen

Onlangs bracht Apple de iPhone SE 2020 uit. Dit is de 4,7-inch iPhone met thuisknop, voor een betaalbare prijs. Deze verving de iPhone 8, maar tegelijkertijd verdween ook de iPhone 8 Plus uit het assortiment. Dat grotere model heeft nog geen opvolger, maar die zit er volgens bronnen wel aan te komen. Het gaat om de iPhone SE Plus, een grotere variant. Er zijn al best wat geruchten en functies van de grotere SE bekend. Maar wat wordt de prijs van de iPhone SE Plus? Wanneer verschijnt hij in de winkels? Je leest hier alles wat we nu al weten.



Verwachtingen in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen:

Grotere versie van iPhone SE 2020

5,5- of 6,1-inch volledig scherm

A13 Bionic-chip

Dubbele camera

Touch ID in zijknop of thuisknop

Release in 2021

Releasedatum iPhone SE Plus: wanneer verschijnt deze grotere iPhone?

De iPhone SE 2020 is sinds april 2020 beschikbaar, maar je hoeft voorlopig nog niet te rekenen op dit grotere model. Eerdere geruchten voorspelden dat de release van de iPhone SE Plus gepland stond voor het voorjaar van 2021, maar inmiddels lijkt het erop dat de grotere uitvoering gepland staat voor later dat jaar. De betrouwbare analist Ming-Chi Kuo voorspelde dat de iPhone SE Plus uitgesteld is nar de tweede helft van 2021. Het is daarom mogelijk dat dit model tegelijk uitkomt met de najaarstoestellen van 2021.

Prijs iPhone SE Plus

Over de prijs is nog niet heel veel bekend. Er zijn nog geen uitspraken gedaan, ook omdat de release nog wel een flinke tijd van ons verwijderd is. Gelukkig zijn er wel inschattingen te maken. De iPhone SE 2020 kost €489. Meestal zijn de Plus-modellen zo’n €100 duurder, dus we denken dat de prijs van de iPhone SE Plus tussen de €550 en €600 zal liggen. Je krijgt daar dan hoogstwaarschijnlijk het 64GB model voor.

Design van de iPhone SE Plus

Hoewel de naam doet vermoeden dat de iPhone SE Plus een uitvergrote versie van de gewone iPhone SE 2020 zal zijn, zit dat toch iets anders in elkaar. Dit nieuwe grotere model krijgt volgens bronnen een design met volledig scherm, waardoor er dus geen thuisknop op zit. Qua formaat moet je denken aan ongeveer de iPhone 11 en iPhone 8 Plus, dus het behoort wel tot de grotere modellen.

We denken niet dat Apple uit gaat pakken met een geheel nieuw ontwerp. Dat betekent dat dit grotere model ronde schermranden krijgt en dus niet de vlakke zijkanten zoals in de iPhone 12-serie verwacht wordt. Het nieuwe toestel heeft waarschijnlijk ook een behuizing van aluminium en een glazen achterkant. Er verschijnen weer meerdere kleuren, maar welke precies is nog even de vraag. Zwart, wit en rood lijken kanshebbers, aangezien de iPhone SE 2020 ook in die kleuren beschikbaar is.

Functies van de grotere iPhone SE

Zoals de naam al zegt krijgt de iPhone SE Plus een groter scherm. Hoeveel groter is nog even de vraag. Er gaan geruchten over een 6,1- en 5,5-inch scherm. 6,1-inch kennen we al van de iPhone XR en iPhone 11 en komt later dit jaar naar nog een aantal modellen. 5,5-inch werd jarenlang gebruikt op de bekende Plus-modellen. Als het inderdaad klopt dat het nieuwe Plus-model geen thuisknop heeft, neigen wij eerder naar 6,1-inch. Het display is waarschijnlijk van LCD om kosten te besparen, al is daar nog niets over bekend.

De eerste geruchten over dit nieuwe toestel spraken over een randloos design, dus zonder thuisknop. Dat zou betekenen dat je deze iPhone bedient met de veegbewegingen die je kent van de iPhones met Face ID. Maar het grote verschil is dat de iPhone SE Plus mogelijk geen Face ID krijgt, maar Touch ID. Omdat er geen thuisknop in lijkt te zitten, wil Apple Touch ID in de zijknop van deze 2021 iPhone verwerken. Dit zou voor het eerst zijn dat Apple de vingerafdrukscanner op een andere plek verwerkt.

Doordat er geen Face ID in zit, kan de notch ook een stuk kleiner worden. Bovendien houdt dit de prijs lager, omdat de sensoren voor Face ID een stukje duurder zijn dan die voor Touch ID. Mocht het Apple toch niet lukken om de Touch ID-sensor in de zijknop te doen, dan kunnen ze altijd nog terugvallen op de vertrouwde thuisknop. In dat geval lijkt een 5,5-inch scherm waarschijnlijker.

Over de camera is nog weinig gezegd en geschreven. Als we uitgaan van de laatste twee Plus-modellen, denken we dat Apple ook voor deze iPhone SE Plus kiest voor een dubbele camera aan de achterkant. Het lijkt er dan op dat Apple kiest voor een groothoeklens en ultra-groothoeklens. Bij de iPhone 11 gaf Apple ook de voorkeur aan een ultra-groothoeklens in plaats van de telelens en gebruikers zijn daar erg over te spreken.

De iPhone SE Plus krijgt hoogstwaarschijnlijk dezelfde A13-chip als in de iPhone SE 2020. Dat zou betekenen dat je er ook portretfoto’s mee kan maken, zowel met de achterste als voorste camera’s. De A13-chip met Neural Engine van de derde generatie zorgt ervoor dat diepte herkend wordt en er een portretfoto gemaakt kan worden. Andere functies die we verwachten zijn waterbestendigheid met IP67 en draadloos opladen.

Wil je niet op dit model wachten? Dan kan je natuurlijk altijd nog de gewone iPhone SE 2020 kopen. Toch liever iets groters? Er verschijnen in het najaar van 2020 nog heel wat grotere iPhones. In onze round-up van 2020 iPhones lees je hier nog veel meer over. Wil je liever de huidige iPhones vergelijken, check dan onze uitgebreide vergelijking.