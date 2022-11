Introductie Apple TV 4K 2022 review

Terwijl we tot voorjaar 2021 maar liefst drie een en half jaar moesten wachten op een nieuwe Apple TV, zet Apple er met de nieuwste Apple TV 4K veel meer vaart achter. Zo’n anderhalf jaar na de vorige is er nu al de derde generatie Apple TV 4K. De hoogtepunten van dit model zijn de snellere chip, ondersteuning voor HDR10+, meer opslag en een kleinere behuizing. Ook de Siri Remote heeft een kleine update gekregen, al kun je je afvragen of dat nou zo’n groot verschil maakt. We bespreken in deze review van de Apple TV 4K 2022 al deze verbeteringen en wat tijdens het testen opgevallen is. Want hoewel de update op papier maar klein is, is Apple hiermee wel klaar voor de toekomst.

Review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De Apple TV 4K 2022 in deze review is beschikbaar gesteld door Apple. Het geteste model is de Wi-Fi + Ethernet-uitvoering met 128GB. De test is uitgevoerd in oktober en november 2022.

Design en uitvoeringen Apple TV 4K 2022

Klein zwart kastje voor bij je televisie

Kleinere behuizing dankzij weghalen van ingebouwde ventilatie

Apple-logo bovenop, zonder tv-aanduiding

Afmeting: 31 x 93 x 93 mm (was 35 x 98 x 98 mm)

Gewicht: 208 gram (Wi-Fi);214 gram (Wi-Fi + Ethernet) (was 425 gram)

Twee uitvoeringen: Wi-Fi (64GB) en Wi-Fi + Ethernet (128GB)

Deze keer heeft Apple voor het eerst twee uitvoeringen van de Apple TV uitgebracht die qua functionaliteit van elkaar verschillen. Voorheen maakte je altijd de keuze tussen 32GB en 64GB, waarbij je voor een paar tientjes de versie met meer opslag kon kopen. Wij adviseerden altijd om het model met de laagste hoeveelheid opslag te kopen, omdat 32GB meer dan genoeg is voor het type apps dat je op de Apple TV gebruikt. Die paar tientjes van de upgrade hou je dan lekker in je eigen zak.

Maar dit jaar is dat bij de 2022-versie anders en dat heeft Apple slim aangepakt. Want bij deze modellen is niet de opslagcapaciteit doorslaggevend, maar zijn er andere verschillen tussen beide modellen. Het Wi-Fi-model werkt alleen met een draadloze wifi-verbinding, terwijl de Wi-Fi + Ethernet-versie ook werkt met een bedrade aansluiting. Hoewel wij dat persoonlijk niet gebruiken (verbinden via wifi gaat eigenlijk altijd zonder problemen, ook bij 4K HDR-content), is er een groep die liever een bedrade verbinding maakt. Deze groep wordt nu gedwongen om €20,- meer uit te geven voor het Wi-Fi + Ethernet-model. Dat levert je dan ook meteen twee keer zoveel opslag op, namelijk 128GB. Totale overkill natuurlijk, maar je doet het dan ook niet voor de opslag. Bovendien is het Wi-Fi + Ethernet-model de enige met ondersteuning voor Thread, een smart home-protocol. Maar daarover later meer.



2021-model (links) vs 2022-model (rechts)

We vinden het vanuit Apple’s oogpunt slim om de twee uitvoeringen op deze manier van elkaar te onderscheiden, ook al wordt een groep gebruikers daardoor gedwongen om voor het duurdere model te gaan. Hoewel ‘duur’ hier relatief is, want de prijzen zijn bij dit nieuwe model gezakt, waardoor je per saldo goedkoper uit bent. Dit zijn de nieuwe adviesprijzen:

Apple TV 4K 2022 Wi-Fi (64GB): €169,-

Apple TV 4K 2022 Wi-Fi (128GB): €189,-

Ten opzichte van de voorganger is dat een stukje goedkoper:

Apple TV 4K 2021 (32GB): €199,-

Apple TV 4K 2021 (64GB): €219,-

Zoals je ziet is de Apple TV €30,- goedkoper geworden. Het duurste en meest uitgebreide model van de 2022-versie is zelfs alsnog €10,- goedkoper dan goedkoopste versie uit 2021. Daarom adviseren we eigenlijk om altijd voor de duurdere variant te gaan. De Apple TV 4K is het enige nieuwe Apple-product van dit najaar dat niet duurder (en dus zelfs goedkoper!) is geworden.



2021-model (links) vs 2022-model (rechts)

De reden voor die prijsverlaging zit mogelijk ook in kostenbesparende maatregelen. Deze nieuwe 2022 Apple TV heeft namelijk geen ingebouwde ventilatie meer. Hoewel we de ventilator bij de vorige generaties nooit gehoord hebben, zorgt het verwijderen er blijkbaar wel voor dat Apple minder onderdelen nodig heeft. Dat heeft ook tot gevolg dat de Apple TV kleiner en lichter geworden is. Je merkt het meteen als je hem uit de verpakking haalt. We kunnen ons voorstellen dat het voor sommige gebruikers een prettige bijkomstigheid is, omdat hij daardoor iets makkelijker weg te werken is achter een televisie. Maar omdat de Apple TV niet een product is dat je vaak oppakt, maakt het gewijzigde design voor ons niet zoveel uit.

Apple heeft overigens van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook aan de bovenkant een wijziging te brengen: het tv-logo is vervangen door alleen het -logo. Geinig detail: dit zie je ook terug in de Instellingen-app op de Apple TV zelf. We weten niet zo goed wat de reden van de wijziging is, maar mogelijk heeft dit te maken met consistentie binnen Apple’s merkenportfolio. De Mac Studio en Mac mini hebben immers ook alleen het Apple-logo bovenop.

Hoe dan ook zorgt het nieuwe design niet voor grote veranderingen in het gebruik van de Apple TV. Wellicht dat Apple bij volgende generaties een totaal ander ontwerp kan doen, als een soort hdmi-stick die je in de televisie steekt, maar op dit moment is dat nog niet zover.

Kleinere verpakking, minder plastic. Maar de achterkant is er niet mooier op geworden (2022-model links vs 2021-model rechts)

Prestaties Apple TV 4K: een boost waar je weinig van merkt

Snellere A15 Bionic-chip (was A12 Bionic)

CPU-prestaties tot 50% snelleer

Nieuw: ondersteuning voor HDR10+

Ongewijzigd: ondersteuning voor 4K-resoluties met HDR-content in Dolby Vision, HDR10 (4K met 60 frames per seconde)

Ongewijzigd: ondersteuning voor Dolby Atmos surroundsound

Met HDMI 2.1

Opslag: 64GB of 128GB

Bij de 2021-versie maakte Apple een sprong van de A10X naar de A12 Bionic-processor. Dat was een relatief kleine stap, maar meer was eigenlijk ook niet nodig. Toch heeft Apple nu een grotere sprong gemaakt, naar maar liefst de A15 Bionic-chip. Dat is dezelfde chip die je in de iPhone 13-serie en de gewone iPhone 14 (Plus) vindt. Het enige verschil is dat in de Apple TV de versie met 5-core CPU en 4-core GPU zit. Dat maakt hem dus iets minder krachtig, maar dat is niet per se een nadeel. Volgens Apple levert de verbeterde CPU tot 50% snellere prestaties op, wat je vooral zou moeten merken bij de navigatie en animaties van de interface. Wij hebben dit vooral gemerkt bij het openen van apps, want dat gaat nu een stukje sneller dan voorheen. Maar is dit verschil nou zo groot? Niet echt.

De reden dat Apple voor dit soort statistieken altijd percentages geeft, is omdat het dan indrukwekkender klinkt. 50% sneller, dat klinkt als een enorme verbetering. Maar bij de vorige generatie ging alles al supersnel en vloeiend. Om het verschil in meer begijpelijke cijfers aan te duiden: waar een app openen op de Apple TV 4K 2021 bijvoorbeeld twee seconden duurt, is dat bij de 2022-versie dus 1 seconde. Wij hebben nooit problemen ervaren met de snelheid van de Apple TV in het algemeen. Sterker nog: het geldt al sinds jaar en dag als belangrijk voordeel ten opzichte van de ingebouwde apps van smart-tv’s. Hoewel de Apple TV 4K 2022 er dus inderdaad een schepje bovenop doet, merk je dit verschil nauwelijks.

De nieuwe chip is ook geschikt voor het spelen van games. Met de alsmaar groeiende bibliotheek van Apple Arcade, kan je je dan ook prima vermaken op de Apple TV als je van games houdt. Maar hoe krachtig de Apple TV ook is en hoe gemakkelijk het ook is om gamecontrollers te koppelen: een echte spelcomputer zal het niet worden. De games kunnen zich niet meten met die van de traditionele spelcomputers of high-end pc’s. Zowel qua graphics niet als qua spelervaring niet. Het aanbod van Apple Arcade bestaat toch veel uit games die gemaakt zijn voor mobiel in het achterhoofd of zijn uitgeklede versies van consolegames.

De 128GB opslag in de duurste Wi-Fi + Ethernet-versie komt wel van pas voor het downloaden van veel games, maar voor Apple TV-apps geldt voor de initiële download nog steeds een limiet van 4GB. Daarna kan een app wel extra gegevens downloaden (maximaal 20GB), waardoor een app of game maximaal 24GB mag zijn. Dat staat in schril contrast met de grootte van veel consolegames en zorgt toch voor enige beperking voor ontwikkelaars. De 128GB opslag vinden we daarom nog steeds wat teveel van het goede, al is dit wel toekomstbestendig als Apple de limieten ooit verbreedt of helemaal laat vallen.

Nu ook met HDR10+

De Apple TV 4K ondersteunt al sinds de eerste generatie beelden in 4K HDR volgens de Dolby Vision en HDR10-standaarden. Daar is met de 2022-versie nu ook HDR10+ bij gekomen. Dit is een standaard die gebruikt wordt door televisies van Samsung en Panasonic. Samsung ondersteunt bijvoorbeeld niet de veelgebruikte standaard Dolby Vision, vermoedelijk mede vanwege de licentiekosten. Ben je eigenaar van een Samsung 4K-tv met HDR via HDR10+ en wil je films en series in de beste beeldkwaliteit kijken via de Apple TV, dan moet je dus de 2022-editie hebben. Heb je een ander merk televisie (die waarschijnlijk werkt met Dolby Vision), dan merk je niks van de toevoeging van HDR10+. Overigens ondersteunen nog niet alle apps content in HDR10+. Apple TV+ en Amazon Prime Video bieden dit wel, maar bijvoorbeeld Netflix niet. Wat ons betreft ben je daarom beter af bij een ander televisiemerk, dat met de veel breder ondersteunde standaard Dolby Vision werkt.

Overigens ondersteunt de Apple TV 4K op een later moment ook de functie QMS VRR. Dit staat voor Quick Media Switching Variable Refresh Rate. Dit lost een probleem op waarbij het beeld even zwart wordt als er gewisseld wordt naar content in een andere framerate (bijvoorbeeld films, die meestal met 24 frames per seconde getoond worden). Maar op dit moment heb je nog niks aan deze functie, zelfs niet zodra dit beschikbaar komt in een tvOS-update. Er is namelijk nog geen televisie beschikbaar die ook hiermee samenwerkt.

Al met al vinden we dat de Apple TV 4K dankzij de krachtige prestaties nog steeds het beste apparaat is om je favoriete streamingdiensten op te kijken. Het gebruik van de Apple TV is nog steeds erg fijn, al gold dat ook voor alle voorgaande generaties. De verbeterde prestaties zijn er dan ook vooral voor de toekomstbestendigheid en niet zozeer iets waar je vandaag de dag profijt van zal hebben. Met deze versie van de Apple TV 4K weet je dat je nog jarenlang vooruit kan. En mochten er in de (nabije) toekomst nog nieuwe functies op komen, dan weet je dat je die kunt gebruiken op deze Apple TV.

Software: tvOS nog steeds onze favoriet

Standaard geleverd met tvOS 16

Onlangs nieuwe toegevoegde functies: vernieuwde Siri en ondersteuning Nintendo Switch-controllers

Nog jarenlang updates verwacht

Regelmatig beveiligingsupdates

Wat een belangrijke reden is om te kiezen voor de Apple TV, is het besturingssysteem tvOS. Hoewel tvOS van Apple ieder jaar maar weinig aandacht krijgt als het gaat om spannende nieuwe functies, is het wel de stille kracht achter de Apple TV. En ongemerkt zorgt tvOS juist voor het plezier dat wij aan de Apple TV beleven. De gehele interface is nog altijd een feest om mee te werken, al mag het beginscherm misschien wel wat spannender en interactiever. Het beginscherm is nog steeds een reeks appicoontjes, waarbij de bovenste rij apps nog wel wat aanvullende informatie kan geven. Maar over het algemeen gezien is het allemaal nog wat statisch.

Met tvOS 16 en tvOS 16.1 heeft Apple nog wel wat nieuws toegevoegd. Zo is Siri opnieuw ontworpen zodat de assistent minder ruimte inneemt. We gebruiken Siri op de Apple TV voornamelijk om wat HomeKit-producten te bedienen en om af en toe het weerbericht op te vragen. De nieuwe interface is wat simpeler en lijkt heel erg op die van Siri op de iPad, waarbij de assistent alleen in de rechter onderhoek van het scherm in beeld verschijnt. Aan de zijkant verschijnen vervolgens de resultaten van je opdrachten. Hoewel dit over het algemeen wat mooier is (je films en series worden minder aanwezig onderbroken), mis je daardoor ook wat functies. Zo is de uitgebreidere weergave van het weerbericht niet meer beschikbaar en stiekem vinden we dat wel jammer.

Later dit jaar krijgt Siri op de Apple TV ook nog de mogelijkheid om van gebruiker te wisselen dankzij stemherkenning. Iedereen die in huis zijn of haar account aan de Apple TV toegevoegd heeft, hoeft dan alleen maar te vragen of de favoriete muziek te starten of de Apple TV-app te openen. Vervolgens wisselt de Apple TV automatisch naar het juiste account. Het is op dit moment echter nog onduidelijk of dit ook in het Nederlands zal werken.

Een andere functie die onlangs toegevoegd is aan de Apple TV, is ondersteuning voor Nintendo Switch-controllers. Eerder kon je al controllers van Xbox en PlayStation koppelen en gebruiken met de Apple TV, maar met tvOS 16 kunnen ook Nintendo-gamers makkelijker gamen op de Apple TV. Het is fijn dat Apple dit toegevoegd heeft, ook al spelen wij zelf niet zo veel games op de Apple TV.

Het grote voordeel van tvOS is dat je nog jarenlang updates krijgt, terwijl je dat bij een smart-tv nog maar af moet wachten. Terwijl een smart-tv in de loop van de jaren trager kan worden, merken we daar met een Apple TV niets van. We gebruikten tot voor kort ook nog een Apple TV HD en eerste generatie Apple TV 4K uit 2017 en beide modellen presteren nog goed, al toont het HD-model uit 2015 inmiddels wel zijn beperkingen. Het is dan ook een goed moment om nu te upgraden, mocht je nog een HD-model hebben. Maar zelfs de Apple TV HD kan nog gewoon bijgewerkt worden naar de nieuwste tvOS-versie en we denken dat dat ook voorlopig nog wel even blijft. Dat laat wel zien dat een Apple TV niet alleen een aankoop voor nu is, maar een investering voor de toekomst. Er zijn maar weinig Apple-producten die voor zo’n relatief lage prijs zo lang mee gaan. En daar draagt de software-ondersteuning zeker aan bij.

Smart home: Apple TV is de basis

Geschikt als woninghub voor HomeKit en Matter-accessoires

Ondersteuning voor Thread op Wi-Fi + Ethernet-model

Later dit jaar: HomeKit-architectuur update voor betere betrouwbaarheid

De Apple TV is al sinds jaar en dag de basis van je HomeKit-huis. Je hebt een Apple TV of HomePod nodig om HomeKit-accessoires op afstand te kunnen bedienen en te automatiseren. Sinds de software-updates van oktober kun je naast HomeKit-producten ook accessoires die geschikt zijn voor Matter gebruiken in de Woning-app op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch en tvOS 16.1 zorgt ervoor dat ze ook bereikbaar zijn als je niet thuis bent. Als je geen HomePod mini in huis hebt, is de Apple TV een aanrader om als woninghub te gebruiken. Op dit moment kan het ook nog met een iPad, maar die is niet geschikt voor de aankomende HomeKit architectuur-update. Deze update die later dit jaar verschijnt, moet het gebruik van HomeKit-producten (vooral als je er veel hebt) een stuk sneller en betrouwbaarder maken. Een HomePod (mini) of Apple TV is daarbij noodzakelijk.

Bekijk ook HomeKit-architectuur update: alles wat je moet weten over deze aankomende update [FAQ] Apple brengt binnenkort een aparte update voor HomeKit uit. Deze HomeKit-architectuur update moet voor verbeterde prestaties zorgen. Maar wanneer gaat Apple dit uitbrengen en hoe voer je die update uit? Wat heb je ervoor nodig en wat zijn precies de voordelen?

Sinds het 2021-model heeft de Apple TV ook ondersteuning voor Thread, de nieuwste verbindingsmethode voor smart home-producten. Thread werkt een stuk sneller dan bijvoorbeeld Bluetooth en versterkt ook het signaal tussen Thread-accessoires onderling. De Apple TV maakt als hub verbinding met alle Thread-accessoires in huis en zorgt voor de HomeKit-koppeling. Maar dit jaar heeft Apple een opvallend keuze gemaakt: alleen de duurdere Wi-Fi + Ethernet-versie met 128GB heeft ondersteuning voor Thread. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij altijd het duurdere model adviseren. We hebben inmiddels meerdere Thread-accessoires in huis en merken echt verschil in reactietijd. Heb je dus Thread-accessoires in huis of ben je van plan om dat in de nabije toekomst te kopen, dan adviseren we echt om te kiezen voor de meest uitgebreide versie van de Apple TV 4K 2022.

Apple TV en HomePod gaan samen

Net als bij de vorige Apple TV 4K-modellen, werkt de Apple TV 4K 2022 samen met de HomePod en HomePod mini. Je kunt de HomePod-speakers als standaardspeaker voor de Apple TV gebruiken. Wij doen dit inmiddels al enige tijd naar volle tevredenheid in combinatie met een stereopaar van de HomePod mini in de slaapkamer. Dat geeft toch een mooier geluid dan het geluid wat uit de gemiddelde tv komt én neemt weinig ruimte in.

Het is ook mogelijk om al het geluid van je televisie op een HomePod af te spelen, maar daar heb je wel een Apple TV voor nodig. Dit werkt vanaf de tweede generatie Apple TV 4K 2021 en dus ook op het 2022-model. Je sluit de Apple TV aan op de ARC- of eARC-poort van je televisie en zorgt ervoor dat de HomePod (mini) als standaardgeluid geselecteerd is. Vervolgens fungeert de Apple TV als een soort doorgeefluik van al het geluid dat op je televisie binnenkomt. Dus ook die van spelcomputers, Blu-Ray-spelers en tv-kastjes. Daarmee wordt je HomePod dankzij de Apple TV via ARC een soundbar voor je televisie. Officieel wordt dit nog steeds gemarkeerd als betafunctie, maar we zijn in onze test geen problemen tegen gekomen. Je kunt de HomePod echter niet combineren met een andere soundbar of speaker, zoals Sonos.

Bekijk ook HomePod en Apple TV als 'soundbar' voor je tv gebruiken via ARC Met de Apple TV 4K kun je een HomePod als speaker gebruiken voor alles wat je op je televisie afspeelt, ook op andere apparaten zoals spelcomputers. lees hier hoe je de HomePod via ARC als soundbar gebruikt via de Apple TV.

Siri Remote: nu met usb-c

Geleverd met derde generatie Siri Remote

Dezelfde knoppen en design als vorige tweede generatie uit 2021

Nu met usb-c in plaats van Lightning

Vorig jaar was de nieuwe Siri Remote de grootste verbetering aan de Apple TV. Voor de 2022-versie van de Apple TV 4K levert Apple in principe dezelfde afstandsbediening mee. Het afgelopen jaar zijn we deze afstandsbediening erg waarderen, mede door het aangepaste design en het nieuwe clickvlak bovenaan, waarmee je zowel kan vegen als kan drukken op pijltjestoetsen om te navigeren. Ook de muteknop vinden we fijn, evenals de locatie van de Siri-knop aan de zijkant. Vorig jaar noemden we nog dat we het jammer vonden dat Apple geen zoekfunctie in de afstandsbediening had gestopt, door er bijvoorbeeld een U1-chip met Zoek mijn-support aan toe te voegen. Achter die kritiek staan we anno 2022 nog steeds. Ondanks het dikkere ontwerp, gebeurt het toch nog wel eens dat we de afstandsbediening kwijt zijn (tussen kussens van de bank, ergens verdwaald op een bureau) en het zou dan toch handig zijn als je hem via de Zoek mijn-app kon opzoeken. Maar anderzijds begrijpen we de keuze voor het ontbreken wel.

Apple heeft deze functie dit najaar wel toegevoegd aan de oplaadcase van de AirPods Pro 2022. In die case is dan ook een speaker toegevoegd, zodat je een geluidje kan afspelen. Als Apple deze functie ook aan de Siri Remote toe had willen voegen, had er waarschijnlijk ook een speaker in moeten zitten. Dat had de afstandsbediening vermoedelijk wel weer wat duurder gemaakt en dat rijmt weer niet met de lagere verkoopprijs van de Apple TV. In dat geval had Apple bijvoorbeeld alleen de afstandsbediening in de duurdere variant van de Apple TV 4K kunnen voorzien van deze zoekfunctie. Duidelijk is in ieder geval dat hier (voor dit jaar) niet voor gekozen is.

Toch is er wat vernieuwd aan de afstandsbediening: Apple is gewisseld van Lightning naar usb-c. Onder druk van Europa (al zal Apple dat zelf nooit toegeven) is het verplicht voor apparaten als telefoons, tablets, muizen en toetsenborden om usb-c te ondersteunen. Overigens staan afstandsbedieningen voor mediaspelers hier niet bij vermeld. Maar het laat wel zien dat Apple de transitie van Lightning naar usb-c voortzet. De eerste stappen zijn al genomen in 2015 en 2018, toen respectievelijk de eerste MacBooks en iPads usb-c kregen.

Maar wat ons betreft had de usb-c-poort op de Siri Remote niet gehoeven. Ondanks dat we de Apple TV dagelijks meerdere uren per dag gebruiken, hebben we de afstandsbediening van de 2021-versie nog maar één keer op hoeven laden voor weer een jaar gebruik. Voor een apparaat dat je zo weinig hoeft op te laden, heb je altijd wel ergens een Lightning-kabel liggen. Maar toegegeven: aangezien Apple toch binnen een aantal jaren afgestapt is van Lightning, is het fijn dat de Siri Remote met de usb-c-poort nu al toekomstbestendig is. Iets om rekening mee te houden: je krijgt bij de Apple TV dit jaar geen oplaadkabel meegeleverd. Heb je nog geen usb-c-apparaten, dan zul je zelf ergens een kabel op de kop moeten tikken.

Upgraden naar Apple TV 4K 2022 of niet

Je vraagt je na het lezen van deze Apple TV 4K 2022 review misschien af of je nu moet upgraden of niet. Wat ons betreft is dit alleen nodig als je een Apple TV HD of ouder hebt. Dit is vooral een goed moment om die oude Apple TV 2 of Apple TV 3 de deur uit te doen en over te stappen naar de beste Apple TV van dit moment. Heb je een Apple TV HD in je woonkamer staan, dan is dit ook wel het moment om voor de Apple TV 4K 2022 te kiezen, zelfs als je (nog) geen 4K-televisie hebt, maar dit wel binnen afzienbare tijd van plan bent. Je zou de Apple TV HD in dat geval bijvoorbeeld kunnen verplaatsen naar een plek in huis waar je wat minder vaak tv kijkt en waar je eisen minder hoog zijn, zoals de slaapkamer.

Heb je al een Apple TV 4K uit 2017 of 2021, dan vinden we het een stuk lastiger om de upgrade te adviseren. Qua prestaties merk je echt geen groot verschil, tenzij je actieve Apple TV-gamer bent. Heb je een HomeKit-huis en wil je alles uit Thread halen (en heb je geen HomePod mini), dan adviseren we om het 2017-model te upgraden naar de nieuwe versie. Heb je een 2021-variant, dan heeft upgraden voor Thread geen zin aangezien daar al Thread-support in zit. Sterker nog: we vinden het helemaal niet nodig om te upgraden als je een 2017-model hebt.

Kort gezegd zijn dit de aanraders voor wat betreft upgraden naar de Apple TV 4K 2022:

Heb je een Apple TV 2, Apple TV 3? Kies dan nu de nieuwste Apple TV 4K 2022. Je gaat er op alles op vooruit.

Heb je een Apple TV HD? Overweeg dan te upgraden naar de Apple TV 4K 2022 en verplaats de HD-versie naar een andere kamer in huis. Je krijgt dan betere beeldkwaliteit voor je (toekomstige) televisie en snellere prestaties en langere ondersteuning.

Heb je een Apple TV 4K 2017? Stap dan alleen over als je geïnteresseerd bent in Thread en de nieuwere afstandsbediening wil.

Heb je een Apple TV 4K 2021? Dan is upgraden niet nodig.

Score 8.5 Apple TV 4K 2022 €169,- Voordelen + Razendsnelle prestaties, mede dankzij A15-chip

Beste beeldkwaliteit met Dolby Vision en nu ook HDR10+

Lagere prijs

Jarenlange ondersteuning dankzij tvOS-updates

Siri Remote nu met usb-c Nadelen - Thread en ethernet alleen op duurdere model

Geen zoekfunctie voor afstandsbediening

Weinig vernieuwingen naast snellere chip en lagere prijs

Conclusie Apple TV 4K 2022 review

De Apple TV 4K 2022 is zonder twijfel de beste Apple TV op de markt. De prestaties zijn razendsnel en dankzij lange ondersteuning kun je erop rekenen dat je er nog jarenlang mee doet. We vonden de Apple TV altijd al een slimme investering voor je smart home en entertainment in de woonkamer, maar dat is met de nieuwe lagere prijs nog veel meer het geval. Je bent jarenlang verzekerd van software-updates, handige integratie met al je Apple-apparaten (van iPhone en iPad tot Apple Watch en HomePod) en de beste beeld- en audiokwaliteit dankzij Dolby Vision, Dolby Atmos en nu ook HDR10+.

Als gameplatform schiet de Apple TV nog steeds wel wat tekort, ook al zit er nu voldoende opslag tot 128GB op. Maar eerlijk gezegd vinden we het aanbod nog steeds niet toereikend voor de echte gamer, waardoor de Apple TV niet op kan boksen tegen de traditionele spelcomputers. De keuze voor de 128GB-versie zit hem dan ook niet in de beschikbare opslag, maar meer in de andere extra’s zoals Thread en Ethernet. En bovendien is dit model maar €20,- duurder dan het Wi-Fi-model. Al met al is de Apple TV 4K 2022 een apparaat voor de toekomst, want we kunnen je garanderen dat je hier na vijf jaar nog steeds heel blij mee bent. En daarmee overleeft de Apple TV menig smart-tv.

Apple TV 4K 2022 kopen

Wil je de nieuwste Apple TV 4K 2022 na het het lezen van de review op jouw televisie aansluiten? Dan ken je daarvoor terecht bij talloze winkels. Dit zijn de prijzen:

Apple TV 4K 2022 Wi-Fi (64GB): €169,-

Apple TV 4K 2022 Wi-Fi + Ethernet (128GB) met Thread: €189,-

Je kunt terecht bij deze winkels:

64GB Apple TV 4K 2022 128GB Apple TV 4K 2022 Siri Remote 2022

