September is weer iPhone-maand, dus tijd om vooruit te blikken op alles wat je kan verwachten van Apple in september. Welke aankondigingen gaat Apple vandaag tijdens het iPhone 16-event allemaal doen? Dit zijn onze verwachtingen, met de meest actuele geruchten over de aankondigingen.

Het september 2023-event met de iPhone 15 voelt als gisteren, maar de realiteit is dat het iPhone 16-event alweer voor de deur staat. En gelukkig maar, want wij hebben wel weer zin in een reeks nieuwe Apple-aankondigingen! Maar welke aankondigingen gaan er allemaal komen? Dat de iPhone 16 centraal gaat staan, zal geen verrassing zijn. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Wat denk je van meerdere nieuwe Apple Watch-modellen? Of een setje nieuwe AirPods? En misschien komt er nog wel meer! Alles wat je kan verwachten (en wat niet) lees je in dit artikel met onze verwachtingen voor het iPhone 16-event van september 2024, inclusief de laatste last-minute geruchten over wat er onthuld gaat worden.

Datum: wanneer is het iPhone-event van 2024?

Na enige speculatie heeft Apple op 26 augustus 2024 de datum van het iPhone 16-event van 2024 aangekondigd. Vandaag, op maandag 9 september 2024 om 19:00 uur Nederlandse tijd is de livestream van het Apple-event te volgen. Dat is een dag eerder dan oorspronkelijk verwacht werd. Bekijk de uitnodiging in ons aparte artikel over de datum van het iPhone-event van 2024. Voor een groter overzicht van het iPhone 16-event, lees je onze special waarin je ook een liveblog en later de samenvatting vindt.

Kan ik de iPhone 16 vandaag al bestellen?

Ondanks dat Apple de iPhone 16-serie vandaag gaat aankondigen, zal de pre-order van de iPhone 16 pas later zijn. Waarschijnlijk volgt de pre-order aanstaande vrijdag. Je leest er meer over in ons aparte artikel en ons artikel over de releasedatum van de iPhone 16 voor de exacte planning.

iPhone 16-event verwachtingen in het kort

Dit zijn wat ons betreft de aankondigingen met de grootste kans van slagen. Daarnaast kan Apple natuurlijk nog allerlei andere aankondigingen doen. Wellicht krijgen we nog nieuwe iPads of laat Apple eindelijk weten dat Apple Fitness+ naar Nederland komt. Een verrassing kan altijd. Zo kregen we vorig jaar de aankondiging dat de opslagabonnementen van iCloud+ uitgebreid werden.

#1 iPhone 16 en iPhone 16 Plus: de nieuwe standaard

Last-minute geruchten:

6,1- en 6,7-inch display, ongewijzigd ten opzichte van voorgangers

8GB werkgeheugen, maakt Apple Intelligence mogelijk

Zelfde design, maar nieuwe kleurtinten: zwart, wit, groen, roze en blauw

Actieknop in plaats van zijschakelaar

Nieuwe Capture-knop: licht drukken om te focussen, harder drukken om te filmen of foto te maken. Veeg erover om van modus te wisselen of om in en uit te zoomen

Camera's verticaal geplaatst, maakt maken ruimtelijke video mogelijk

De twee nieuwste standaardmodellen worden de iPhone 16 en iPhone 16 Plus. De grootste vernieuwingen vinden we bij de camera's, een nieuwe Capture-knop, snellere chip en de komst van de actieknop. De actieknop werd vorig jaar geïntroduceerd bij de Pro-modellen, maar komt naar verwachting dit jaar ook naar de gewone uitvoeringen. Bij de camera vinden we verbeterde lenzen, maar wat aan de buitenkant op zal vallen is dat de lenzen hoogstwaarschijnlijk recht onder elkaar geplaatst zijn (in plaats van diagonaal). En dat is met een reden, want je zou er daardoor ruimtelijke video's mee kunnen maken zoals nu ook al kan met de Pro-modellen.

De nieuwe Capture-knop zou daarbij ook zomaar een rol in kunnen spelen. Deze aanraakgevoelige knop maakt het mogelijk om makkelijker video's te maken en wellicht zelfs om in en uit te zoomen door over de knop te vegen. Verder verwachten we gebruikelijke vernieuwingen zoals betere wifi en Bluetooth, een snellere chip en wellicht sneller opladen. Lees ook onze aparte pagina's over de twee modellen voor meer informatie:

Dit weten we al over de iPhone 16

Alles wat we weten over de iPhone 16 Plus

#2 iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max: de nieuwste Pro's

Last-minute geruchten:

Groter 6,3- en 6,9-inch display, dankzij dunnere schermranden (een derde dunner)

Snellere A18 Pro-chip met verbeterde neural engine en 8GB werkgeheugen

Ultra-groothoeklens nu met 48-megapixel (was 12-megapixel)

iPhone 16 Pro nu ook met 5x optisch inzoomen (was 3x)

Nieuwe Capture-knop: licht drukken om te focussen, harder drukken om te filmen of foto te maken. Veeg erover om van modus te wisselen of om in en uit te zoomen

4K-filmen met 120 frames per seconde

ProRes 4K-filmen via externe opslag

4K via QuickTake

Pauzeren en verder filmen via de Camera-app

Omgevingsruis verwijderen uit video

Zelfde design, maar nieuwe kleuren: goud titanium, zwart titanium, wit titanium en naturel titanium

Betere batterijduur

Zelfde adviesprijs in dollars ($999,-)

Maar Apple heeft zoals gebruikelijk meer nieuwe iPhones in petto. Naast de standaardmodellen krijgen we dit jaar ook de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Deze twee modellen krijgen een groter scherm, want het formaat gaat van respectievelijk 6,1- en 6,7-inch naar 6,3- en 6,9-inch. Verder verwachten we hier de grootste vernieuwingen als het gaat om de camera's, met bijvoorbeeld een betere zoom in de gewone iPhone 16 Pro en een 48-megapixel ultragroothoeklens.

In de Pro-modellen vinden we ook de nieuwe Capture-knop en krijgt het design een kleine opfrisbeurt met vier nieuwe kleuren. De behuizing is net als vorig jaar gemaakt van titanium, maar er zijn geruchten geweest dat Apple voor een meer gepolijste afwerking gaat kiezen. Wat daarvan waar is, weten we pas in september. Lees ook onze aparte pagina's over deze twee modellen voor meer info:

Alles over de iPhone 16 Pro

Dit weten we al over de iPhone 16 Pro Max

Bekijk alle eigenschappen van de iPhone 16-serie:

Dit is de iPhone line-up van najaar 2024:

iPhone 16 line-up

iPhone 16 Pro line-up

#3 Apple Watch Series 10 (of Series X): de tiende generatie

Last-minute geruchten

Design komt overeen met Series 9, maar dan een stuk dunnere kast en groter scherm

Mogelijke afmetingen: 44mm en 48mm (was 41mm en 45mm)

Slaapapneu belangrijkste nieuwe functie, als uitbreiding op slaaptracking. Wel aankondiging, maar komt mogelijk pas later met een update beschikbaar

Meten van hoge bloeddruk komt mogelijk later

Verbeterde ECG en hartslagmeter

Betere waterbestendigheid (kan water met hoge snelheid aan), krijgt Diepte-app

Nieuwe Reflections-wijzerplaat: reageert op omgevingslicht

Lange tijd leek het erop dat 2024 een heel spannend jaar zou worden voor de Apple Watch. Apple kondigt namelijk in september naar verwachting de tiende generatie Apple Watch aan. Krijgen we een groot nieuw ontwerp, zoals destijds bij de iPhone X? Gaat Apple qua naam kiezen voor Apple Watch Series X of wordt het toch gewoon Apple Watch Series 10? De eerdere geruchten spraken daar wel over, maar nu het event dichterbij komt verwachten we toch minder grote veranderingen. Het ontwerp blijft waarschijnlijk grotendeels gelijk. Bijkomend voordeel is waarschijnlijk dat al je huidige bandjes gewoon blijven werken, in tegenstelling tot wat eerder beweerd werd.

Maar wat is er dan nieuw? Het lijkt erop dat de nieuwe Apple Watch Series 10 groter gaat worden, met twee nieuwe formaten. Daardoor krijgt de Apple Watch Series 10 een groter scherm, dat mogelijk ook nog energiezuiniger is. Verder verwachten we een snellere chip en misschien wel een nieuwe gezondheidsfunctie zoals het detecteren van slaapapneu. In ons artikel over de mogelijke Apple Watch Series 10 functies lees je er meer over.

#4 Apple Watch Ultra 3: komt hij wel of niet?

Last-minute geruchten:

Lange tijd leek het erop dat de Apple Watch Ultra-lijn ook jaarlijks een upgrade zou krijgen. Dat vinden we aan de ene kant logisch: het zou raar zijn als de meest uitgebreide en duurste Apple Watch mindere functies heeft dan het standaardmodel. Anderzijds zagen we vorig jaar al dat de verbeteringen minimaal waren. Een snellere chip, een helderder display: dat was het wel zo'n beetje. Volgens de nieuwste info gaat Apple toch geen nieuwe Apple Watch Ultra 3 uitbrengen en dat ze vast blijven houden aan de Ultra 2. Dat zou dus ook betekenen dat de standaard Apple Watch (de Series 10) meer kan doen qua gezondheidmetingen dan het meest actuele Ultra-model. Wel zou Apple de Apple Watch Ultra 2 nu in een donkere uitvoering uit willen brengen, maar dan dus wel met dezelfde mogelijkheden en functies als het model van vorig jaar.

Mocht er toch een Apple Watch Ultra 3 komen, dan verwachten we nagenoeg dezelfde verbeteringen als in de Apple Watch Series 10, zoals het meten van slaapapneu en betere sensoren.

#5 Apple Watch SE 3: 2024-versie van het instapmodel

Last-minute geruchten:

Aankondiging loopt mogelijk vertraging op

Indien wel aangekondigd: nieuw design met kast gemaakt van plastic

In 2020 kwam Apple voor het eerst met de Apple Watch SE, die in 2022 opgevolgd werd door een ietwat gewijzigd model. Inmiddels begint dit model wat achter te lopen op de rest. Het scherm heeft nog bredere randen, er missen veel gezondheidsfuncties die inmiddels wel standaard zijn en nog veel meer. Of Apple dit allemaal gaat rechttrekken met de Apple Watch SE 3, weten we nog niet. Volgens geruchten krijgt dit model in ieder geval een nieuw ontwerp, met een kast gemaakt van plastic in plaats van aluminium. Daarmee gaat mogelijk de prijs iets omlaag en zou het een goede keuze kunnen worden voor kinderen. Zeker als Apple kiest voor vrolijke kleurtjes.

#6 AirPods 4: deze keer in twee uitvoeringen

Last-minute geruchten:

Twee uitvoeringen van nieuwe AirPods 4, met look die lijkt op de AirPods Pro. Onduidelijk is of dit ook betekent dat het om in-ear modellen gaat

Verbeterde audio in beide modellen, met actieve ruisonderdrukking in het duurdere model

Usb-c-oplaadcase, maar alleen de duurdere krijgt een ingebouwde speaker voor makkelijker terugvinden via Zoek mijn-app (zoals AirPods Pro)

Nieuwe gezondheidsfuncties, mogelijk ter vervanging van gehoortoestellen. Aankondiging volgt mogelijk tijdens event, maar komt later via update

De huidige derde generatie AirPods uit 2021 doen het volgens berichten minder goed dan gedacht en daarom gaat Apple bij de AirPods in 2024 het roer omgooien. Er zouden deze keer twee uitvoeringen komen van de vierde generatie AirPods, ter vervanging van de huidige AirPods 2 en AirPods 3. Het instapmodel krijgt verbeteringen van de afgelopen jaren, zoals ruimtelijke audio, maar geen actieve ruisonderdrukking. Het duurdere model van de AirPods 4 zou dat wel krijgen. In beide modellen vinden we ook de usb-c-poort in de oplaadcase, terwijl de duurdere versie ook een speaker in de oplaadcase krijgt voor makkelijker terugvinden via Zoek mijn. Welke andere nieuwe functies er komen en hoe het design eruit gaat zien, is nog een groot vraagteken.

#7 AirPods Max 2: wanneer komt de opvolger eindelijk?

Last-minute geruchten:

AirPods Max 2 wordt tijdens het event aangekondigd

Betere ruisonderdrukking en adaptieve audio (mogelijk dankzij H2-chip)

Mogelijk in nieuwe kleuren

Een ander AirPods-model dat staat te springen om een opvolger, is de AirPods Max-hoofdtelefoon. Er gaan al een lange tijd geruchten over de release van de AirPods Max 2 en volgens de meest recente berichten gaat deze er eind 2024 of in 2025 dan toch echt komen. Er is enige twijfel of Apple de nieuwe AirPods Max in september gaat aankondigen. Mark Gurman Bloomberg zei op 6 september nog geen nieuw model in september te verwachten, om daar een paar dagen later weer op terug te komen. De verbeteringen zouden sowieso summier zijn: de Lightning-connector zou in ieder geval omgeruild worden voor usb-c. We verwachten verder wel een betere chip, want het zou gek zijn als Apple daar niet voor kiest.

#8 Nieuwe standaard iPad: wanneer komt het nieuwe instapmodel?

Last-minute geruchten:

Geen nieuwe iPads tijdens september-event, aankondiging pas in oktober verwacht

Snellere chip, weinig andere verbeteringen

Dat er dit jaar eindelijk weer eens een nieuw instapmodel van de iPad gaat komen, zal geen verrassing zijn. Het huidige model stamt alweer uit 2022. Deze kreeg dit voorjaar wel de (broodnodige) prijsverlaging, maar een opvolger zou zeker niet misstaan. Het nieuwe model krijgt volgens geruchten in ieder geval een snellere chip. Het zou ons niets verbazen als er ook meer opslagruimte in komt.

Maar wanneer gaan we de iPad 2024 zien? Eerlijk gezegd verwachten we tijdens het iPhone-event van september 2024 geen nieuwe elfde generatie iPad. Het is alweer jaren geleden dat Apple dat op een iPhone-event aankondigde en het zou ons niets verbazen als de aankondiging pas in oktober volgt (via een persbericht of een kort event, gecombineerd met Mac).

#9 Nieuwe iPad mini: hij komt, maar wanneer?

Last-minute geruchten:

Geen nieuwe iPads tijdens september-event, aankondiging pas in oktober verwacht

Snellere chip, betere specs

Wat geldt voor het standaardmodel iPad, geldt eigenlijk ook wel voor de iPad mini. Het huidige model uit 2021 kan wel een snellere chip en wat betere specs gebruiken, maar vermoedelijk zien we dat pas later dit jaar. Wij gaan er niet vanuit dat deze in september komt, al weet je het met Apple nooit.

#10 Nieuwe Macs: nog even geduld

Last-minute geruchten:

Geen aankondiging in september, apart event in oktober

De kans op nieuwe Macs is tijdens het iPhone-event van september bijzonder klein. Apple heeft nog nooit tijdens het september-event nieuwe Macs onthuld, want daar wachten ze meestal mee tot oktober. Er staan overigens wel wat nieuwe Macs nog op de planning, zoals de M4-varianten van de MacBook Pro, iMac, Mac mini en MacBook Air. Deze worden verspreid over het najaar en begin 2025 uitgebracht, maar in ieder geval niet in september. Lees ook ons artikel over de datum van de M4-chip.

#11 iPhone SE 4: komt pas in 2025

Zit je te wachten op een nieuwe iPhone, maar is de iPhone 16 line-up teveel voor het goede voor jou? Dan is er goed en slecht nieuws. Het goede nieuws: Apple werkt aan een nieuwe iPhone SE met een nieuw design, gebaseerd op de iPhone 14, iPhone 15 of iPhone 16. Ook zit er een snellere chip in. Het slechte nieuws: hij komt pas op z'n vroegst in voorjaar 2025. Lees ook ons artikel met iPhone SE 4 geruchten.

#12 Nieuwe Apple TV: er komt een nieuw model, maar wanneer?

Opnieuw zegt een bron dat Apple werkt aan een nieuwe Apple TV, die gepland zou staan voor dit jaar. Maar er zijn geen aanwijzingen dat er snel een nieuw model komt, wat doet vermoeden dat hij toch uitgesteld is en misschien in voorjaar 2025 pas komt. Een nieuwe Apple TV zou een snellere chip en mogelijk lagere prijs krijgen, maar verder dan dat is er nog niks bekend.

#13 Nieuwe AirTag: pas in 2025

Apple werkt al een tijdje aan de AirTag 2, met betere locatietracking. Maar ook deze komt pas in 2025. Het zou wat ons betreft goed samenvallen met een nieuwe Apple TV en iPhone SE voor een voorjaarsevent, zoals Apple dat ook in 2021 gedaan heeft.

#14 Nieuws over Apple-diensten: waar gaan we meer van horen?

Bij bijna elk Apple-event komen de verschillende diensten ook regelmatig voorbij. Vooral omdat het voor Apple steeds belangrijker wordt, omdat er nog altijd meer mee te verdienen valt. Apple Music heeft de afgelopen jaren al een aantal fijne updates gekregen (bijvoorbeeld met Dolby Atmos en lossless audio), maar Apple’s andere diensten lopen qua ontwikkelingen iets achter. Wellicht dat Apple Arcade nog een spannende nieuwe toevoeging krijgt of dat er nog iets interessants gepland staat voor Apple TV+. Wij hopen vooral dat Apple de ondersteuning van Apple Fitness+ eens gaat uitbreiden, bijvoorbeeld naar Nederland en België. Dan kunnen we ook eindelijk profiteren van een grotere Apple One-bundel.

Vorig jaar werd zoals eerder gezegd al een uitbreiding van iCloud+ besproken en tijdens de afgelopen WWDC was er ook nog wat Apple TV+ nieuws. Dus de kans dat er iets van Apple's diensten voorbij komt, is groot.

Vergeet ook niet dat Apple nog een aantal software-updates in het verschiet heeft. Via de voetnoten van de persberichten van de nieuwe producten, krijgen we doorgaans te weten wanneer de nieuwe iOS-updates en meer verschijnen. Tijdens de presentatie zal dan ook duidelijk worden wat de releasedatum van iOS 18 wordt. Maar ook verwachten we meer te horen over de datum van iPadOS 17, watchOS 11 en tvOS 18. De updates komen mogelijk een week na het event uit voor iedereen. macOS Sequoia verwachten we iets later, waarschijnlijk eind september of pas in oktober.

Mogelijk gaat Apple ook alvast verklappen wanneer iOS 18.1 verwacht wordt, met daarin de eerste functies van Apple Intelligence.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het event van start gaat, kun je alles via een livestream volgen en lees je alles over de iPhone 16, Apple Watch Series 10 en alle andere aankondigingen op onze site terug in uitgebreide artikelen. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de mogelijke presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in onze ‘Praat mee’-rubriek. Zet ook zeker de meldingen van iCulture aan om geen enkele aankondiging te missen!

