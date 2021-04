Volgens de doorgaans betrouwbare geruchtenlekker l0vetodream kunnen we aanstaande dinsdag al kennismaken met de nieuwe iMac in vrolijke pasteltinten. Apple zou niet willen wachten tot WWDC.

‘Kleurige iMac in april’

Normaal gesproken kiest Apple vaak WWDC voor het aankondigen van nieuwe Macs. Maar niets is normaal dit jaar: zo was er voor het eerst in jaren geen maart-event en zijn er tot diep in april geen nieuwe producten aangekondigd. Aanstaande dinsdag gaat dat veranderen tijdens het Spring Loaded-evenement. Er worden heel wat aankondigingen verwacht, waaronder de compleet vernieuwde iMac in diverse kleuren en een aangepast design.



In een cryptische tweet toont l0vetodream afbeeldingen uit de uitnodiging van het april-event, samen met een plaatje van de G3 iMac line-up. Eerder postte hetzelfde account al een plaatje van de uitnodiging, met de tekst “Enjoy these colors”. De fanatieke Twitter-puzzelaars haalden daar al snel de hint uit dat Apple tijdens het Spring Loaded-event nieuwe iMacs gaat aankondigen in diverse kleuren.

Daarmee zou Apple teruggrijpen op de G3 iMac van rond de eeuwwisseling, die een succes werd dankzij de vele kleuren. Apple-geruchtenlekker Jon Prosser wekte eerder ook al de indruk dat de iMac in verschillende kleuren beschikbaar zou komen. Het zou daarbij gaan om pasteltinten, zoals hieronder.

Andere verwachte vernieuwingen zijn volgens Bloomberg het eerste redesign sinds 2012, waardoor de computer meer op een Pro Display XDR gaat lijken. Terwijl Apple-producten vaak nauwelijks van vorm veranderen, zou het deze keer toch een radicalere aanpassing zijn. De ‘kin’ onder het scherm wordt kleiner en de randen rondom ook. Er zouden twee nieuwe modellen aankomen, als vervanger van de huidige 21,5-inch en 27-inch uitvoeringen. Eerder suggereerde l0vetodream dat het grootste model een gigantisch scherm krijgt, waarbij we mogelijk in de richting van 30-inch moeten denken. De kleinste iMac stapt waarschijnlijk over naar 24-inch.

Welke Apple Silicon-chip?

Een andere aanpassing waar we eigenlijk wel zeker over kunnen zijn is de overstap naar Apple Silicon. De grote vraag daarbij is of Apple de M1-chip blijft gebruiken, of alweer een nieuw model heeft ontwikkeld. In februari gingen er geruchten over een M1X, met een CPU met 12 kernen (nu 8), een GPU met 16 kernen (nu 8) en een nieuw 5-nanometer productieproces. Verder zou de chip drie schermen kunnen aansturen in plats van twee.

Bekijk onze iMac vooruitblik voor 2021 als je meer wilt weten!