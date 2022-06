De Apple TV 4K ondersteunt HDR, HDR10 en Dolby Vision. Wat kun je daarmee en is het de moeite om er een nieuwe tv en Blu-ray speler voor aan te schaffen? Wij duiken in de technologie achter 4K, HDR en Dolby Vision.

HDR kijken op de Apple TV

De Apple TV 4K is geschikt voor HDR, HDR10 en Dolby Vision. In dit artikel lees je waar deze termen voor staan en of het zin heeft er een nieuwe televisie voor aan te schaffen. Goed om te weten: op eerdere modellen van de Apple TV wordt HDR niet ondersteund.

Daarnaast werkt de Apple TV 4K met Dolby Atmos voor beter geluid. Dit zorgt ervoor dat de audio van alle kanten lijkt te komen, waardoor je een bioscoopervaring krijgt. In onderstaande gids lees je meer over Dolby Atmos

HDR op Apple TV’s

De Apple TV 4K kan de volgende videoformaten aan:

Dolby Vision (HEVC, Profile 5)

HDR10 (Main 10 profile)

HLG (Hybrid Log-Gamma)

Op de tweede generatie Apple TV 4K wordt bovendien High Frame Rate HDR ondersteund, zodat beelden in de hoogst mogelijke beeldkwaliteit er nog vloeiender uit zien. Momenteel is het aanbod van dergelijke content nog beperkt, maar Apple zegt met providers bezig te zijn voor het bieden van video’s met High Frame Rate HDR.

Geen HDR10+ op Apple TV

De Apple TV ondersteunt nog geen HDR10+, een nieuwe standaard voor een nog hogere beeldkwaliteit. Samsung en Panasonic hebben HDR10+ in januari 2022 geïntroduceerd, dus pas nadat de vernieuwde Apple TV 4K in 2021 op de markt kwam.

HDR10+ brengt je dezelfde geavanceerde functies van Dolby Vision, maar als open standaard. Dat houdt in dat de makers van content geen hoge licentiekosten aan Dolby hoeven te betalen. Net als bij Dolby Vision maakt HDR10+ gebruik van ‘dynamische metadata’ om HDR-beelden in elke scène te verbeteren.

HDR10 is momenteel de meest gangbare standaard en is te vinden op de meeste tv’s die je momenteel in de winkel vindt. Nadeel is echter dat het geen gebruik maakt van dynamische metadata. Samsung, Panasonic en Amazon gingen daarom aan de slag om een verbeterde variant te maken, HDR10+. Die bevat wél dynamische metadata voor de HDR-weergave per frame. Daarnaast bieden high-end tv-toestellen soms ook HDR10+ Adaptive. Daarbij worden de beelden ook nog eens afgestemd op de hoeveelheid licht in jouw kamer.

HDR in de TV-app

Je kunt ook de TV-app van Apple gebruiken om naar films en video’s in HDR-kwaliteit te kijken. Deze app ondersteunt momenteel HDR, HDR10 en Dolby Vision op de Apple TV. Dit zijn de drie belangrijkste standaarden voor High Dynamic Range-video’s. Van deze drie zul je het meest te maken krijgen met HDR10.

Op smart tv’s vind je soms ook de TV-app van Apple, maar daar varieert de ondersteuning per tv-fabrikant. De meest geavanceerde varianten Dolby Vision en HDR10+ vind je nog lang niet op alle Apple TV’s.

Waarom HDR en Dolby Vision?

De afgelopen jaren hebben tv-fabrikanten gestrooid met marketingtermen als 3D, 4K, HDCP, OLED en QLED. Er kwamen tv’s met gekromde schermen en we staarden ons blind op steeds betere contrastratio’s en refresh rates. Voor veel mensen waren al die innovaties niet meteen reden om een nieuwe tv aan te schaffen, vooral omdat de content er nog niet geschikt voor was en omdat het soms voorbijgaande hypes waren. Heb jij ooit een 3D-brilletje bij een televisie gekregen? Grote kans dat je ‘m nooit meer gebruikt.

Apple sloeg de meeste hypes over en hield jarenlang vast aan de standaard 1080p resolutie. Bij de Apple TV 4K werd eindelijk de sprong gemaakt naar 4K en werd ook meteen ondersteuning voor HDR, HDR10 en Dolby Vision toegevoegd.

4K en HDR zijn vernieuwingen waar je wél iets aan hebt, vanwege de mooiere beelden. Zelfs als je geen tv-kenner bent, zie je in één oogopslag dat de beelden veel mooier zijn.

Wat is HDR?

HDR (High Dynamic Range) is opvolger van SDR (Standard Dynamic Range). Het wordt vaak in één adem genoemd met 4K-televisies. Je kent de term misschien wel uit de fotografie, waarbij er wordt geprobeerd om een mooier contrast te krijgen tussen lichte en donkere gebieden van een foto. Foto’s zien er daardoor minder uitgebleekt uit en er zijn geen donkere vlekken waar nauwelijks iets te onderscheiden is. Op de iPhone ondersteunt Apple al sinds iOS 4.1 het maken van HDR-foto’s.



HDR-foto op een iPhone 13.

Hoe hoger het dynamische bereik, hoe realistischer beelden eruit zien. Dat geldt ook voor televisies. Op huidige tv’s met een beperkt dynamisch bereik gaan verschillen in helderheid en kleurnuances verloren. Wat dat betreft is het menselijk oog beter in staat om nuances te zien, dan wat er op een tv-scherm kan worden weergegeven. Je oog kan zich bijvoorbeeld snel aanpassen aan licht- en donkersituaties.

De nieuwste tv’s hebben die beperkingen niet, omdat ze op een veel hogere helderheid kunnen worden afgesteld, zonder dat je verblind wordt. Je ziet daardoor een betere weergave van hoe het in werkelijkheid is, met meer details in de schaduwen en minder kans dat felle gedeeltes worden overbelicht. De kleuren zien er verzadigder uit en hebben meer nuances, zoals het in werkelijkheid is.

Een HDR werkt alleen als het tv-scherm gelijktijdig heel donkere en heel lichte delen van een scene kan laten zien. Hiervoor wordt een veel hogere piek-helderheid ingeschakeld dan gebruikelijk is. Het is echter niet zo dat het hele scherm helderder wordt, maar alleen op de plekken waar het nodig is. De vlam van een kaars is daardoor fel verlicht, terwijl de rest van de kamer donker is.

Wat is HDR10?

Er zijn momenteel vijf varianten van HDR, waarvan er twee worden ondersteund op de Apple TV 4K. Het gaat om HDR10 en Dolby Vision. Daarnaast zijn er nog HDR10+, HLG en Advanced HDR by Technicolor. Bij het kopen van een nieuwe televisie is het dus zaak om erop te letten dat HDR10 en/of Dolby Vision worden ondersteund.



Op dergelijke vergelijkingsplaatjes wordt het effect vaak wel wat overdreven.

Bij HDR10 is dat meestal niet zo’n probleem. Dit is het meest gebruikte formaat van HDR en het wordt ondersteund door de meeste tv-fabrikanten en aanbieders zoals Amazon Prime Video, YouTube, Netflix en filmstudio’s zoals Fox, Warner Bros, Paramount, Sony en Lionsgate. Het is zo populair omdat het vrij te gebruiken is. Sony, LG, Samsung en Sharp hebben televisies die voor HDR10 geschikt zijn. Staat er ‘HDR’ op de doos, dan zal het vrijwel altijd om HDR10 gaan. Fabrikanten kunnen ondersteuning voor HDR10 achteraf nog toevoegen via een software-update.

Wat is Dolby Vision?

Bij Dolby Vision is de situatie anders. Het is niet mogelijk om achteraf nog ondersteuning toe te voegen, omdat hiervoor een Dolby Vision-chip aanwezig moet zijn. Dit maakt het duurder voor fabrikanten om het in te bouwen, omdat niet alleen voor de chip maar ook voor de licentie betaald moet worden. Filmstudio’s MGM, Sony, Warner Bros en Universal hebben voor dit formaat gekozen (sommige werken dus met beide).

Dolby Vision is een eigen variant van HDR, die aanvankelijk was bedoeld voor de Dolby-bioscopen. Het bleek echter ook geschikt voor thuisgebruik. Bij Dolby Vision kan de dynamische metadata per scene worden toegevoegd, terwijl dat bij HDR10 alleen voor de hele film kan. Bij HDR10+ is het wel mogelijk om dynamische metadata per scene toe te voegen.

Beide varianten kunnen naast elkaar bestaan, zoals ook wel blijkt uit het feit dat Netflix beide ondersteunt.

Welke tv heb ik nodig?

Voor veel mensen zal HDR10 het meest aantrekkelijk zijn, vanwege de veel bredere ondersteuning en omdat je er geen speciale chip met licentiekosten voor nodig hebt. Wil je er gebruik van maken, dan zul je een 4K-televisie moeten hebben met een resolutie van 3840 x 2160 pixels, ook wel Ultra HD of UHD genoemd. Deze bevatten vier keer meer pixels dan een traditionele HDTV. Technisch gezien betekent 4K een resolutie van 4096 x 2160, maar Ultra HD (3840×2160) is de standaard geworden.

Ben je op zoek naar een nieuwe tv, dan kun je het beste kiezen voor:

4K resolutie (dus geen 1080p).

Minimaal 120 Hz verversingsgraad.

Ondersteuning voor HDR, minimaal HDR10, of als je het kunt betalen Dolby Vision of HDR10+.

Als je het kunt betalen: een OLED-scherm in plaats van LCD voor een nog mooier beeld.

Helderheid van minimaal 1000 nits (hoe hoger hoe beter).

Zwartwaarde maximaal 0,05 nits zwartwaarde (hoe lager hoe beter voor zo diep mogelijk zwart.

Minimaal 4 HDMI-poorten.

Eventueel een losse soundbar voor beter geluid (omdat huidige tv’s vrij plat zijn).

Als je ermee wilt gaan gamen: hoogstens 40ms vertraging.

Waar je niet op hoeft te letten zijn fancy dingen zoals gekromde schermen. Bijna elke tv die je tegenwoordig koopt is een smart-tv, dus dat is meestal al geregeld (en bovendien kun je Netflix en andere apps ook via de Apple TV gebruiken). Of je Android TV als besturingssysteem wilt hebben is een persoonlijke keuze. Voor Apple-gebruiker kan een tv met AirPlay 2 en/of HomeKit aantrekkelijk zijn.

Waar vind je HDR-content?

Geschikte content om naar te kijken vind je zoals gezegd bij Netflix, YouTube en Amazon Prime Video. Wil je zelf films afspelen, dan heb je Ultra HD Blu-ray nodig en dat betekent dat je zowel in een nieuwe speler als in een collectie films moet investeren. Er zijn spelers van Sony, Panasonic, Samsung en Oppo verkrijgbaar. Of kies een Xbox One S, waarmee je ook meteen games kunt spelen.

Je kunt je voorstellen dat games er ook veel mooier uitzien in HDR. Met een Xbox Series X kun je HDR streamen. Op de Xbox Series S kan dat ook, maar daar heb je geen lade voor cd’s en zul je digitaal moeten streamen. Bekijk hier de Xbox-gameconsoles.

Ook de Sony PlayStation 4 Pro is geschikt voor 4K-gaming en HDR, al werd dat wel pas achteraf toegevoegd via een software-update. Bij de Playstation 5 (verkrijgbaar vanaf ca. 400 euro) zit het er uiteraard al standaard in.

