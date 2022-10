In deze review bespreken we de Curve Flex van accessoiremaker Twelve South. Hoe bevalt deze laptopstandaard die makkelijk mee te nemen moet zijn? En is het de prijs waard? Je leest het hier.

Review Twelve South Curve Flex standaard voor MacBooks

We kennen Twelve South al jaren van de accessoires die speciaal voor Apple-apparaten worden gemaakt. Denk aan iPhone-hoesjes, docking stations, opladers en zelfs een Twelve South geurkaars met ‘nieuwe Mac’ geur. Ook standaarden voor MacBooks zijn een populair onderdeel van het assortiment. Nieuw voor Twelve South is de Curve Flex. Deze standaard voor MacBooks is bedoeld voor onderweg en komt dus vooral van pas als je vaak op andere plekken werkt met je MacBook. En wij hebben ‘m getest! In deze review lees je wat wij van de Twelve South Curve Flex vinden.

Tekst en review: Daniel Vischjager (@d_vischjager). De review is uitgevoerd in september 2022 en beschrijft de situatie op dat moment in combinatie met een MacBook Air 2022. De Curve Flex is beschikbaar gesteld door Twelve South.

Twelve South Curve Flex in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het accessoire:

Flexibele standaard voor laptops tot ongeveer 3 kg

Gemaakt van aluminium en weegt 0,79 kg

Nauwkeurig verstelbaar zonder vooraf ingestelde standen

Verkrijgbaar in wit en zwarte uitvoering

Ook geschikt voor de iPad

Verhoogt je MacBook met maximaal 27,4 cm

Wordt geleverd met meeneemhoes en inbussleutel

Adviesprijs: €89,99

De Twelve South Curve Flex is een flexibele standaard. In tegenstelling tot enkele concurrenten heeft dit accessoire geen vooraf ingestelde standen. In plaats daarvan til je de onderdelen met scharnieren naar de juiste positie. Op basis van het gewicht van je MacBook kun je de scharnieren aanschroeven of losser maken. Dat kan met de meegeleverde inbussleutel.

Design van de Curve Flex: simpel, maar ietwat lomp voor onderweg

Bij Twelve South worden producten op een wat originelere manier ontworpen dan de veel concurrerende artikelen. Ook de Curve Flex heeft een origineel ontwerp, bestaande uit twee halve cirkels met een tussenstuk om de hoogte te verstellen. De onderste halve cirkel vormt de basis en staat op je bureau of tafel. De bovenste halve cirkel, die in de tegenovergestelde richting staat, is bedekt met rubber zodat je MacBook niet schuift. Beide halve cirkels zijn via scharnieren verbonden met het tussenstuk.

Hoewel het er op tafel mooi uitziet, voelt de Twelve South Curve Flex niet zo prettig aan als je hem in je tas stopt. Er is geen duidelijke plek waar je hem moet pakken en het voelt alsof er een speciale truc is die ik niet ken. Eenmaal in de hoes wordt het er niet beter op, maar het beschermt in ieder geval wel tegen krassen (op de standaard, maar ook op andere spullen in je tas).

Meegeleverde inbussleutel

De scharnieren zijn door de gebruiker in te stellen met een inbussleutel. Voor mijn MacBook Air 2022 hoefde ik de scharnieren niet bij te stellen, maar dat zal anders zijn als je een zwaardere laptop hebt zoals een MacBook Pro. Goed om te weten: zelfs Apple’s zwaarste MacBook Pro 16-inch van ruim 2 kg moet de Curve Flex makkelijk aan kunnen. Na een paar weken gebruiken moesten de scharnieren een beetje aangeschroefd worden. Hoe vaak dat nog moet gebeuren, is niet bekend.

De inbussleutel wordt meegeleverd, maar je kunt er net zo goed een van IKEA gebruiken. De meegeleverde hoes heeft een speciaal vakje voor de inbussleutel zodat je hem altijd bij je hebt. Het zou mooier zijn als Twelve South iets had bedacht waardoor de inbussleutel (of een alternatief hulpmiddel) in de standaard zelf verwerkt zou zijn. Maar zo’n groot probleem zal het voor de meesten niet zijn. De scharnieren hoef je immers niet dagelijks bij te stellen.

Twelve South Curve Flex in gebruik: snel aan het werk, maar steeds in een andere stand

Tijdens het uitpakken van de Twelve South Curve Flex word je begroet met een drietal stickers op de standaard. Hiermee leer je meteen hoe je de standaard kunt uitklappen. Als de scharnieren strak zitten om een wat zwaardere MacBook te ondersteunen, kan het uitklappen nogal stroef gaan. De beweging zelf heb je gauw onder de knie en dat is fijn.

Je moet een paar keer oefenen om het soepel te doen. Het voordeel van deze methode is dat je niet hoeft te rommelen met verschillende standen waarbij je moet kijken of alles wel recht staat en goed vast zit. Maar helaas levert dat ook een nadeel op. Je kunt namelijk niet iedere keer precies dezelfde hoogte instellen, tenzij je ervoor gaat zitten om de hoogte tot in de details bij te stellen. Onderweg zal dat geen probleem zijn, maar als je je bureau thuis of op kantoor precies hebt afgesteld op een bepaalde hoogte, kan het vervelend zijn.

Het bijstellen van de standaard is een kwestie van naar beneden duwen of nog wat omhoog trekken. Naar beneden duwen kun je proberen met je MacBook erop, maar omhoog trekken raden we af. Haal daarvoor eerst je MacBook van de standaard.

Let op bij de steile stand

Tijdens het voorbereiden van deze review van de Twelve South Curve Flex merkten we ook het volgende op. Je kunt je MacBook niet helemaal sluiten als deze hoog op de standaard staat. De twee kleine schotjes die je MacBook op z’n plek houden, blokkeren je scherm als je de MacBook dichtklapt.

Het is vervelend dat je daarvoor per se je MacBook even moet optillen, want het dichtklappen van je laptop is dan opeens niet meer een simpele beweging die je met 1 vinger zou kunnen doen. Heb je de MacBook wat minder steil rechtop staan, dan speelt dit probleem niet. Je bent dan wel beperkt in de hoogte van je scherm.

Externe toetsenbord en muis gebruiken is aan te raden

Hoewel je wel kunt typen op je MacBook terwijl deze op de standaard staat, is het niet prettig om langere tijd mee te werken. Daarvoor schudt het te veel. Het is afhankelijk van hoe je staat of zit en in welke positie de Curve Flex staat, maar meestal is het gebruik van je trackpad ook niet bepaald comfortabel als je meer dan een paar kleine bewegingen moet doen. We adviseren dus om een extern toetsenbord en externe muis voor je Mac te gebruiken.

Geloof ons: het kan ook echt erger. De meeste flexibele standaarden voelen erg kwetsbaar aan en zijn helemaal niet bedoeld om zonder extern toetsenbord te worden gebruikt. De Curve Flex is in dat opzicht één van de betere opties.

Score 8 Twelve South Curve Flex €89,99 Voordelen + Mooi ontwerp

Veelzijdig verstelbaar

Hoes meegeleverd Nadelen - Prijzig

Geen duidelijk handvat om vast te pakken

MacBook niet altijd makkelijk te sluiten

Conclusie: is de Twelve South Curve Flex een aanrader?

Zoals met de meeste accessoires is het afhankelijk van jouw situatie of het accessoire een aanrader is of niet. Dat geldt zeker ook voor de Curve Flex van Twelve South. Over één ding kunnen we kort zijn: gebruik je de standaard altijd op één plek en neem je hem niet mee, koop deze standaard dan niet. In dat geval is bijvoorbeeld de gewone Twelve South Curve (ook bij de Apple Store) een veel betere optie. Voor iedereen die de standaard op meerdere plekken wil gebruiken is de Curve Flex een prima product. Het ziet er fraai uit, kan je MacBook een stuk hoger brengen en met de nadelen is goed te leven.

Dan hebben we alleen nog de prijs, want die is aan de hoge kant. Met een adviesprijs van €89,99 zul je je misschien wel afvragen of dat het geld waard is. In onze gids met MacBook standaarden komen ook concurrerende modellen voorbij, zoals een standaard van Satechi. Deze is een stuk lager, maar kost wel de helft. Of je haalt een Nexstand K2 in huis voor nog minder geld. Die ziet er duidelijk minder sexy uit en hij is van plastic gemaakt, maar het doet wat het moet doen.

Heb je €89,99 over voor een goedwerkende, mooie MacBook standaard die je flink in hoogte kunt verstellen én kunt meenemen? Koop dan de Twelve South Curve Flex. Het is de beste in z’n klasse. Toch liever een alternatief? Bekijk dan de onderstaande gids.