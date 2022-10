Belkin heeft een MagSafe-houder uitgebracht die speciaal bedoeld is voor videobellen. Maar deze houder is veelzijdiger en is op drie manieren en in twee standen te gebruiken. In deze review van de iPhone-houder met MagSafe voor MacBooks lees je over onze ervaringen.

Belkin iPhone-houder met MagSafe

Deze Belkin iPhone-houder met MagSafe is uitgebracht om het gebruik van Continuïteitscamera en Desk View makkelijker te maken. Daarbij gebruik je je iPhone als webcam voor je Mac. Maar je kunt er veel meer mee. Gebruik het als vingerring bij het maken van een selfie, of zet je iPhone rechtop om een video te kijken. Daarmee komt deze houder ook van pas in het vliegtuig en de trein, ook als je niet zit te videobellen.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in oktober 2022.



Belkin iPhone-houder in het kort

MagSafe-houder voor de iPhone 12/13/14

Geschikt voor elk type MacBook

Verkrijgbaar in zwart en wit

Op drie manieren te gebruiken

Afmetingen: 6 x 6 x 0,65 cm

Gewicht: 35 gram

Prijs: €34,95 bij Apple Store

Design van de Belkin-houder voor iPhone en MacBook

Bij het uitpakken viel ons op dat de Belkin-houder flink groter is dan we aanvankelijk hadden gedacht op basis van foto’s. Door het bolle uiterlijk heeft het een beetje de vorm van een rond koekje. Er zijn twee klemmen die je kunt uitklappen. De kleine zwarte klem is bedoeld om aan je MacBook te hangen, terwijl de grotere metalen ring gebruikt kan worden als stand. Aan de binnenkant van de verpakking vind je meerdere tekeningen die laten zien wat de gebruiksmogelijkheden zijn.

Het leuke daarbij is dat je ‘m zowel in portret- als landschapsweergave kunt gebruiken. Ook is de ring zo stug, dat je de iPhone onder meerdere hoeken kunt zetten. Dit is perfect als je in het openbaar vervoer een tafeltje hebt en een filmpje wilt kijken. Zo kun je de kijkhoek wat variëren, afhankelijk van je zithouding en de spiegeling van de omgeving. Bij hangen aan het MacBook-scherm is het helaas niet mogelijk om iets te kantelen. De enige manier om goed in beeld te komen is om het scherm van de MacBook zelf te kantelen. Maar dan kun je misschien niets meer op je Mac lezen. Ik zou ook niet weten hoe Belkin dit met de huidige constructie zou kunnen oplossen.

Wat ons verder opviel is dat er geen speciale MagSafe-animatie op het scherm verschijnt als je de houder aan je iPhone vastplakt. Er staat dan ook geen Made for MagSafe of iets dergelijks op de verpakking, terwijl we er toch vanuit mogen gaan dat dit in samenwerking met Apple is ontwikkeld. Apple toonde het immers al in juni tijdens de WWDC-keynote als dé oplossing om te videobellen.

De Belkin-houder is voorzien van een prettig aanvoelende rubberen coating, terwijl de ring is gemaakt van geborsteld metaal. Wij hebben de zwarte versie getest en dit is ook de variant die ik zou aanraden, zeker in combinatie met donkere iPhones en/of hoesjes. Helaas is de levertijd extreem lang, zoals de laatste tijd wel vaker het geval is bij accessoires in de Apple Store. Als je geluk hebt kun je er (zoals wij) eentje op de kop tikken, maar anders is het wachten tot eind november.

Belkin-houder in gebruik

Ik raak niet zo snel onder de indruk van accessoires, maar bij deze Belkin-houder was ik toch blij verrast. Het ziet er prima uit, hij is erg veelzijdig en hij is makkelijk mee te nemen. Hij kan zelfs permanent achterop je iPhone blijven zitten, zonder dat het in de weg zit. Als het alleen een klem voor videobellen was geweest, zou deze houder een groot deel van de tijd werkeloos op het bureau liggen. Door de metalen ring krijgt de houder veel meer toepassingsmogelijkheden. Ik ga meestal op reis met een houten blokje of de IKEA Yuppienalle-houder (van €0,79, ook een aanrader trouwens). Maar dit is een mooiere oplossing.

Je zou deze Belkin-houder ook kunnen gebruiken als alternatief voor de PopSockets PopGrip met MagSafe die we eerder besproken hebben en die €30 kost. De Belkin-houder is ook geschikt voor het maken van selfies en het steviger vasthouden van je iPhone en maakt een wat robuustere indruk dan het harmonica-mechanisme van PopSockets.

Een minpunt is dat je deze klem niet aan je beeldscherm kunt hangen, dus aan een extern scherm of een iMac. Belkin gaat (op een later moment) een aparte klem uitbrengen, speciaal voor dikkere beeldschermen, maar daarvoor zul je waarschijnlijk opnieuw €34,95 moeten betalen.

Op zoek naar een alternatief? Kijk dan ook eens naar de Hoverbar Duo van Twelve South. Die is flink duurder, maar heeft als voordeel dat je het scherm wat meer kunt

Score 8.7 Belkin houder met MagSafe €34,95 Voordelen + Veelzijdig; op meerdere manieren te gebruiken

Verkrijgbaar in zwart en wit

Prima materialen en bouwkwaliteit

Makkelijk mee te nemen

iPhone is onder meerdere hoeken te bekijjken Nadelen - Wel wat prijzig en lange levertijd

Niet geschikt voor beeldschermen (komt als nog apart product op de markt)

Kijkhoek niet aanpasbaar

Conclusie Belkin iPhone-houder voor MacBooks review

Ik ben erg enthousiast over deze Belkin-houder, die erg doordacht is ontworpen en mooi aansluit bij mijn donkere siliconencase. De prijs is met €34,95 helaas wel wat aan de hoge kant en de levertijd is lang, maar dat zijn we bij de Apple Store ondertussen wel gewend. Zoek je een veelzijdige houder waar je alle kanten mee op komt, dan is deze Belkin-houder een mooie aanwinst in je collectie iPhone-accessoires. Hij is slim ontworpen en komt op allerlei momenten van pas. Hij heeft daarom bij mij een vaste plek in de tas gekregen. Grootste nadeel vind ik dat je de kijkhoek bij het hangen aan de MacBook niet kunt aanpassen.

Belkin iPhone-houder voor MacBooks kopen

Deze houder is momenteel alleen verkrijgbaar in de Apple Store met een (vrij lange) levertijd. Je kunt geluk hebben dat je er eentje kunt ophalen in de winkel. Op het moment van schrijven is de witte versie bijvoorbeeld bij Apple Haarlem te krijgen. Even in de gaten houden dus en meteen erop af gaan als je er snel eentje wilt hebben. Of anders gewoon wachten tot ‘ie op je deurmat ploft.

Bekijken bij Apple: