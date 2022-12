In deze miniserie bespreken we als iCulture-redactie onze favoriete nieuwe Apple-producten van 2022. In deze eerste editie: de Apple Watch Ultra!

Nu 2022 er bijna op zit en 2023 al om de hoek komt kijken, is het hoog tijd om terug te blikken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van Apple-producten. We vroegen al eens wat jullie favoriete Apple-product van 2022 is, maar we delen natuurlijk ook onze persoonlijke favorieten. In elke editie lichten we één persoonlijke favoriet uit aan de hand van drie vragen: wat is er zo goed, waarom is dit product onze favoriet van 2022 en wat kan er nog beter? In deze eerste editie staat de Apple Watch Ultra centraal, gekozen door iCulture-redacteur Benjamin.



Onze favorieten van 2022: de Apple Watch Ultra

Al sinds de aankondiging van de allereerste Apple Watch zag ik potentie in de smartwatch. Ik kon dan ook niet wachten totdat ik de allereerste versie om mijn pols had zitten. En ik was meteen verliefd, waardoor ik zoveel mogelijk op en met mijn Apple Watch wilde doen: betalen met Apple Pay, apps gebruiken, activiteiten volgen en nog veel meer. Ieder jaar was ik dan ook het meest benieuwd naar de nieuwe Apple Watch: wat brengt Apple dit jaar voor nieuws? Maar de afgelopen jaren was dat toch een beetje teleurstellend. De verbeteringen sinds de Apple Watch Series 4 waren ieder jaar maar klein en bestonden vooral uit dingen die je hopelijk nooit nodig hebt of gebruikt, zoals een saturatiemeter, crashdetectie en een polstemperatuurmeter. Ik begon zelfs een beetje hoop te verliezen in de toekomst van de Apple Watch. Maar met de Apple Watch Ultra laat Apple zien dat hoe de toekomst van de Apple Watch eruit kan zien.

Wat is er zo goed?

Met de Apple Watch Ultra heeft Apple de ruimte om meer te experimenteren met functies die je misschien niet per se verwacht op de gewone modellen, maar die wel erg handig zijn. Denk aan het grotere nieuwe display, waarbij de randen niet meer rond aflopen maar strak en recht zijn. De Apple Watch Ultra is op het eerste gezicht misschien even wennen, omdat hij er wat minder elegant uit ziet dan de gewone modellen. Maar de afgelopen tijd ben ik het design wel meer gaan waarderen, ook al is het niet de Apple Watch die dagelijks om mijn pols zit.

Behalve het design en het scherm, vind ik ook de actieknop een zinvolle toevoeging. Het gebeurt niet vaak dat Apple je een fysieke knop zop naar eigen wens aan kan passen, maar op de Apple Watch Ultra kan het. Het bedienen van de Apple Watch gaat daarmee een stukje makkelijker, zodat je bijvoorbeeld meteen je favoriete workout kan starten, een stopwatch kan instellen of een eigen gemaakte opdracht. Ik hoop dan ook dat deze actieknop snel naar de andere Apple Watch-modellen komt.

Waarom is dit onze favoriet van 2022?

De Apple Watch Ultra is een goed voorbeeld van een product dat precies doet wat het belooft. Er zitten innovaties en indrukwekkende functies in en is duidelijk gericht op een specifieke doelgroep. Dat maakt de aantrekkingskracht wel wat beperkt, maar Apple laat daarmee wel zien dat er nog ruimte is voor verbeteringen in de Apple Watch line-up. Het is één van de weinige echt nieuwe producten van 2022. Veel verzoeken van liefhebbers van sporthorloges worden met dit model ingelost, zoals een langere accuduur (hoewel niet zo lang als van sommige andere sporthorloges) en een grotere behuizing.

Apple spreekt met de Apple Watch Ultra een nieuwe doelgroep aan en dat is bij deze productcategorie eigenlijk voor het eerst sinds jaren. Vanuit hier kan Apple weer verder innoveren.

Wat kan er nog beter?

We vinden het jammer dat Apple van de Apple Watch Ultra maar één uitvoering uitgebracht heeft in een enkele kleur. Liefhebbers van een donkere kast vissen daardoor achter het net, omdat er alleen een neutrale titanium versie beschikbaar is die qua kleur een beetje lijkt op zilver of sterrenlicht. Apple heeft in het verleden ook een donkergekleurde titanium Apple Watch uitgebracht, dus Apple heeft hier al ervaring mee. Ook zouden we graag zien dat Apple meer nieuwe gezondheidsfuncties toevoegt, al geldt dat ook voor andere Apple Watch-modellen.

Lees ook onze Apple Watch Ultra review voor meer van onze ervaringen.

