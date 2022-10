Naast meten van je gas- en elektriciteitsverbruik is er nóg iets waar je op zou kunnen letten: je waterverbruik. Water is (nog) relatief goedkoop, maar in de droge zomermaanden is duidelijk geworden dat we ook met schoon drinkwater zuinig moeten omgaan. Om dit in de gaten te houden is er de HomeWizard watermeter. Wij hebben 'm getest en in deze review lees je onze ervaringen.

Slim inzicht in je waterverbruik

Vaak de wc doortrekken en lang douchen zorgen voor een hoog waterverbruik, maar hoeveel eigenlijk? De HomeWizard Watermeter maakt duidelijk hoeveel water je op een dag verbruikt. Wij konden alvast met deze watermeter aan de slag, die voluit Homewizard wifi watermeter (HWE-WTR-13) heet. Hij is makkelijk te installeren en geeft meteen al de eerste data door. Het is een mooie aanvulling op de HomeWizard P1 Energiemeter, die we al eerder hebben besproken.

De watermeter is getest in september en oktober 2022 en beschrijft de situatie op dat moment.



HomeWizard watermeter in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Geeft realtime inzicht in waterverbruik

Geschikt voor de meeste analoge watermeters

Maakt verbinding via wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Automatische beveiligingsupdates, 128-bit AES-versleuteling met TLS/SSL

Te gebruiken op batterijen of met stroomkabel

Resultaten per dag, week, maand of jaar te bekijken in HomeWizard Energy-app

Extra functies via betaald Energy+ abonnement

Prijs: €49,95

De HomeWizard P1 Energiemeter voor het meten van ons gas- en elektriciteitsverbruik heeft ons al heel wat geld bespaard. Je ziet precies je verbruik en krijgt inzicht welke maatregelen zinvol zijn. Zo bleken we weinig te kunnen besparen door alle apparatuur rondom de televisie op een slimme stekker aan te sluiten, maar bleek het wel zinvol om de NAS (die we toch bijna nooit gebruiken) van het stroom te halen. Zou zoiets ook voor je watergebruik mogelijk zijn? Ja! De HomeWizard watermeter is een kleine sensor die je op de analoge watermeter bevestigt. Deze sensor kan nauwkeurig meten hoeveel liter water je verbruikt. Hij maakt verbinding via wifi en in de bijbehorende app kun je realtime de statistieken aflezen. Staat je partner steeds te lang onder de douche? Dan weet je wanneer je moet roepen dat het nu echt genoeg is geweest.

HomeWizard watermeter uitpakken en installeren

De watermeter is te gebruiken op diverse watermeters. Wij hebben een Actaris-watermeter die geschikt is, maar als je twijfelt kun je beter even kijken op de webpagina van Homewizard. De watermeter moet beschikken over een montage van Itron, Elster of Sensus. Elster wordt ook verkocht als Honeywell en Itron wordt ook verkocht onder de merknamen Actaris en Schlumberger. Eventueel kun je een foto van jouw watermeter naar HomeWizard sturen, om te achterhalen of de watermeter geïnstalleerd kan worden.

In de verpakking vind je de watermeter, een plastic bevestigingsplaat, 5V usb-voeding, een 3 meter lange usb-c-kabel en een snelstartgids. Bij voorkeur sluit je de watermeter aan op het stopcontact, zodat je continu je waterverbruik in de gaten kunt houden. Heb je geen stroompunt bij de watermeter, dan kun je ook twee CR123A-batterijen gebruiken. Nadeel hiervan is dat het waterverbruik maar vier keer per dag wordt bijgewerkt in de app, dus niet realtime.

De installatie is vrij eenvoudig. Je krijgt een transparante plastic bevestigingsplaat, die je volgens de instructies op de watermeter moet vastschroeven. Je moet de meter zodanig plaatsen dat hij precies boven het literdraaiwiel staat. Dit is vrij eenvoudig en is in twee minuten gelukt.

Watermeter toevoegen aan HomeWizard Energy-app

Na het installeren van de watermeter zijn we toe aan de volgende stap: het toevoegen aan de Energy-app van HomeWizard. Het accessoire is niet HomeKit-geschikt, dus je kunt je waterverbruik niet meenemen in je automatiseringen. Heb je al een account, dan is het een kwestie van een extra apparaat toevoegen en zorgen dat deze verbinding kan maken met wifi (2,4 GHz). Indien nodig installeer je nieuwe firmware. De watermeter staat nu in de Energy-app en is op elk moment te raadplegen. Je hebt hier minimaal iOS 13 voor nodig, dus ook een oudere iPhone of iPad volstaat.



In de grafiek voor waterverbruik is duidelijk te zien dat er op zondag wat later werd gedoucht. Ook blijkt een douchebeurt ongeveer 50 liter water te kosten. Je kan dit proberen te verlagen naar 40 liter.

HomeWizard watermeter in gebruik

Meteen na het koppelen is er in de app natuurlijk nog niet zoveel te zien. We merkten dat de gegevens niet écht realtime worden bijgewerkt, maar na enkele seconden. En dat is goed genoeg. We hebben de watermeter nu een paar weken in gebruiken dan krijg je interessante inzichten. Zo blijkt het toilet in de gang minder water per spoelbeurt (8 liter) te gebruiken dan het toilet in onze badkamer (9 liter). Blijkbaar staan ze verschillend afgesteld, dus dat hebben we recent aangepast zodat ze voortaan beide 8 liter water geven. Je ziet ook de kosten van je waterverbruik, maar omdat water nu nog goedkoop is, zullen de kosten steeds vrijwel nul zijn. In de app kun je het watertarief per kuub (1000 liter) instellen.



Duidelijk is hier te zien op welke dagen we op kantoor zijn en thuiswerken.

Wil je het verbruik over een lagere periode bekijken, dan kan dat per dag, week, maand of jaar. De gegevens worden 1 jaar bewaard, dus je kunt 12 maanden terugkijken. Neem je een Energy+ abonnement (€1 per maand), dan blijven de gegevens langer bewaard. Of je dit nodig hebt is de vraag. Het is niet overdreven duur, maar ga je na een jaar nog terugkijken naar je waterverbruik? Je zou aan het eind van het jaar ook een screenshot kunnen maken, om met volgende jaren te vergelijken. Wij hebben het Energy+ abonnement wel genomen, maar vooral omdat je bij de energiemeter dan inzicht krijgt in je standby-verbruik. Bij de watermeter biedt het Energy+ abonnement geen extra functies, behalve dan het eerder genoemde feit dat je verder terug kunt kijken.

Later dit jaar komt er wél een extra functie bij, namelijk om lekkage te detecteren. Als er ongebruikelijk veel water wordt gebruikt, krijg je een seintje. Ik vraag me af hoe dit werkt: een douchebeurt verbruikt al rond de 50 liter en als je zoveel water in de kamer hebt liggen is je vloer al volledig kapot. En het komt best vaak voor dat wij op onregelmatige momenten gaan douche, bijvoorbeeld ’s middags of ’s avonds na het sporten. Ik zou eerder een HomeKit-watersensor neerleggen op plekken waar lekkage kan ontstaan, want die slaat al bij het kleinste druppeltje water alarm.

De Energy-app steekt vrij logisch in elkaar. Heb je meerdere HomeWizard-accessoires, dan zie je op het beginscherm al je metingen. Tik je op het waterverbruik dan krijg je gedetailleerde grafieken te zien per tijdsperiode, die je vervolgens kunt delen met vrienden. Gezinsleden kunnen ook meekijken, zodat ze (hopelijk) bewuster met water omgaan.



Het waterverbruik per maand wordt per week getoond.

Als je altijd zicht wilt hebben op je waterverbruik, dan kun je een widget instellen. Je hebt daarbij de keuze uit grafieken voor water, elektriciteit en gas (afhankelijk van de meters die je hebt). Zo hou je nog beter je verbruik in de gaten.

Wil je als ontwikkelaar aan de slag gaan met het waterverbruik, dan kun je gebruik maken van de lokale API. Dit werkt alleen als de watermeter op het stroomnet is aangesloten (dus niet op batterijen). Je kunt als ontwikkelaar dan het waterverbruik aflezen in JSON-formaat en doorsturen naar andere toepassingen. Wie het leuk vindt om hiermee te gaan experimenteren, ontdekt zo nog meer mogelijkheden.

Score 8 Homewizard watermeter €49,95 Voordelen + Past op bijna elke watermeter

Eenvoudig te installeren

Realtime inzicht in waterverbruik

Te gebruiken op batterijen en op stopcontact Nadelen - Investering moeilijk terug te verdienen, omdat de prijs van water vrij laag ligt

Lekkagefunctie lijkt wat overbodig

Conclusie HomeWizard watermeter review

De HomeWizard watermeter is gemakkelijk te installeren en geeft je (bijna) realtime inzicht in je waterverbruik. Je ziet meteen op welke momenten je een meer dan gebruikelijke hoeveelheid water hebt verbruikt en kunt proberen om je waterverbruik omlaag te brengen door je gedrag aan te passen. Of het effect heeft, zie je meteen terug in de app. De app is erg duidelijk en makkelijk in gebruik. Je hebt er het meeste aan als je de watermeter aansluit op het stopcontact, zodat je alle data meteen door krijgt in de app. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan biedt HomeWizard je gelukkig ook de mogelijkheid om de watermeter op batterijen te gebruiken.

Of je het Energy+ abonnement nodig hebt, is echter de vraag. Zelf ben ik niet zo geïnteresseerd om verder dan een jaar terug te kijken, maar inzage in standby-verbruik is voor onze persoonlijke situatie wel nuttig.

HomeWizard watermeter kopen

Je kunt de watermeter aanschaffen bij fabrikant HomeWizard voor €49,95. Daar vind je ook de P1 Energiemeter om je metingen compleet te maken. De prijs lijkt voor zo’n simpel apparaat dat je in de meterkast wegstopt misschien wat aan de hoge kant, maar er zit toch nog behoorlijk wat technologie in (waaronder wifi) en een slimme lamp of sensor kost ook al snel een paar tientjes. Het enige wat je niet moet verwachten is dat je de aanschafprijs al snel hebt terugverdiend. Dat komt door de relatief lage prijs van water. Kijk je echter naar de kosten van douchewater (waar je vaak ook gas voor nodig hebt om te verwarmen), dan worden de besparingen wat sneller duidelijk.