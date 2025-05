De meeste televisies die je tegenwoordig koopt, zijn standaard voorzien van AirPlay- en/of HomeKit-ondersteuning. Maar er zijn nog talloze andere soorten schermen waar dit bij van pas zou komen. Denk aan computerschermen, maar ook beamers. De nieuwste beamers van Epson krijgen ondersteuning voor deze twee Apple-functies, zo heeft het bedrijf laten weten.

Epson beamers met HomeKit en AirPlay 2

De toevoeging van AirPlay 2 en HomeKit op de Epson-beamers, heeft in ieder geval betrekking op de nieuwste modellen. Dit zijn in ieder geval de bevestigde modellen:

EB-FH18

EB-FH54

EB-994F

EB-L890E

EB-L795SE

EB-L790SU EB-L890U

EB-L895U

EB-L790U

EB-L690U

EB-L690SU

EB-L695SU

Het gaat om beamers en projectoren die zowel zakelijk als particulier gebruikt worden. Ook worden dergelijke modellen vaak in het onderwijs gebruikt. Het voordeel van de AirPlay 2-toevoeging is dat je zo eenvoudig iets vanaf een iPhone, iPad of Mac via de beamer kan afspelen. De ondersteuning voor HomeKit maakt het mogelijk om bepaalde functies van de beamer met de Woning-app en Siri te bedienen, zoals het inschakelen. Ook kun je hem zo toevoegen aan je automatiseringen, zodat hij bijvoorbeeld automatisch uit gaat als je van huis vertrekt.

Geen plek voor een beamer, maar wil je wel de voordelen van AirPlay 2 en HomeKit? Check dan onze lijst met televisies die met AirPlay 2 en HomeKit werken.