Review: HomeWizard Energy P1 slimme energiemeter

HomeWizard heeft een apparaatje uitgebracht dat je in de slimme meter thuis in je meterkast kunt klikken, om meer inzicht te krijgen in je stroom- en gasverbruik. Wij hebben de HomeWizard Energy P1 de afgelopen dagen getest in combinatie met de HomeWizard Energy app.

Nieuwe HomeWizard Energy-producten

Dit nieuwe product komt niet zomaar uit te lucht vallen, maar is onderdeel van een breder pakket aan producten en diensten die HomeWizard op de markt brengt. Het Nederlandse bedrijf kondigt vandaag vier nieuwigheden aan: de Energy app voor meer inzicht in je slimme meter, elektrische auto, zonnepanelen en dergelijke. Gelijktijdig is er de Wi-Fi P1 meter (€29,95) die je in combinatie met deze app kunt gebruiken. En er is ook nog de Wi-Fi kWh-meter (€49,95), die is ontwikkeld in samenwerking met fabrikant Eastron. Op termijn komt er nog de dienst Energy+ aan, waarmee je tegen betaling van €1 per maand inzicht krijgt in sluipverbruik, gaslekkages en ongewoon stroomverbruik. Hierbij wordt gebruik gemaakt van slimme algoritmes.

Wij hebben de Energy P1 meter getest, in combinatie met de nieuwe Energy App. De meter is voor deze test beschikbaar gesteld door HomeWizard.



Slimme meter uitlezen: wat was er eerder al mogelijk?

We beseffen dat dit niet de eerste en enige methode is om je slimme meter uit te lezen. De handige klusser kon al bezig met Domoticz in combinatie met een Raspberry Pi. Je kunt ook de UMeter-app gebruiken met een Raspberry Pi om inzicht te krijgen in je energieverbruik en de opbrengst van je zonnepanelen. De meterstanden worden na toestemming automatisch uitgelezen via de slimme meter.

Ook kun je al langer slimme stekkers je energieverbruik in de gaten houden, maar dit geeft een gefragmenteerd beeld. Niet elk apparaat is op zo’n slimme stekker aangesloten en ze geven ook niet altijd inzicht in het energieverbruik.

Bekijk ook Slimme stekkers met HomeKit kopen? Dit zijn je opties Slimme stekkers zijn er genoeg, maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor HomeKit. In deze round-up zie je onze aanraders van slimme stekkers die met HomeKit werken, zodat je ze met Siri kunt bedienen.

Zoek je officiële apps die inzicht geven in je energieverbruik, dan heb je bijvoorbeeld de Oxxio-, Toon- en Essent Thuis-app. Ook is er de Regelneef-app van EnergieDirect. Deze apps zijn vaak alleen beschikbaar voor klanten van de betreffende energieleveranciers.

Er zijn ook zelfstandige aanbieders. Zo kun je de Belgische Smappee-app installeren, maar je hebt er alleen iets aan als je de Smappee-energiemonitor (€200-€250) aanschaft. Helaas is deze bij veel winkels alweer uit het assortiment gehaald.

Huisbaasje is een app van de Consumentenbond, die niet gebonden is aan een bepaalde energieleverancier. Hiervoor moet je een meetset aanschaffen die ca. €100 kost (goedkoper voor abonnees).

Tenslotte willen we nog even de Plugwise-app noemen, die met meerdere energieleveranciers werkt. Je hebt hier Plugwise-apparaten voor nodig, zoals de Smile 1 van rond de €100. Er zijn hiermee nog meer mogelijkheden als je duurdere hardware koopt.

We hebben hier in het kort een indruk willen geven in welke alternatieven al bestonden. Het is zeker geen volledig overzicht (en dat willen we er ook zeker niet van maken). Staat jouw favoriete aanbieder er niet bij, dan is dat goed mogelijk. We hebben ook niet uitputtend alle plus- en minpunten van de genoemde alternatieven opgenoemd. Het gaat hier uiteindelijk om de geteste HomeWizard P1 Meter.

Energy P1 meter: de prijs is OK

Met een prijs van €30 is de HomeWizard Energy P1 meter niet overdreven geprijsd, ook niet in vergelijking met zelfklus-oplossingen zoals een Raspberry Pi. Ter vergelijking: een Raspberry Pi 3 Model B met 1GB opslag kost minimaal 38 euro en bij de meeste winkels 50 euro of meer. Toegegeven, die kun je voor veel meer oplossingen inzetten, maar het gaat even om het voorbeeld.

Bovendien moet je bij veel hardware-oplossingen nog rekening houden met verschillende protocollen en communicatie-instellingen. Je zult vaak nog een apart kabeltje moeten aanschaffen met een gemiddelde prijs rond de 20 euro. Je kunt ze ook bij Chinese webshops zoals AliExpress kopen of zelf maken, maar dan heb je kans dat het niet goed werkt.

Bij de Energy P1 meter zit het kabeltje al vast aan het apparaat. Ideaal dus voor mensen die gewoon een oplossing willen zonder te veel zelf te moeten knutselen. We konden het accessoire zó in onze bestaande slimme meter van Liander steken.



Hier zie je de P1 in onze meterkast.

Het grootste voordeel bij een zelfbouwoplossing met Raspberry Pi is wel dat je meer controle houdt over je data. Bij HomeWizard moet je akkoord gaan met een privacyverklaring en hoewel het bedrijf belooft op servers in de EER op te slaan en je gegevens niet te exploiteren voor reclamedoeleinden, heb je natuurlijk wel te maken met een externe partij.

HomeWizard Energy P1 meter: uiterlijk en installatie

De Energy P1 meter is een rond schijfje, dat wel wat doet denken aan een witte Chromecast. We staken het accessoire in de communicatiepoort van de slimme meter, in ons geval van Liander. Bij moderne slimme meters wordt de P1 direct vanuit de meter voorzien van stroom, maar helaas was dat bij ons niet het geval. De P1 meter krijgt daarom voeding via een meegeleverde micro-usb adapter. Je zult in dat geval moeten zorgen dat er in de meterkast nog een stroompunt vrij is om de Energy P1 te kunnen gebruiken.

Vervolgens moet je een account aanmaken en het accessoire koppelen. Hiervoor doorloop je een wizard, die uit heel wat schermen bestaat. Deze zijn vooral informatief. Je moet vooral lezen en hoeft niet eens zoveel in te voeren.

Na het verbinding maken met je Wi-Fi-netwerk en het toevoegen aan je huis kun je de metingen gaan uitlezen.

De Wi-Fi P1 meter geeft niet alleen inzicht in je stroom- en gasgebruik, maar laat ook eventuele teruglevering zien als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt. “Tot op de seconde” krijg je inzicht, belooft de fabrikant. Toen we onze inductiekookplaat op de hoogste stand inschakelden, sloeg de grafiek inderdaad meteen enorm uit. Na het uitschakelen duurde het echter nog wel een 30 tot 60 seconden voordat de grafiek langzaam weer stapjes naar beneden maakte.

Energy App in gebruik

In de app zie je gedetailleerde grafieken voor dag, week, maand en jaar. Wat we zelf erg handig vinden is het kostenoverzicht. Vaak heb je geen idee hoeveel je per dag uitgeeft aan energiekosten en we vinden het interessant om te zien dat we aan het begin van de avond al €2,50 aan elektriciteit en een verwaarloosbaar bedrag aan gas hadden verbruikt. Besluit je om ‘s nachts de wasdroger aan te zetten, dan kun je precies zien welke impact dit heeft. Met meerdere ingeschakelde apparaten is het natuurlijk wat lastiger te zien welke de meeste energie slurpen.

Ook vonden we het interessant om te zien hoeveel impact op het gasverbruik er is als je onder de douche gaat staan. Via Instellingen > Tarieven kun je aangeven wat jouw stroomkosten zijn (in ons geval Eneco HollandseWind). Je kunt deze tarieven vinden bij jouw energieleverancier. Ons normaaltarief is €0,21646 en het daltarief €0,20168. Helaas kun je dit in de app zelf maar tot 3 cijfers achter de komma aangeven (dus 0,216). We hopen dat HomeWizard dit nog aanpast voor een nog nauwkeuriger inzicht in je kosten.

Geen slimme functies

Het enige wat ons dan toch wel tegenviel is het gebrek aan slimme functies. Voor een ‘slim’ accessoire biedt de P1 eigenlijk weinig mogelijkheden. OK, hij leest het energiegebruik uit en doet dat vrij nauwkeurig en realtime. Maar je kunt er geen acties aan koppelen. Bijvoorbeeld: als mijn energieverbruik plotseling stijgt wil ik daarvan een seintje hebben, zodat ik kan kijken wat er aan de hand is. En als het energieverbruik plotseling daalt wil ik ook een seintje, want dan weet ik dat de wasmachine klaar is.

De P1 werkt niet samen met IFTTT en soortgelijke oplossingen en (uiteraard) ook niet met HomeKit. Dergelijke slimme functies hadden het accessoire voor mij echt compleet gemaakt. Het zou niet moeilijk moeten zijn om dergelijke grote schommelingen te detecteren. Zoals je in de grafiek ziet gaat het om flinke pieken van meer dan een verdubbeling. Dat moet de app kunnen opmerken. Het zou nog mooier zijn als je er dan ook nog een automatisering aan kunt koppelen, maar alleen een notificatie lijkt me al een mooie eerste stap. Wellicht wordt dat onderdeel van de later te verschijnen Energy+ app van HomeWizard, maar dan moet je er dus wel ook nog extra voor betalen (à €1,- per maand).

Score 8 HomeWizard Energy P1 €29,95 Voordelen + Past op vrijwel elke slimme meter

Relatief goedkoop in vergelijking met andere oplossingen

Makkelijk te installeren en in gebruik te nemen

Laat vrij nauwkeurig wisselingen in energieverbruik zien

Op termijn uit te breiden met betaalpakket Energy+ Nadelen – Apparaatje zelf is niet zo slim

Conclusie HomeWizard Energy P1 review

Onze ervaring is dat de Energy P1 een makkelijke manier is om met het meten van je energieverbruik bezig te gaan. Biedt jouw energieleverancier nog geen eigen app waarmee je realtime de slimme meter kunt uitlezen, dan is dit een relatief goedkope en stressloze oplossing. Na de eenmalige aanschaf heb je geen verdere kosten, tenzij je kiest voor het toekomstige Energy+ pakket.

De Energy P1 gaf ons meer inzicht in het energieverbruik. Wel hadden we graag wat meer slimme functies gezien, zoals een notificatie bij plotselinge stijgingen en dalingen en eventueel mogelijkheden om er acties aan te koppelen, bijvoorbeeld met IFTTT.

HomeWizard Energy P1 kopen

Dit accessoire is verkrijgbaar via de fabrikant en kost €29,95. Daar kun je ook de Wi-Fi kWh-meter vinden van €49,95.