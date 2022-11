In deze mini-review bekijken we de InCharge XL, een universele kabel met usb-c, usb-a, Lightning en micro-usb-aansluiting. Dit is een kabel waar je alle kanten mee op kunt.

InCharge XL

We hebben eerder wel eens geschreven over de InCharge X, de kabel die alle andere overbodig maakt. Dat klinkt als een foute reclameslogan, maar in het geval van InCharge is het écht zo. Deze kabels combineren elke gangbare aansluiting die je tegenwoordig nodig hebt, namelijk Lightning, usb-c, usb-a en micro-usb. Je kunt ze in de korte variant aan je sleutelbos of aan je tas hangen, of in de lange variant in je tas stoppen. Deze kabels zijn nu verbeterd en liggen onder de naam InCharge XL in de winkel, in drie lengtes en drie kleuren. Aanrader of niet? Wij hebben de InCharge XL uitgebreid getest tijdens een vakantie.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De kabels zijn getest in oktober/november 2022 en beschrijven de situatie op dat moment. De kabels zijn voor de test beschiktaar besteld door de distributeur, E-Gadget.eu.



InCharge XL in het kort

Kabels in drie lengtes: 30cm, 2m en 3m

Verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en geel

Combinatie van 6 kabels in één

Aansluitingen voor usb-a, usb-c (2x), Lightning, micro-usb

Geschikt voor 100W Ultra Fast Charging

Ook geschikt voor OTG-opladen*

Versterkt met nylon en TPU

Binnenwerk met 200 gevlochten koperen draadjes en aramidevezel (hittebestendig en grote treksterkte)

Prijs: 30cm voor €29,95 (2m voor €34,95 en 3m voor €39,95)

*Dit houdt in dat je een toestel met usb-c-poort kunt gebruiken voor het opladen van een ander apparaat, zoals AirPods of een iPhone.

De InCharge-kabels worden gemaakt door Rolling Square, een Zwitsers bedrijf dat op Kickstarter grote successen vierde. Zo werd 3,4 miljoen dollar opgehaald tijdens eerdere campagnes en ook voor deze kabels was weer veel belangstelling. Vanaf deze week liggen ze in de winkel bij meerdere aanbieders.

Uiterlijk InCharge-kabels

De InCharge-kabels hebben iets bijzonders: ze zijn open te klikken, waarbij je een andere uitsluiting te zien krijgt. Elk uiteinde bevat twee aansluitingen. Op die manier kun je zes combinaties maken, van usb-a-naar-Lightning of van usb-c-naar-usb-c en elke andere logische combinatie die je kunt verzinnen. Usb-a-naar-usb-a en Lightning-naar-Lightning is bijvoorbeeld niet mogelijk, maar het zal ook niet vaak voorkomen dat je deze combinatie nodig hebt. Je kunt kiezen uit meerdere lengtes. De eerder besproken InCharge X was er als sleutelhanger, maar bij de InCharge XL heeft de fabrikant voor wat langere kabels gekozen. Je kunt ze aan je tas hangen als je dat mooi vindt. Net als voorgaande modellen is er geen sprake van MFi-keurmerk.



De nieuwe kabel van 30cm, hangend aan een tas. Lager zie je de sleutelhangers waarbij het beschermdopje mist.

Handig bij deze nieuwe kabels is dat het beschermdopje vast zit, zodat je deze niet kwijt raakt. Bij de eerdere modellen was ik het dopje na een paar weken kwijt. Het is op zich niet erg dat het uiteinde van de kabel onbeschermd is, maar deze vastgemaakte dop bevalt me beter. Het model van 30cm dat we hebben getest is bovendien voorzien van een hoogglans roestvrijstalen uiteinde, waardoor het wat luxer oogt.

Wil je je kabel makkelijk terug kunnen vinden, dan is er nu een gele variant die in werkelijkheid wat meer naar mosterdgeel neigt. Je kunt kiezen uit de lengtes 30cm, 2 meter en 3 meter waarbij de langere varianten voorzien zijn van een klittenband-strip om na gebruik weer mooi op te rollen. Op de foto ziet het er mooi uit, maar heel eerlijk: het vergt toch wel wat moeite om ze na gebruik weer steeds zo netjes opgerold te krijgen. Zo zie je bij de zwarte kabel dat het toch niet meer helemaal strak zit. Als je de tijd ervoor neemt krijg je het wel voor elkaar, maar je kent het wel: je moet snel er vandoor en wikkelt het dan maar even bij elkaar.

InCharge XL in gebruik

Zo’n lange kabel van 2 of 3 meter kan praktisch zijn als je een lange afstand moet overbruggen. En door de platte afwerking kun je de kabel zelfs mooi wegwerken achter een plint. Maar eigenlijk zijn deze kabels meer bedoeld voor op reis, zodat je zelfs het verst weg gelegen stopcontact nog kunt gebruiken en met één kabel klaar bent. Overigens moet je dat ook niet te letterlijk nemen, want als je op vakantie bent en na een vermoeiende dag je bed in duikt wil je je iPhone, AirPods, powerbank en misschien nog iets meer opladen zonder halverwege de nacht van apparaat te wisselen. Het is dan ook meer een kabel om overdag in je tas te gooien, zodat je op elke oplaadklus bent voorbereid en zelf vrienden met een Android-toestel of een heel oude Nokia met micro-USB kunt helpen.

Die micro-USB-aansluiting kun je aanvankelijk misschien niet zo goed vinden, maar zoals we al bij onze eerdere review concludeerden: die is gecombineerd met de Lightning-aansluiting en dat werkt boven verwachting goed. De eerdere InCharge-kabels die we nu al een tijdje in gebruik hebben, vertonen nog geen sporen van slijtage. Bij deze nieuwe kabels is de binnen- en buitenkant ook weer versterkt met extra vezels waardoor dit voorlopig wel eens de laatste kabel kan zijn die je koopt. Totdat er een opvolger van usb-c komt, natuurlijk.

Score 8.7 InCharge XL vanaf €29,99 Voordelen + Verkrijgbaar in meerdere lengtes en kleuren

Robuuste kabel met versterkte huls en binnenwerk

Dopje zit nu vast aan de kabel

Knikmechanisme met verschillende aansluitingen werkt goed

Verbeterd ten opzichte van Incase X

100W Ultra Fast Charging

Geschikt voor omgekeerd opladen (OTG) Nadelen - Lange kabel is niet meer zo netjes op te rollen

Geen MFi

Conclusie review InCharge XL kabels

Ik ben enthousiast over de InCharge-kabels en deze XL-variant is weer op een aantal punten verbeterd. Er is nu een langere variant van 3 meter, er is een opvallende kleur geel (die je makkelijker terugvindt in je tas) en het dopje raak je niet meer kwijt. Ook de stalen afwerking van de korte kabel valt bij ons erg in de smaak. De kabels zien er robuust uit en wekken de indruk dat je voorlopig geen andere kabels meer nodig hebt.

InCharge XL-kabels kopen

De adviesprijzen zijn als volgt:

InCharge XL 30cm – €29,95

InCharge XL 2m – €34,95

InCharge XL 3m – €39,95

Je vindt de InCharge-kabels bij diverse winkels. Behalve bij onderstaande adressen kun je ook terecht bij Decathlon (sport) en Obelink (buitensport). Er wordt nog gewerkt aan beschikbaarheid bij meer winkels.

Hier kun je onder andere terecht:

Lees ook onze eerdere InCharge X review van de al langer verkrijgbare kabels, ook met dezelfde 4 aansluitingen.