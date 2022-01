Als je Flitsmeister-gebruiker bent heb je twee jaar geleden ongetwijfeld onze Flitsmeister ONE review gelezen. Dit apparaatje plaats je op het dashboard van de auto en het zorgt ervoor dat je meldingen kunt beoordelen zonder je iPhone aan te raken. Nu is er een nieuwe uitvoering, de Flitsmeister TWO. Destijds vonden we de ONE wat aan de prijzige kant, maar met die kritiek is niets gedaan. De Flitsmeister TWO is zelfs nog iets duurder geworden: de prijs ging omhoog van 50 naar 80 euro, inclusief een jaar Flitsmeister PRO. Maar er zit deze keer wel een schermpje op.

Tekst, review en foto's: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in december 2021/januari 2022



Flitsmeister TWO in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Flitsmeister TWO:

Klein kastje voor in de auto

Voorzien van klein kleurenscherm

Twee grote knoppen aan weerszijden van het scherm om meldingen te beoordelen

Maakt via Bluetooth verbinding met je iPhone

Flitsmeister start automatisch op zodra je verbinding maakt

Waarschuwt voor snelheidscontroles, gevaarlijke situaties, vertragingen en hulpvoertuigen, ook in het buitenland

Meldingen op het scherm en met geluidjes

Verkrijgbaar voor €79,95



Op deze (niet zo heel haarscherpe foto) is te zien dat de rand rondom het schermpje best breed is.

Wat is de Flitsmeister TWO?

Deze opvolger van de Flitsmeister ONE biedt grotendeels dezelfde functionaliteit. Je plaatst het kastje op het dashboard en krijgt vervolgens meldingen, die je met de twee fysieke knoppen kunt beoordelen. Je hoeft je iPhone niet meer aan te raken of op het scherm te kijken. Het kastje is zo ontworpen dat je alles op de tast kunt doen.

Het grote verschil tussen de ONE en TWO is dat er nu een kleurenscherm aanwezig is en dat je zelf meldingen kunt doen. Met de ONE kon dat nog niet. We noemden het als een van de belangrijkste minpunten. Een ander kritiekpunt was dat de ONE weinig aanpassingsmogelijkheden bood en dat is bij de TWO nog steeds het geval. Je kunt niet via de instellingen aangeven welke info je op het scherm wilt zien.

Verder is de TWO nu voorzien van een oplaadbare batterij in plaats van de knoopcel. Die knoopcel was bij de ONE geen probleem, omdat het apparaatje vanwege het geringe energieverbruik wel twee jaar mee gaat. Het scherm van de TWO verbruikt meer stroom en daarom moest er een andere oplossing worden gekozen. Na een paar ritten in december is de batterijstatus nog steeds ‘vol’ (zie screenshot). Flitsmeister meldt zelf dat zij de TWO 10 dagen lang onafgebroken ingeschakeld hebben gehad. Dat is uiteraard een wat onrealistisch scenario. Eéns per twee of drie maanden opladen lijkt ons haalbaar. Dit hangt er uiteraard ook vanaf hoe vaak je in de auto zit.

Je kan de TWO tijdens het autorijden opladen, maar echt mooi ziet dat er niet uit en is in combinatie met de mount ook erg lastig. Wij hebben er daarom voor gekozen om draadloos te gebruiken totdat het weer tijd is om op te laden. De hiervoor benodigde micro-usb-kabel wordt niet meegeleverd, maar misschien heb je er nog wel eentje liggen. Voor €1 kun je er eentje erbij bestellen, dus dat zijn de kosten niet. Wel vinden we micro-usb anno 2022 niet heel handig meer.

Onhandig is ook dat je de batterijstatus van de TWO niet kunt zien. Dat kan alleen in de app zelf, als je binnen Bluetooth-bereik bent.

In onze eerdere review noemden we dat de Flitsmeister ONE is gebaseerd op een bestaand product, namelijk van het Deense bedrijf Saphe. Ook bij de TWO is dat weer het geval: de Saphe Drive Mini is qua design en hardware identiek. Hij kost alleen een tientje minder en je krijgt er geen 1 jaar Flitsmeister PRO bij.

Design en uiterlijk van de Flitsmeister TWO

Wat het uiterlijk betreft is de Flitsmeister TWO erop vooruit gegaan: het kleurenschermpje voegt echt iets toe en de twee knoppen aan weerszijden van het scherm zijn ook makkelijk te bedienen. Door de vorm is het kastje wel iets moeilijker te plaatsen. Er zitten nu twee plastic mounts bij, die je op het dashboard kunt plakken. We hadden liever ook een roosterbevestiging gehad, bijvoorbeeld met een klem of met ‘vingers’ die je in het ventilatierooster steekt.



De bevestigingsmount van de Flitsmeister TWO.

Wat het scherm betreft: Flitsmeister spreekt over een “haarscherp kleurendisplay”, maar dat vinden we eerlijk gezegd wel wat tegenvallen. In fel zonlicht is het scherm nog steeds af te lezen, maar echt haarscherp is het niet. En het is ook vrij klein. We ergerden ons een beetje aan de brede zwarte randen, die totaal onbenut zijn en ook iets te zwart afsteken ten opzichte van het schermpje zelf.

Flitsmeister TWO in gebruik

Het schermpje op de Flitsmeister TWO is erg praktisch. Bij de ONE schreven we nog:

Bij elke type waarschuwing (snelheidscontrole, gevaarlijke situatie, vertragingen en hulpvoertuigen) hoort een ander geluidje en lampje. In het begin is het puzzelen welk geluidje bij welke waarschuwing hoort, maar als je er eenmaal een paar dagen mee gereden hebt, kun je ze goed uit elkaar houden.

Bij de Flitsmeister TWO is het niet meer nodig om geluiden en kleuren uit je hoofd te leren. Je ziet op het scherm meteen wat er aan de hand is: een flitser, vertraging of iets dergelijks en eventueel de maximale snelheid. Dit is echt een toevoeging ten opzichte van de vorige versie. De piepjes kun je via de app eventueel uitzetten.

Maar we hadden liever gezien dat er iets meer met het scherm wordt gedaan. Een groot deel van de tijd kijk je naar een groen grijnzende smiley, terwijl er best meer informatie te geven is. We hadden bijvoorbeeld graag willen zien hoeveel mensen er voor je rijden, of wat de actuele snelheidslimiet is. Nu is het een verspilling van schermruimte. ‘s Avonds, als je vermoeid naar huis rijdt, is de grote groene stip in je blikveld helemaal vervelend. Het zou handig zijn als je het scherm op dat moment iets kan dimmen.



Flitsmeister TWO: als het donker wordt, is de groene smiley wel erg aanwezig.

Het melden van flitsers en gevaarlijke situaties kan nu ook en wordt uitgelegd als je de Flitsmeister TWO in gebruik neemt. Met de linkerknop (blauw) kun je een flitser melden en met de rechterknop (rood) een incident.

Of het nodig is om een apart apparaatje in je auto te hangen, is een vraag die we in onze eerdere Flitsmeister ONE review al hebben besproken. Ook met de komst van de Flitsmeister TWO is het nog steeds niet een must have, maar wel een accessoire dat erg handig kan zijn. Laat je je iPhone altijd in je broekzak zitten en vergeet je daardoor Flitsmeister aan te zetten, dan kan het handig zijn om het automatisch door de TWO te laten regelen. Je kan het echter ook met een Siri Shortcut regelen.

Score 7 Flitsmeister TWO 79,95 Voordelen + Schermpje voegt echt iets toe

1 jaar Flitsmeister Pro meegeleverd

Usb-kabel voor €1 mee te bestellen, sympathieke prijs

Oplaadbare batterij Nadelen – Scherm is erg klein en is niet 'haarscherp'

Scherm vormt sterk contrast met de zwarte randen, die veel dieper zwart zijn

Batterijstatus niet te zien op apparaat zelf

Info op scherm niet aanpasbaar

We zouden voor 's nachts graag een gedimde stand willen

Prijziger ten opzichte van voorganger

Conclusie Flitsmeister TWO review

Zit je vaak in de auto en vergeet je Flitsmeister op te starten, dan heb je de kosten van de Flitsmeister TWO er al na een paar boetes uit. Het betekent wel dat je een extra apparaatje op je dashboard hebt en dat is esthetisch niet altijd even mooi. Ook hadden we graag meer bevestigingsmogelijkheden gezien, bijvoorbeeld met een ventilatieklem. Je bent nu verplicht om de Flitsmeister TWO in de auto vast te plakken.

Het apparaatje zelf kan wat ons betreft ook nog worden verbeterd: er zijn nu erg dikke randen aanwezig, die veel zwarter zijn dan het schermpje zelf. Het scherm voegt echt iets toe, maar zou (veel) meer informatie kunnen bevatten. Je zit de meeste tijd naar een groene smiley te kijken, terwijl de snelheidslimiet veel nuttiger is. Ook zouden we graag een dimstand voor ‘s avonds zien en de mogelijkheid om de informatie op het scherm meer naar eigen hand te zetten.

Flitsmeister TWO kopen

Je kunt de Flitsmeister TWO aanschaffen via de fabrikant of bestellen via een partner van Bol.com. Je betaalt rond de 80 euro.