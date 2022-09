Incase draagkoord voor AirPods Pro 2022

Een draagkoord voor je AirPods, is dat nu nodig? Het feit dat Apple nu een oogje aan de AirPods Pro 2022 heeft gemaakt, is op zich een goede ontwikkeling. Zo heb je eindelijk de mogelijkheid om de case ergens aan vast te maken, zonder dat je een rubberen beschermhoesje nodig hebt. Maar of dit draagkoord dan de ultieme oplossing is? Je leest het in deze beknopte review!

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in september 2022 en beschrijft de situatie op dat moment.



Incase draagkoord in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het accessoire:

Draagkoordje voor AirPods Pro 2022

Verkrijgbaar in één kleur: donkergrijs met crèmekleurige clip

Te dragen als polsband of als bevestiging aan een tas

Verkrijgbaar bij Apple voor €14,95

Apple’s eerdere polsbandjes

Apple bracht ooit een iPod touch-polsbandje uit en later volgde nog een Remote-loop voor de Apple TV, die destijds €15 bij Apple kostte. Ik word er nog regelmatig aan herinnerd dat dit toch wel mijn meest belachelijke review ooit is. Maar nog steeds vind ik het een handig accessoire voor de tv in de slaapkamer, waarmee ik bijvoorbeeld de Remote aan het stuur van de hometrainer kan hangen en waarmee ik de Remote makkelijk omhoog kan hengelen als ‘ie achter het matras is geraakt. Hij is zelfs nog op sommige plekken verkrijgbaar (weliswaar voor een absurde prijs). Nu zou je misschien denken, dat ik ook meteen enthousiast werd van het feit dat de AirPods Pro 2022 nu een oogje hebben voor een draagkoord. Maar zo simpel is het niet. Bij de AirPods zie ik het nut veel minder. Zijn er dan toch wat positieve punten te bedenken voor dit Incase draagkoord? Ja! Hij kost €15 kost en dus net zo ‘overpriced’ is als de Remote-loop van toen.

Design van het Incase draagkoord

Apple brengt zelf geen eigen draagkoord voor de AirPods Pro uit, maar beveelt het koordje van Incase aan. Wie het assortiment van Incase een beetje kent, weet dat dit koordje al veel langer bestaat: je krijgt er eentje meegeleverd als je de Incase Reform Sport Case voor de AirPods aanschaft. Het is exact hetzelfde koordje, maar dan in andere kleuren.

Het koordje dat Apple verkoopt is alleen verkrijgbaar in donkergrijs met een crèmekleurige clip. Dat bevalt me toch niet helemaal: de AirPods zijn hagelwit en ik zou dan ook graag een echt witte clip hebben gezien. Misschien heeft Incase voor crème gekozen omdat de clip na verloop van tijd toch wat smoezelig wordt.

Het draagkoord bestaat uit een dun touwtje dat je door het oog van de AirPods-case haakt en een langer koord voor je pols. Er zit een clip halverwege, waarmee je je AirPods ergens aan kunt vastmaken.

Veel meer valt er niet over te vertellen, behalve dan dat er inmiddels andere fabrikanten zijn die met het idee aan de haal zijn gegaan. Zo is er Elago-polsbandje van €11,-, die volgens een reactie op de Amerikaanse Amazon-site in feite een opnieuw verpakt polsbandje voor de Nintendo Wii-controller is. Zoek je een no-nosense oplossing, dan kun je ook merkloze polsbandjes vinden (10 stuks voor €5,-) en wie graag met kraaltjes of gelukspoppetjes rondloopt kan in Google op zoek gaan naar ‘gsm hanger’ en soortgelijke zoektermen. Ze zijn vaak een stuk goedkoper dan het Incase draagkoord, maar door het ontbreken van de clip ook wat minder functioneel.

Incase draagkoord in gebruik

Is het handig zo’n draagkoord? Op Reddit zijn ze het er wel over eens: dit is niks. Als AirPods aan de buitenkant je tas hangen loop je het risico dat iemand ze afknipt of lostrekt. Ga je ruig met je tas om of botsen de AirPods ergens tegenaan, dan is er kans dat het klepje open schiet en de AirPods eruit vallen. Zelf zie ik ook geen enkel nut om de AirPods aan de buitenkant van een tas te hangen. Ze zijn klein genoeg om in je broekzak te stoppen en dan weet je zeker dat er niets uit valt.

Voor gebruik als polsbandje zie ik wel mogelijkheden, bijvoorbeeld in situaties waarbij je bang bent dat het AirPods-doosje uit je handen glipt (denk aan een druk perron). Ik zou de AirPods dan eerder in mijn hand vastklemmen (zoals hier) en niet aan een tas vastmaken, waar het kan gaan bungelen en stoten. De kwaliteit van het koordje is niet slecht en er is ook best over nagedacht (vandaar het cijfer 7,5) maar ik vraag me af in hoeverre mensen hier nu echt behoefte aan zullen hebben. Heb je een betere oplossing gezien? Laat het weten in de reacties!

Overigens leuk om te weten: de Apple TV Remote-loop past ook! Dan moet je ‘m aansluiten op de Lightning-poort en dan is het geschikt voor alle AirPods-doosjes.

Score 7.5 Incase draagkoord €14,95 Voordelen + Handig clipje om koord vast te zetten

Kwalitatief goed materiaal en goede constructie

Comfortabel als polsbandje te dragen Nadelen - Vrij prijzig voor €15,-

Gevoelig voor diefstal en verlies

Kleur van clip is niet AirPods-wit

Eén kleur, terwijl Incase veel meer kleuren maakt

Conclusie: is het Incase draagkoord handig?

Terwijl ik enthousiast was (en ben) over de Apple TV Remote-loop, is dat bij dit draagkoordje een stuk minder. Ik heb hier bij nader inzien toch geen behoefte aan. Het idee om iets aan je AirPods te hangen om ze te kunnen onderscheiden van die van je partner, is leuk. Ik plak er nu meestal een grappige sticker op, maar ik zou nu ook voor een touwje kunnen kiezen. Dit koordje is dan niet helemaal wat ik zoek: te duur, de kleur van de clip is niet mooi en bovendien heb ik de clip helemaal niet nodig.

Incase verkoopt dit koordje via de eigen website voor $12,95, dezelfde prijs die ook in de Amerikaanse Apple Store wordt gevraagd. In Nederland en België zijn we €14,95 kwijt en kun je alleen rechtstreeks bij Apple kopen.

