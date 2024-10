MagSafe siliconenhoesje voor iPhone

Sinds de iPhone 12-serie brengt Apple siliconenhoesjes uit, voorzien van MagSafe. Dankzij de MagSafe-magneten kun je draadloos opladen en accessoires zoals de leren kaarthouder of het MagSafe Battery Pack gebruiken. Voor veel mensen is dit de eerste keuze als er een nieuwe iPhone uit komt en omdat Apple telkens nieuwe kleuren uitbrengt is het aantrekkelijk om regelmatig een nieuwe te kopen. Maar zijn ze hun geld waard? Je leest het in deze review!

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in oktober 2024, waarbij onze eerdere ervaringen sinds 2020 zijn meegenomen. Het beschrijft dan ook de situatie gedurende meerdere jaren, voor meerdere iPhone-modellen. De siliconenhoesjes zijn deels zelf aangeschaft en deels beschikbaar gesteld door Apple voor deze test.

MagSafe siliconenhoesje in het kort

Standaard siliconenhoesje voor iPhone 16 (Plus/Pro/Pro Max)

Verkrijgbaar in diverse kleuren, wisselend per seizoen

Voorzien van MagSafe-technologie

Onderkant gesloten, met opening voor oplaadpoort en speakers

Variant voor iPhone 16 is voorzien van speciale afdichting voor Cameraregelaar

Prijs: €59,- bij Apple Store

Ook nog steeds verkrijgbaar voor:

Dit hoesje is er ook als doorzichtig MagSafe-hoesje voor de iPhone voor alle genoemde modellen. We bespreken die in een aparte review.

Actuele prijzen van Apple siliconenhoesjes voor iPhone 16

Hieronder zie je de prijzen voor de iPhone 16-modellen in seizoen 2024/2025. Er is helaas nog weinig korting te vinden.

Design van het Apple siliconenhoesje voor iPhone

Apple brengt elk jaar een nieuw siliconenhoesje uit voor de nieuwste iPhones. Ze zien er qua uiterlijk allemaal hetzelfde uit. Alleen de kleuren zijn anders en de opening voor de camera is soms weer nét iets groter. Daardoor zul je meestal voor elke nieuwe iPhone-generatie weer een nieuw siliconenhoesje moeten kopen. Bij de iPhone 16-serie kun je kiezen uit de donkere kleuren zwart en pruimenpaars, de knalkleuren fuchsia, stervrucht en ultramarijn en de wat meer gedempte kleuren blauwgroen en denim. Voor iedereen is er dus wel een geschikte kleur te vinden. Er zijn ook Apple Watch-bandjes in najaarskleuren 2024 verkrijgbaar, zodat alles mooi op elkaar aansluit.

Dit is de iPhone 16 in ultramarijn met siliconenhoesje in ultramarijn.

Het belangrijkste pluspunt van dit hoesje is dat er rekening is gehouden met de nieuwe Cameraregelaar, de knop waarmee je snel de iPhone-camera kunt starten. Er zit een saffier­­kristal in, dat met een geleidende laag is verbonden, zodat de Camera­­regelaar je vinger­­bewegingen kan herkennen. Fabrikanten van andere hoesjes kiezen gewoon voor het maken van een gat, maar daardoor ontstaat een zwak punt aan de zijkant van het hoesje. Bij de Apple-hoesjes is alles mooi afgedicht.

Dit heeft zowel voor- als nadelen. Je weet zeker dat er geen vuil bij de knop komt en je hoeft ook je vinger niet diep in een opening te steken, zoals bij hoesjes van derden het geval is. Maar daar staat tegenover dat de knop nu veel minder diep is weggezonken. We merkten dat je ‘m daardoor wat sneller aanraakt en indrukt. Je krijgt dan hetzelfde effect als voorheen bij de zaklamp: je merkt dat je batterij wat sneller leeg gaat dan gebruikelijk en ontdekt dan tot je schrik dat de camera de hele tijd aan heeft gestaan. En bij de camera valt dat iets minder op dan bij de zaklamp.

Bekijk ook Zo haal je alles uit de Cameraregelaar op de iPhone 16-modellen De iPhone 16 heeft een speciale knop om de camera te bedienen. Deze Camera Control-knop heet in het Nederlands Cameraregelaar en is te vinden op alle modellen uit de iPhone 16-serie. Maar wat kun je ermee?

Aan de binnenkant vind je een zachte bekleding van microvezel. Voorheen was hier een duidelijk zichtbare MagSafe-ring voor de magneten aan de binnenkant aanwezig, maar Apple verbergt die bij de huidige exemplaren.

Soortgelijke MagSafe-hoesjes vind je ook bij andere fabrikanten, maar ze zijn niet altijd MagSafe-gecertificeerd. Soms zijn magneten aangebracht om ze geschikt te maken voor MagSafe of ze zijn zó dun dat ze de magneetwerking niet in de weg zitten. Wij geven de voorkeur aan de officiële hoesjes, omdat je dan zeker weten dat accessoires zoals de MagSafe-kaarthouder of het MagSafe Battery Pack goed blijven zitten.

Klik hier voor een foto van een eerder hoesje, waarbij de MagSafe-ring nog wel te zien is

Steek je je iPhone in de originele Apple-siliconenhoesjes, dan krijg je een animatie te zien in de kleur van het hoesje. Een leuk detail, maar meer ook niet. Je kunt de magneten in de hoes ook gebruiken om je iPhone aan een magnetisch object te hangen, zoals een fitnessapparaat. Het hoesje blijft dan redelijk goed hangen, al raden we aan om wel in de buurt te blijven. De case dient een beetje als magneetversterker, maar de magneetwerking is wat minder sterk. Het werkt beter als je het hoesje vastmaakt aan een ander magnetisch object. Zo zijn er autohouders met MagSafe-ring die ervoor zorgen dat alles stevig vastplakt.

De hoes is gesloten aan de onderkant, terwijl dat bij de doorzichtige hoes niet het geval is. Er zitten gaatjes in voor de usb-c- of Lightning-aansluiting en de speakers. Het betekent dat de onderkant van je iPhone goed beschermd is en niet beschadigd kan raken bij een val.

De volumeknoppen zijn bekleed met dezelfde siliconen coating. Hou er wel rekening mee dat de donkere kleuren snel stoffig kunnen worden, vooral als je pluizige kleding draagt of broekzakken hebt die nogal wat stof achterlaten.

Siliconenhoesje in gebruik

De MagSafe-magneet in het hoesje is vooral bedoeld om extra accessoires te kunnen vastmaken, zoals een MagSafe Charger of kaarthouder. Door het ruwe materiaal van het siliconenrubber blijven dergelijke accessoires beter zitten. Je moet bij een magneet immers opzij schuiven om te verwijderen en dat gaat bij deze siliconenhoesjes moeilijker dan bij gladde plastic hoesjes.

De hoes is gemakkelijk te plaatsen en het eraf halen gaat een stuk gemakkelijker dan bij het doorzichtige hoesje van Apple, die veel stugger is. Wel merkten we dat de hoes na een jaar gebruik echt aan vervanging toe is. Na verloop van tijd slijt het siliconenrubber een beetje, waardoor er glimmende plekken tevoorschijn kunnen komen. Dit gebeurt vooral langs de randen.

Ook kan het na verloop van tijd gebeuren dat er kleine ‘hapjes’ in de rand zichtbaar zijn als je er niet voorzichtig genoeg mee omgaat. Dit verwacht je niet echt bij zo’n duur hoesje niet verwacht. Positief staat daar tegenover dat de hoesjes niet verkleuren: ze hebben ook na 1 of 2 jaar gebruik nog steeds dezelfde kleur. Het is ook niet nodig om voor een donkere kleur te kiezen, omdat ze na verloop van tijd niet vies worden. Pas bij lichtere tinten echter wel op met etenswaren die kleur afgeven, zoals curry. Als dit aan je vingers zit, kunnen er vlekken ontstaan die je niet zo gemakkelijk verwijdert. Het hoesje is gelukkig wel goed afwasbaar (met een vochtig doekje, niet in de vaatwasser).

Score 7.5 Apple siliconenhoesje voor iPhone 12 (Pro) €59 Voordelen + Keuze uit steeds wisselende kleuren

een prima keuze als je snel een beschermhoes nodig hebt

Voorzien van MagSafe, case kan blijven zitten tijdens het laden

Onderkant is goed afgeschermd Nadelen - Donkere kleuren trekken stof aan

Na een paar maanden is er zichtbare slijtage

Vrij prijzig in vergelijking met de concurrentie

Conclusie Apple siliconenhoesje voor iPhone

Veel mensen zullen dit siliconenhoesje kopen, omdat ze tegelijk met de nieuwe iPhone meteen te koop zijn. Je weet ook zeker dat ze goed zullen passen, terwijl je dat bij hoesjes van derden nog maar moet afwachten. De hoesjes kunnen na verloop van tijd wat gaan slijten, maar er zijn nooit echt klachten over geweest (terwijl dat bij de FineWoven-hoesjes wel het geval was). Apple maakt deze hoesjes al jarenlang en verbetert ze elk jaar weer.

In 2024 is er een extra reden om voor de officiële Apple siliconenhoesjes te kiezen: Apple heeft rekening gehouden met de Cameraregelaar. Daardoor zit er niet domweg een gat in het hoesje, maar is er een saffierkristal aangebracht die veegbewegingen van je vingers herkent.

Dit is een prima oplossing als je bescherming zoekt en geen zin hebt in een zoektocht naar een geschikt hoesje. Ben je gewend om altijd het standaard Apple-hoesje te kopen, dan weet je wat je krijgt.

iPhone 16 Pro met siliconenhoesje in rotsgrijs.

Apple siliconenhoesje voor iPhone kopen

Het siliconenhoesje voor de iPhone is verkrijgbaar bij Apple en bij diverse winkels. Zoek je een alternatief omdat je bang bent voor slijtage, dan kun je ook kiezen voor de transparante case van Apple, die soortgelijke eigenschappen heeft. Die heeft alleen wel een duidelijk zichtbare MagSafe-opdruk op de achterkant en niet iedereen vindt dit mooi.

