Kerstverlichting, dat was er nog niet van Philips Hue. Opvallend eigenlijk, want er zijn ondertussen honderden producten in de Philips Hue line-up uitgebracht. In deze review lees je onze Philips Hue Festavia ervaringen!

Signify heeft net op tijd voor de feestdagen eigen kerstverlichting uitgebracht. Je kunt de Philips Hue Festavia in de boom of aan het plafond hangen, in een glazen vaas stoppen of op een andere manier toepassen. Wij hebben een boom ervoor opgezet en gingen met deze kerstverlichting aan de slag, waarbij je gelukkig niet elk van de 250 lampjes individueel hoeft in te stellen. Hoe ziet het eruit en hoe makkelijk is Hue Festavia te bedienen? Je leest het in deze review!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De Philips Hue Festavia is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Zo ver was ik nog niet tijdens het testen: een volledig aangeklede kerstboom (foto via Signify).

Philips Hue Festavia in het kort

Philips Hue kerstverlichting

20 meter streng met 250 lampjes

Verbruik 15 Watt

Zowel wit als gekleurd licht

Te bedienen via Woning-app, Siri en Hue-app

Diverse functies zoals verlichting dimmen, kleurpatroon instellen, laten flonkeren en scenes, timers en schema’s instellen

Alleen binnenshuis te gebruiken (IP20)

Verkrijgbaar voor €159,99 bij Philips Hue-shop (niet bij andere winkels)

Philips Hue Festavia design en verpakking

Signify heeft een goede oplossing gevonden om de Philips Festavia te verpakken en later weer makkelijk te kunnen opbergen. De 20 meter lange streng met lampjes is gewikkeld om een kartonnen raamwerk, dat dienst doet als een soort katrol. Zo kun je de kerstverlichting zonder kluwenvorming afrollen en later weer makkelijk oprollen om op te bergen. De fabrikant raadt aan om onderaan in de boom te beginnen, zodat de stroomaansluiting beneden zit. Daarna kun je omhoog werken en vervolgens weer naar beneden om op een willekeurige plek te eindigen. Net als veel andere kerstverlichting zit er geen klem aan de lampjes, maar moet je de gevlochten draden rondom een tak steken.

De lampjes zitten ongeveer om de 8 centimeter en je hoeft ze niet allemaal om een tak vast te zetten. De 20 meter lichtstreng is ongeveer voldoende voor een boom tot zo’n twee meter. Signify is nog iets specifieker en noemt een maximale hoogte van 2,10 meter. Heb je een grotere boom, dan zou je twee of drie Festavia’s kunnen gebruiken maar dan wordt het al snel een prijzige oplossing. In dat geval lijkt het mij verstandiger om je andere Philips Hue-producten achter de boom te zetten voor wat extra strijklicht zodat ook de achtergrond mooi gekleurd wordt. De takken van de boom absorberen namelijk veel licht van de lampjes zelf. Inkorten van de kerstverlichting kan niet, dus heb je een kleine boom dan zal deze wat voller hangen met lichtjes.

Een opvallende eigenschap van deze kerstverlichting is dat het verbruik vrijwel altijd hetzelfde is: rond de 15 Watt, ongeacht welke kleurinstelling je kiest. Dat is anders dan bij een normale Philips Hue E27 LED-lamp, waarbij witte kleuren veel meer Watt verbruiken dan een blauwe of paarse kleur. Het heeft dus geen zin om de lampjes te dimmen voor een lager energieverbruik. Dit is bij de Twinkly-lichtjes overigens ook zo, maar daar ligt het constante energieverbruik rond de 20 Watt. Philips Hue is dus iets zuiniger, voor hetzelfde effect.

Binnen of buiten?

Bij het uitpakken valt op dat je er een flinke stroomadapter bij krijgt, met hetzelfde laagvolt-systeem dat ook wordt gebruikt voor de buitenverlichting van Philips Hue. Toch zijn de Philips Hue Festavia-lampjes vanwege hun IP20 rating alleen binnenshuis te gebruiken. De IP67-aanduiding op het meegeleverde stroomblok is afgeplakt, om duidelijk te maken dat je de kerstverlichting niet buiten moet ophangen.

De reden waarom Signify voor deze oplossing heeft gekozen, is dat je met een T-stuk je kerstverlichting kunt uitbreiden tot meerdere strengen en toch maar één stopcontact nodig hebt. Het stroomblok dat je erbij krijgt is maximaal 40 Watt, dus je zou twee Festavia’s (2×15 Watt verbruik) erop kunnen aansluiten. Signify had echter ook voor een andere oplossing kunnen kiezen, die we van de Play Light Bar kennen: die is ook uitbreidbaar met een extensie en daarvoor gebruik je een simpele plug.

Overigens is de stroomkabel lang genoeg: inclusief stroomblok kun je de kerstboom meer dan 2 meter van het stopcontact zetten. Een verlengsnoer erbij inpluggen kan natuurlijk ook.

Philips Hue Festavia in gebruik

Na het decoreren van de boom is het volgende moment aangebroken: het koppelen van Philips Hue Festavia met je Philips Hue-systeem. Dit werkt moeiteloos als je al een bestaand systeem hebt. En zo niet, dan is het inrichten van een nieuw systeem ook zo gedaan.

Je kunt bepaalde kleurscenes wel exporteren naar HomeKit, maar dat lukt niet voor effecten zoals Haardvuur, het gloednieuwe sprankeleffect en de diffuusstijl. Dit kan namelijk niet via de Woning-app, waar je alleen bepaalde scènes (bijvoorbeeld op basis van automatiseringen) kunt activeren. Een oplossing is om gebruik te maken van dimmers en knoppen, zodat ook huisgenoten de speciale effecten kunnen gebruiken. Maar dat kost weer geld.

Je kunt per streng drie kleuren selecteren voor een gradient-effect met kleurovergangen. Bij de nieuwe diffuus-stijl krijg je vijf kleuren die willekeurig over het snoer zijn verspreid. Dit ziet er allemaal goed uit. De lampjes zijn klein en subtiel genoeg om een mooi effect te geven in de boom.

Dit zijn lampen die je niet het hele jaar door zult gebruiken. Als de kerst voorbij is kun je de lampen opbergen, maar we hadden gehoopt dat Signify dan wel iets slims zou bedenken om te voorkomen dat je lampen maandenlang op “niet bereikbaar” blijven staan. Dit is helaas niet het geval. Als alternatief kun je de Festavia helemaal verwijderen uit je systeem en bij de volgende kerst weer koppelen.

Philips Hue Festavia vs Twinkly

Ik kan me voorstellen dat je de prijs van deze kerstverlichting wat aan de hoge kant vindt. Als je gekleurde kerstlampjes van Lidl of Action (beide gebaseerd op Tuya) in huis haalt ben je veel goedkoper uit. Een directere concurrent op hetzelfde prijsniveau is Twinkly, dat een soortgelijk lichtsnoer met 250 lampjes uitbrengt voor €150. Dit scheelt dus maar een tientje, al kun je ze regelmatig in de aanbieding vinden voor rond de €120,-. Bovendien heb je bij Twinkly keuze uit meerdere lengtes, namelijk 150, 225, 250, 400 en 600 lampjes. En ze zijn ook nog eens geschikt voor buiten. Twinkly is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.

Twinkly brengt al veel langer kerstverlichting uit en de producten zijn dan ook op veel meer plekken verkrijgbaar, ook in fysieke winkels. Ondertussen is Festavia alleen verkrijgbaar in de online Philips Hue-shop. Wat de bediening betreft kun je gebruik maken van de Philips Hue-app en de kerstverlichting laten samenwerken met je andere Hue-lampen. Dat kan een voordeel zijn voor mensen die al een bestaand Hue-systeem hebben. Signify heeft bovendien beloofd dat er Matter-ondersteuning komt, terwijl Twinkly op dat punt nog niets heeft aangekondigd. Maar Twinkly heeft wel iets ander interessants in petto: je kunt de kerstboom scannen en vervolgens elk lichtje individueel aansturen, zodat je een animatie kunt maken. Dat kan met Hue niet.

Score 8.3 Philips Hue Festavia 159,95 Voordelen + Werkt goed met andere Hue-lampen

Veel mogelijkheden in kleuren en effecten

Makkelijk oprollen na gebruik

Moeiteloos koppelen en bedienen

Werkt met HomeKit, Alexa, Google Home en meer (in de toekomst ook Matter)

Gradient, diffuus-stijl of één kleur Nadelen - Eén uitvoering en lengte

Alleen voor binnenshuis

Forse stroomadapter

Effecten niet beschikbaar in HomeKit (zoals Haardvuur en Sprankelend)

Lampen niet te verbergen in de app als de kerst voorbij is

Redelijk prijzig (maar weinig prijsverschil met Twinkly)

Conclusie Philips Hue Festavia review

Ben je Hue-gebruiker en ben je merkvast, dan is de Philips Hue Festavia een feestelijke uitbreiding op je systeem. De prijs ligt wat aan de hoge kant in vergelijking met normale kerstverlichting, die je eenvoudig met een slimme stekker geschikt kunt maken voor bediening op afstand. Het mooie van de Philips Hue Festavia-lampjes zijn echter de vele mogelijkheden: sprankelen, haardvuur, verschillende kleuren, al dan niet afgestemd op je andere Hue-producten. Het levert een stressvrije oplossing op, die je na de feestdagen moeiteloos op de katrol oprolt en opbergt. Minpunt is dan wel, dat de lampen de rest van het jaar als “niet bereikbaar” in de app blijven staan.

Philips Hue Festavia kopen

De Philips Hue Festavia kerstverlichtig is momenteel alleen verkrijgbaar bij Signify en in één lengte. Het lijkt erop dat Signify haast heeft moeten maken om dit product op de markt te brengen en je kunt dan ook maar kiezen uit één uitvoering en één lengte. Voor volgend jaar hebben de makers ons beloofd dat er meerdere lengtes zullen zijn en meerdere verkooppunten. Wie nog twijfelt kan dus beter een jaartje wachten en de niet-slimme kerstverlichting nog een keer ophangen.

Bekijken: Festavia lichtsnoer (€159,95)

Lees ook onze round-up voor HomeKit-kerstverlichting. Heb je al bestaande kerstverlichting waar je aan verknocht bent, dan kun je ook bestaande kerstverlichting slim maken met een op afstand bedienbare HomeKit-stekker.