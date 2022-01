De IKEA Symfonisk-lamp is terug in een heel ander design. Deze speakerlamp die in samenwerking met Sonos is ontwikkeld, biedt keuze uit meerdere lampenkappen. In deze review bespreken we de plus- en minpunten van de IKEA Symfonisk lampspeaker.

IKEA Symfonisk speakerlamp

IKEA en Sonos brachten in 2019 twee speakers uit: de betaalbare Symfonisk boekenplankspeaker die op allerlei manieren is te bevestigen en zelfs als nachtkastplankje dienst kan doen. En de Symfonisk tafellampspeaker die een wat opmerkelijk paddenstoelachtig uiterlijk heeft. Dat was niet naar ieders smaak, maar gelukkig is er nu een opvolger met een wat gangbaarder uiterlijk. De voet is nog steeds een speaker, terwijl je bovenop kunt kiezen voor twee verschillende lampenkappen van respectievelijk glas en textiel. In deze review vertellen we over onze ervaringen met het witte exemplaar.

IKEA Nederland is momenteel gesloten, maar je kunt de lampspeakers wel online bestellen en ophalen of laten bezorgen. Belgische lezers kunnen wel gewoon terecht in de verschillende filialen.

De lampen en speakers zijn getest in november 2021 t/m januari 2022 en beschrijven de situatie op dat moment.



IKEA Symfonisk speakerlamp in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de IKEA Symfonisk speakerlamp:

Vernieuwde versie van IKEA tafellampspeaker

Voet met verwisselbare lampenkappen

Keuze uit twee kleuren (zwart en wit)

Keuze uit lampenkap in glas of textiel

Werkt met lampen met standaard fitting

Verbeterde audio-architectuur voor beter geluid

Alleen verkrijgbaar bij IKEA

Lampvoet voor €129,- en complete lamp voor €159,- en €169

Design en uiterlijk van de IKEA lampspeaker

De meeste schemerlampen hebben een forse voet, om het geheel wat stabiliteit te geven. Vaak is het een holle vaas waar je je geheime snoepvoorraad in kunt verstoppen, maar veel meer functionaliteit zit er niet in. Een logische gedachte dus, om er een speaker in te stoppen. Dat heeft ruimte nodig en brengt wat gewicht in de schaal. Dit is alweer de tweede generatie tafellampspeaker van IKEA en Sonos, met een aantal verbeteringen. Zo zijn de voet en de lampenkap nu los verkrijgbaar, zodat je zelf kunt kiezen welke het beste in jouw interieur past. Er zijn twee kleuren (zwart en wit) en twee varianten van de lampenkap (glas en textiel). Het opvallende design is daarmee ook verleden tijd, want deze lampenkappen zien er wat traditioneler uit.

Een andere verbetering is dat je nu lampen met normale E26/E27 fitting kunt gebruiken, terwijl je eerder was aangewezen op de wat minder gangbare E12-lampen. Verder is de technische architectuur van de speaker (het gedeelte waar Sonos verantwoordelijk voor is) verbeterd en verspreidt het geluid zich beter door de kamer.

De voetplaat met knoppen is verdwenen. De knoppen zitten nu aan de achterkant en zijn daardoor iets moeilijker te bereiken, maar dankzij de vorm kun je toch op de tast wel de juiste knop vinden: de ene is bol, de andere hol. Aan de achterkant vind je ook een verborgen Ethernet-poort, voor het geval je de speaker met een bedraad netwerk wilt koppelen.

De draaiknop aan de voorkant is ook verdwenen en dat is maar goed ook. Die knop leek op een dimmer, maar dat was het niet. Je kon er alleen de lamp mee in- en uitschakelen. Dit doe je voortaan met een simpel drukknopje voorop. Microfoons zitten niet in deze speaker, dus je kunt ‘m ook niet met spraakassistenten gebruiken. Wat uiteraard wel kan is via een ander apparaat (bijvoorbeeld Apple Watch) vragen of er muziek op de speakerlamp afgespeeld kan worden.

De lampvoet zelf doet nog steeds denken aan aan grote HomePod en is ook hier voorzien van een gevlochten textielbekleding. Helaas is het niet mogelijk om je eigen lampenkap te gebruiken. De constructie is niet heel erg ingewikkeld, maar terwijl gangbare lampenkappen zijn voorzien van een simpele ring met een bepaalde diameter, zijn deze voorzien van schroefdraad. Het is te hopen dat third party-accessoiremakers hierop inspelen óf dat IKEA zelf meer geschikte lampenkappen voor de Symfonisk uitbrengt. In de webshop staan de lampen momenteel als ‘topseller’, dus er is vast een markt voor. IKEA heeft op dat punt nog niets beloofd.

Geen slimme lamp

Wat smart home-functionaliteit betreft zijn dit twee aparte producten. De lampvoet zelf is niet slim. Als je een gewone gloeilamp of ledlamp erin stopt zijn er geen opties om deze op afstand te bedienen. Dat lukt pas als je er een slimme lamp in steekt, bijvoorbeeld een Tradfri-lamp van IKEA of (in ons geval) een Philips Hue-lamp. Je gebruikt dan de Philips Hue-functies en hebt op geen enkele manier met IKEA’s Tradfri te maken. Stop je er een Kruidvat-lamp in, dan zul je met de Kruidvat-app moeten bedienen. De kosten van de slimme lamp komen er dus nog wel bij, als je dat wilt gebruiken. Je kunt er ook een gewone gloeilamp in stoppen, zonder slimme functies.

Goedkope Sonos-instapper

Symfonisk is de goedkoopste manier om een echte Sonos-speaker in huis te halen. De speakers werken met AirPlay 2 en hebben tot nu toe dezelfde updates gekregen als de speakers die Sonos onder eigen merk verkoopt. Wel is de geluidskwaliteit iets anders. Wil je een beter geluid, dan is de Sonos One (review) een betere keuze, al zullen maar weinig mensen het verschil echt horen.

Het koppelen en instellen van de speaker verloopt erg snel dankzij NFC en de Sonos-app. Je kunt de lamp groeperen met je bestaande Sonos-multiroom systeem, twee speakers koppelen tot een stereopaar en gebruiken als surround sound-speakers voor je televisie, in combinatie met een Sonos Beam of Sonos Arc.

Er is ondersteuning voor Trueplay, waarbij de audio-instellingen worden afgestemd op jouw kamer en de akoestische eigenschappen daarvan. Een kleine moeite en het klinkt meteen een stuk beter. Wat ook hoorbaar beter klinkt is de geluidskwaliteit in het algemeen. De nieuwe Symfonisk speakerlamp verspreidt het geluid in meer richtingen. Het is geen volledige 360 graden-ervaring, maar het komt een eind in de buurt. Daardoor klinkt de speaker ruimtevullender en maakt het niet uit waar je de speaker in de kamer plaatst. Ook is er meer bas, waardoor de geluidskwaliteit nog meer in de buurt komt van de Sonos One.

Zoals we bij Sonos gewend zijn is er ondersteuning voor honderden muziekdiensten, waaronder Spotify, Apple Music en Sonos Radio. Allemaal goed geregeld en zoals we al wel eens vaker gezegd hebben: je voelt je geen tweederangs gebruiker als je voor de IKEA-versie van Sonos kiest. Eén ding kan echter niet: direct als Bluetooth-speaker gebruiken vanaf een ander apparaat. Gelukkig werkt AirPlay wel probleemloos. We konden vanaf elk Apple-apparaat moeiteloos streamen, zonder dat je de Sonos-app nodig hebt.

Score 8.5 SYMFONISK Speakerlamp met wifi 129,00 Voordelen + Goedkope manier om een Sonos in huis te halen

Werkt met (fellere) lampen met standaard fitting

Verspreidt audio in meer richtingen

Prijsverlaging ten opzichte van vorige model (€179,-)

Conventioneler uiterlijk

Onhandigheden van eerste generatie zijn opgelost Nadelen – Beperkt aantal opties

Eigen lampenkap gebruiken is niet mogelijk

Lampgedeelte is niet slim, zelf voor een slimme lamp zorgen

Conclusie: IKEA Symfonisk lampspeaker review

De speakerlamp van IKEA en Sonos is mooier en veelzijdiger geworden en heeft een beter geluid. Het bevat alleen maar verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Of de nieuwe lampenkappen naar je smaak zijn is een persoonlijke kwestie. Het is jammer dat je niet vrij uit het assortiment van IKEA zelf kunt kiezen, maar beperkt bent tot twee modellen. Dat het combineren van een speaker en een lamp een goed idee is, daarvan zijn we wel overtuigd.

IKEA Symfonisk lampspeaker kopen

Deze lampspeakers zijn uiteraard alleen verkrijgbaar bij IKEA. Je betaalt het volgende:

Losse lampvoet: €129,-

Lamp met textielkap: €159,-

Lamp met glazen kap: €169,-

