We bekijken in deze mini-review het Apple Watch Ocean-bandje. Deze is speciaal gemaakt voor watersport

Eerder bespraken we al het Alpine-bandje, één van de drie nieuwe bandjes van de Apple Watch Ultra. Zoek je iets wat waterbestendiger is, dan is er het Ocean-bandje, die net als de andere €99,- per stuk kost. Het idee is dat je deze zelfs over een wetsuit kan dragen.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De bandjes zijn getest in oktober 2022 en beschrijven de situatie op dat moment. De bandjes zijn zelf aangeschaft.



Apple Watch Ocean-bandje in het kort

Waterbestendig Apple Watch-bandje van fluorelastomeer

Materiaal rekt mee

Titanium gesp en verstelbaar oog

Eén maat voor polsomtrek 130-200 mm

Met optioneel verkrijgbaar verlengstuk van €49,-, geschikt voor polsomtrek 130-250 mm

Verkrijgbaar in zwart, wit en geel

Prijs: €99,- bij Apple Store

Uiterlijk van het Ocean-bandje

Dit Apple Watch-bandje is een opvallende verschijning, door een gaatjespatroon aan de zijkant, dat doet denken aan een fietsketting. Dit heeft het bandje wat elasticiteit. De sluiting is ook apart: behalve een gesp in titanium is er ook een oog aanwezig, waarmee je het loshangende deel kunt vastzetten. Hoe dit werkt, wijst zich vanzelf. Apple zegt dat dit bandje zelfs bij watersporten op hoge snelheid (zoals waterskieën en surfen) niet los gaat. Als we er een paar keer flink aan trekken schiet het bandje inderdaad niet los.

Het gedeelte wat je in de Apple Watch steekt (de zogenaamde lugs) zijn in dit geval niet van titanium gemaakt, maar van hetzelfde fluorelastomeer als de rest van het bandje. Dat roept opnieuw de vraag op: moet dit €99,- kosten? Wat mij betreft zou ook hier een prijs van €79,- meer op z’n plaats zijn geweest, net als bij het Alpine-bandje.

We hebben deze bandjes getest op een 45mm Apple Watch Series 7, om te laten zien dat dit ook goed past. De lugs steken nauwelijks uit en alleen als je met je vinger er overheen gaat voel je de overgang tussen kast en bandje. Maar dit is zo weinig, dat ik ze prima geschikt vind voor de grotere modellen Apple Watch. Ook als je geen Apple Watch Ultra koopt kun je dit bandje aanschaffen. Enige punt van aandacht is dat alleen de Ultra waterbestendig is voor watersporten op hoge snelheid. Met de andere Apple Watch-modellen kun je alleen zwemmen, snorkelen en in de regen lopen.

Ocean-bandje in gebruik

Het Ocean-bandje werkt als een klassiek horlogebandje, met een pin die je in een van de gaatjes steekt. Het bevestigen van het oog vergt nog wel wat oefening, want je moet deze opentrekken en vervolgens in het juiste gaatje steken. Dit moet ervoor zorgen dat het bandje onmogelijk los kan schieten.

Omdat je dit bandje over een wetsuit kunt dragen, had ik gedacht dat het materiaal enorm elastisch zou zijn, maar dat is niet het geval. Het rekt maar heel weinig mee. Voor dragen over een wetsuit kun je een verlengstuk kopen voor €49,-. Dit is vergelijkbaar met het langere gedeelte, dat je vroeger bij de sportbandjes kreeg. Je bergt het korte gedeelte op en draagt voortaan de langere versie. Heb je een niet al te dikke pols (in mijn geval 160mm), dan heb je het verlengstuk in feite niet nodig. Omdat ik geen wetsuit bij de hand heb, heb ik het getest door de Apple Watch over de mouw. van een hoodie te dragen. Je kunt dan uiteraard geen hartslag meer meten, maar je kunt wel je overige prestaties zien tijdens het snorkelen.

Het bandje draagt erg comfortabel. Zoek je eens iets anders om mee te zwemmen (of ben je verliefd geworden op het felgele exemplaar), dan is dit een mooie aanwinst in je collectie. Ben je bezorgd dat je je Apple Watch in het zwembad kwijtraakt, dan zou je voor gewoon zwemmen prima een Solo Loop van €49,- kunnen gebruiken, want ook die is waterbestendig en gaat onmogelijk af. Die is bovendien iets makkelijker om te doen. Maar ja, soms wil je ook weer eens iets totaal anders.

Score 8.3 Apple Watch Ocean-bandje €99 Voordelen + Perfect voor watersporten

Comfortabel te dragen

Verkrijgbaar in opvallende en bescheiden kleuren

Bandje rekt enigszins mee (maar niet veel) Nadelen - Prijzig

Sluiting vergt wat oefening

Eén maat, verlengstuk moet los aangeschaft worden

Conclusie Apple Watch Ocean-bandje review

Zoek je een nieuw bandje voor je collectie, dan is deze Ocean-band mooi en opvallend. Het bandje draagt comfortabel maar vergt wel wat oefening bij het om je pols doen. Daarna heb je echter wel de zekerheid dat ‘ie onmogelijk los kan schieten. Zoek je iets om mee te zwemmen, dan kan zijn er genoeg andere opties die goedkoper zijn. Voor snelle watersporten in combinatie met de Apple Watch Ultra is dit hét bandje dat je moet hebben. Persoonlijk zou ik kiezen voor de kleur geel, maar als je het wat minder opvallend wil kan dat ook.

Apple Watch Ocean-bandje kopen

