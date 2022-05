Polar Pacer Pro review

De Polar Pacer Pro is een sporthorloge voor mensen die beter willen in hardlopen of een andere sport. Tijdens de coronacrisis was hardlopen een van de weinige sportactiviteiten die je gewoon kon blijven volhouden en Polar heeft gemerkt dat veel mensen daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Daarom deze keer geen nadruk op ademhalingsoefeningen en werken aan je mentale welzijn (wat in deze tijden ook best passend was geweest), maar een praktische insteek: hoe kan ik mijn sportprestaties verbeteren als beginner én als gevorderde? Het zal vooral mensen die het Polar-merk trouw zijn aanspreken, maar wellicht kan Polar met dit horloge ook wat Apple-gebruikers over de streep trekken.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in april en mei 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. Het horloge is tijdelijk voor deze test beschikbaar gesteld door Polar.

Polar Pacer Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

GPS-hardloophorloge voor het middensegment

Te koppelen met iPhone via Polar Flow-app

Snellere processor met 5MB RAM (2x zo snel als Vantage M2, 7x meer RAM)

Verkrijgbaar in vier kleuren

1,2-inch monochroom scherm, geen touchscreen

Kan 130 sporten tracken

Verwisselbare bandjes

Adviesprijs €300, verkrijgbaar bij diverse winkels

Naast de Polar Pacer Pro van ca. 300 euro die we hieronder bespreken is er ook een goedkopere uitvoering van rond de 200 euro, met iets minder functies. De turn-by-turn navigatie met Komoot, Hill Splitter en barometer voor het berekenen van vermogen ontbreken. Lees ook onze review van de Polar Ignite, een eerder model.

Bekijk ook Polar Pacer: nieuwe hardloophorloges voor training en herstel Polar introduceert deze week twee nieuwe sporthorloges: de Polar Pacer en de Polar Pacer Pro. Deze zijn bedoeld voor hardlopers die beter op hun training en herstel willen letten.

Polar Pacer Pro: dit is er nieuw

Mensen die een Polar-horloge hebben, zijn vaak al wat meer fan van prestatie- en duursporten. Het zijn de mensen die regelmatig aan een wedstrijd meedoen, op vakantie hun hardloopschoenen meenemen en termen als PR en VO2 Max hanteren. Het Finse merk richt zich vooral op hardlopers en triathlonlopers en biedt functies op het gebied van conditiemeting, herstel en dergelijke. De Polar Pacer Pro past in het midden van de al bestaande line-up. Het is niet het duurste model in het assortiment, maar wel eentje met heel wat functies. Hij vervangt de Polar Vantage M2, die op hetzelfde prijspeil zat. Deze nieuwe Pacer Pro heeft echter een helderder scherm, snellere processor en verbeterde batterijduur. Hij is ook iets lichter en heeft meer functies, zoals een test om je hardloop- en fietsprestaties te meten en een nieuwe wandeltest.

Ook nieuw in vergelijking met de Vantage M2 zijn de HillSplitter, navigeren met Komoot, profielen voor routes en hoogteverschillen, de luchtdruksensor (barometer), een kompas en de mogelijkheid om vermogen te meten tijdens het hardlopen, zonder dat je daar speciale sensoren voor nodig hebt. Het heeft dus geen zin meer om de Vantage M2 te kopen, tenzij je een leuke korting kunt vinden. Tegelijk is het goed om te weten dat veel functies al op de duurdere Polar-modellen aanwezig waren en dus niet echt nieuw zijn. De Pacer Pro brengt ze binnen bereik van een grotere groep gebruikers.

Polar Pacer Pro: design en uiterlijk

De Polar Pacer Pro heeft een tamelijk traditioneel uiterlijk voor een sporthorloge. Ons testmodel is een zwart exemplaar met zwart sportbandje. Er is slechts één formaat dat voor iedereen met een polsomtrek tussen 120 en 210 mm geschikt is. Het scherm met 1,2-inch en heeft een resolutie van 240 x 240 pixels. Ter vergelijking: in de 45 mm Apple Watch Series 7 vind je een OLED-scherm van 1,9-inch en 396 x 484 pixels. Bij Polar is gekozen voor een monochroom scherm met MIP-technologie (memory-in-pixel), dat een vooruitgang is ten opzichte van eerdere Polar-horloges. Het is energiezuiniger, maar het is geen OLED en het oogt een stuk fletser dan ik van de Apple Watch gewend ben. De helderheid ligt ook een stuk lager. Zeker binnenshuis had ik moeite om het scherm af te lezen. In fel zonlicht ging het gelukkig een stuk beter. Later kwam ik erachter dat je met de knop linksboven een soort leeslampje kunt inschakelen, waardoor het scherm een paar seconden lang wat helderder wordt. Wat mij in dit verband extra verbaasde is dat de batterijduur van het horloge slechts 5 dagen is, terwijl ik verwachtte dat zo’n gedimd niet-kleurenscherm veel langer zou meegaan, toch zeker wel 10 dagen.

Het scherm is voorzien van Gorilla Glass 3.0 tegen krassen en is te bedienen met vijf fysieke knoppen die rondom het scherm zitten. Door gebruik te maken van kunststof is het horloge erg licht van gewicht (41g). Alleen de rand rondom het scherm is van aluminium. Aan de achterkant vind je de hartslagsensor met 10 ledlampjes.

Net als bij de Apple Watch krijg je een sportband in twee formaten. Het grootste bandje is al standaard bevestigd en ik wilde graag het kortere bandje gebruiken. Het lukte me helaas niet om het bandje los te halen, ook niet tijdens het indrukken van het zilverkleurige knopje aan beide kanten en bij het toepassen van stevig ruk- en trekwerk. De bandjes zouden wel verwisselbaar moeten zijn. Toen ik later met een taartvork aan de slag ging (ik had immers toch nog een intact bandje in formaat S/M achter de hand) kwam ik erachter dat je een puntig voorwerp in het materiaal moet drukken om een soort stokje met vishaak eruit te hengelen.

Polar Pacer Pro in gebruik

Het dragen van een dergelijk horloge is echt heel anders dan een Apple Watch. Polar probeert je veel meer inzicht te geven in hoe je presteert en hoe je dit kunt meten en verbeteren. Ik was echt onder de indruk hoeveel Polar op dit gebied aanbiedt. Zo is er een standaard fitheidstest om je VO2 Max te bepalen en een meting om je trainingsbelasting te meten. Het horloge kan zelfs inschatten hoeveel koolhydraten en vet je verbrand hebt tijdens je workout. Op basis van je eerdere trainingen geeft FitSpark aanbevelingen welke workout je vandaag het best kunt gaan doen. Eet je op vaste tijdstippen, dan kan FuelWise je waarschuwen dat het weer tijd is om te eten. Bij de meer geavanceerde tests kun je je afvragen in hoeverre ze relevant zijn (en wat ze überhaupt meten). Polar probeert een heel brede groep hardlopers aan te spreken en je krijgt niet altijd uitleg wat je ermee kan of wat je nou eigenlijk meet.

Ik merkte dat het soms ook wel wat overweldigend kan zijn. Ik vind het leuk om een paar keer per week te sporten, maar het is niet zo dat het meten en analyseren een doel op zich is. Toch vond ik het leuk om bijvoorbeeld de wandeltest te doen – al is het alleen maar om bevestiging te krijgen dat de waarden die de Apple Watch ongemerkt meet ongeveer overeenkomen met de metingen van Polar. De wandeltest houdt in dat je een paar minuten gaat opwarmen, waarna je 15 minuten op het gevraagde hartslagniveau loopt. Dit is bedoeld voor beginners die inzicht willen krijgen in hun conditie. Dat klinkt goed, maar wandelen bij een hartslag van 120 bpm lukt alleen als je nog niet veel aan sport doet. Ben je wat meer getraind dan moet je een vorm van snelwandelen vinden om de gevraagde hartslag te krijgen. Ga je rennen, dan krijg je een reprimande van het horloge, omdat het de bedoeling is dat je wandelt.

Voor de meer geavanceerde sporters is er de hardlooptest waarbij je 30 tot 40 minuten moet gaan rennen op een steeds hogere snelheid totdat je uitgeput bent. Dit is voor beginners weer net iets te hoog gegrepen.

Alle metingen kun je zien in de Polar Flow-app, voorzien van grafieken en een hoop andere data zoals slaapscore en status van je herstel. Polar gaat op dit punt een stuk verder dan Apple, die op de Apple Watch vrij waardeloze slaapfuncties heeft waar je niet uit kunt afleiden hoe goed je hebt geslapen.

Toen ik op een dag was vergeten mijn Apple Watch op te laden heb ik een dag rondgelopen met de Pacer Pro en ik miste toch wel allerlei dingen, zoals de mogelijkheid om apps te gebruiken, contactloos te betalen en berichten te checken. Het aflezen van het scherm vind ik ook minder prettig. Het scherm is weliswaar helderder dan eerdere Polar-horloges, maar ik vind het binnenshuis nog steeds te donker, zelfs met het ‘leeslampje’ aan.

Score 7.8 Polar Pacer Pro €300 Voordelen + Veel fitheids- en prestatietests

Beste prijs/kwaliteitsverhouding van de huidige Polar-horloges

Nieuwe opties, zoals wandeltest voor VO2-meting

Werkt met meerdere sporten

Robuust sporthorloge met GPS

Snellere processor dan eerdere modellen Nadelen - Scherm moeilijk af te lezen

Ondanks monochroom scherm is de batterijduur beperkt

Geen OLED

Geen touchscreen

Geen apps, wijzerplaten en andere leuke goodies

Bandjes verwisselen lukt alleen als je de instructies opzoekt

Conclusie Polar Pacer Pro-review

Ben je Polar-gebruiker, dan is de Pacer Pro een van de beste die je momenteel kunt kopen en wordt alleen ingehaald door de high-end Vantage V2. Je krijgt voor een redelijk bedrag een sporthorloge waar je goed mee uit de voeten kunt en die je echt gaat helpen om beter te presteren. Maar de insteek is wel heel anders dan een Apple Watch. Je krijgt meer waar voor je geld dan bij eerdere Polar-horloges, dus mocht je je zinnen hebben gezet op een sporthorloge van Polar dan is de Pacer Pro zeker een goed alternatief voor andere middenklasse sporthorloges zoals de Garmin Forerunner 245 met dezelfde schermgrootte, hetzelfde gewicht en ook veel sportgerichte functies. Persoonlijk zou ik in deze tijd eerder voor een sporthorloge met OLED-scherm gaan.

Polar Pacer kopen

Zoals aangegeven is de Polar Pacer er in twee varianten. Ben je beginnende hardloper dan is de gewone Pacer (€200) meer dan voldoende. Er zitten genoeg tools op om te gaan trainen en over vermogen maak je je vast nog niet druk. Wel is het jammer dat je dan de navigatiefunctie mist. De Pacer Pro (€300) is voor wie alles wil hebben qua functionaliteit.