Het Nuki-deurslot kun je op allerlei manieren veilig openen, zoals met de iPhone of de Fob-afstandsbediening. Met de Nuki Keypad 2.0 komt er een extra manier bij: de deur openen met een vingerscanner. We hebben de Nuki Keypad 2.0 getest en hier zijn onze ervaringen!

We zijn over het algemeen wel enthousiast over de Nuki-deursloten, waarvan we een tijdje geleden de nieuwste Pro-versie getest hebben. In onze Nuki 3.0 Pro review lees je er meer over. Aanvullend op dit deurslot is er nu ook een nummerpad met vingerscanner, waarmee je de deur op twee manieren kunt openen: door het intikken van een cijfercode of door je vinger op de scanner te leggen. Wij hebben de Nuki Keypad 2.0 getest en in deze review lees je hoe dit is bevallen.

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De Nuki Keypad 2.0 is getest in november/december 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. Het product is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Nuki Keypad 2.0 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Nummerpad en vingerafdrukscanner voor het Nuki-deurslot

Grotere cijfertoetsen dan eerdere model

Werkt alleen met Nuki Smart Lock 3.0 (Pro)

Max. 200 toegangscodes en 20 vingerafdrukken

Te bevestigen met meegeleverde 3M-plakstrip

Spatwaterbestendig IP65

Afmetingen 118x29x21mm

Werkt 12 maanden op 4 AAA-batterijen

Prijs: €159,- bij Nuki Shop (ook bij Coolblue, vorige model zonder vingerscanner kostte 79 euro)



De Keypad 1.0 (klein) in vergelijking met de Keypad 2.0 (groot). Om de deur te beschermen hebben we een metalen plaatje van de bouwmarkt aangebracht, die niet is inbegrepen bij het product.

Design van de Nuki Keypad 2.0

We hebben al een paar jaar de eerste generatie van het Nuki Keypad in gebruik. Ons belangrijkste kritiekpunt is dat de knopjes nogal klein zijn en dat het bij thuiskomst in het donker nogal een gepriegel is om de juiste cijfercode in te toetsen. De nieuwe Keypad 2.0 lost dat voor een gedeelte op. Deze is groter van formaat en heeft grotere knoppen die beter voelbare feedback geven. Achtergrondverlichting in de knoppen zit er nog steeds niet in, dus je zult met je

Nieuw is de vingerafdrukscanner onder het cijferpaneel. Hiermee kun je vingerafdrukken van meerdere personen scannen en dat gaat een stuk sneller dan het intikken van een code. Daar staat wel een forse prijsverhoging tegenover. Terwijl je de vorige versie zonder vingerscanner nog voor 79 euro aan de deurpost kon plakken, wil Nuki er nu 159 euro voor hebben. Wij hadden een prijs rond de 119 euro iets logischer gevonden.

De vingerscanner werkt overigens hetzelfde als de Touch ID-knop op een iPhone. De vormgeving is hetzelfde en het registreren van de vingers werkt ook op een soortgelijke manier: je houdt bij het instellen een paar keer je vinger tegen de knop en ziet op het scherm hoe een animatie met vingertop zich langzamerhand vult. Wel is het verwarrend dat je de vingerafdrukken in de app niet bij de instellingen van het Keypad toevoegt, maar bij Smart Lock > Lock Permissions > Keypad.

Op afstand toevoegen van vingerafdrukken is niet mogelijk: als je nieuwe vingers wilt registreren zal de persoon fysiek aanwezig moeten zijn en de vinger meermaals tegen de scanner leggen. Wat wel kan, is op afstand extra toegangscodes aanmaken zodat je (tijdelijk) iemand toegang kunt verschaffen.

Er zit een grote 3M-plakstrip aan de achterzijde, waarmee je het codepaneel kunt vastplakken. Dit moet binnen Bluetooth-bereik van het deurslot zijn. Ik had liever een oplossing gezien waarbij je schroefjes aan de binnenkant kunt wegwerken. Niet dat een dief veel met de Keypad kan doen (hij is namelijk niet te resetten), maar als hij door vandalisme steeds kapot gaat kan het een behoorlijke kostenpost worden. Overigens moet je behoorlijk wat moeite doen om de plakstrip los te wrikken. De behuizing van de Keypad zelf is redelijk robuust en uitgevoerd in zwart plastic.

Installatie Nuki Keypad 2.0

We hebben de Keypad binnenshuis op de deur van een appartement geplakt, waardoor het probleem van vandalisme vrijwel nihil is. Ook speelt de spatwaterbestendigheid in dat geval geen rol. Wil je de Keypad wel buitenshuis bevestigen op een plek waar hij wel eens een regendruppel krijgt, dan kan dat: hij heeft een IP65-rating en kan dus tegen vocht. Per Nuki-deurslot kun je maar één Keypad koppelen.

Na de installatie moet je de Keypad nog koppelen in de Nuki-app. Dit kan alleen als je de Nuki Smart Lock 3.0 of Nuki Smart Lock Pro 3.0 aanschaft en dat is een vervelende beperking. Niet iedereen heeft het nieuwste deurslot en het is bij dergelijke producten ook niet nodig om constant te updaten. Waarom dit is, heeft de fabrikant niet bekendgemaakt maar het zou iets met de benodigde chip te maken kunnen hebben.

Had je al de eerste generatie Nuki Keypad, dan kun je die gemakkelijk vervangen, waarbij ook meteen de codes worden overgezet. Koppelen doe je via Bluetooth. Dit lukte meteen en na wat testen (om zeker te weten dat de vingerscanner werkte) gingen we met een gerust hart de deur uit. Trouwens: als het niet werkt, zijn er altijd nog andere manieren om het deurslot te openen. Lees daarvoor onze review van de Nuki 3.0 Pro Smart Lock.

Het toevoegen van een vingerafdruk werkt op dezelfde manier als je met Touch ID gewend bent: een paar keer je vinger onder verschillende hoeken op de scanner leggen en de app geeft aan dat het gelukt is. Je geeft de vingerafdruk een naam en bent klaar. Het is slim om vooraf even na te denken welke vingers je meestal vrij hebt, als je met volle boodschappentassen bij de deur aankomt. Je kunt meerdere vingerafdrukken toevoegen. In de app vind je nog wat meer instellingen, zoals tijdelijk toegang verlenen met een toegangscode. Verder biedt de app statistieken, zodat je precies weet wanneer de deur is geopend.

Nuki Keypad 2.0 in gebruik

Deze Keypad is net zo simpel te gebruiken als een Touch ID-scanner: vinger erop leggen en na een paar seconden gaat het slot open. Dit gaat uiteraard sneller dan het intikken van een code. De Keypad werkt op vier AAA-batterijen die volgens de fabrikant een jaar lang meegaan. Dit is afhankelijk van hoe intensief je het accessoire gebruikt. Sluiten van het slot doe je door op het driehoek-icoon naast het cijfer 9 te drukken. De deur wordt dan meteen vergrendeld.

Voor vakantiewoningen heb je voldoende aan de eerste generatie Keypad, die veel goedkoper is. Je kunt namelijk niet op afstand vingerafdrukken toevoegen, dus deze functie is alleen interessant voor directe huisgenoten. Bij een AirBnb of andere vakantiewoning is het praktischer om gasten gewoon een 6-cijferige code te verstrekken, die na het verblijf automatisch verloopt. Het scannen van de vingers van alle gasten is dan te veel gedoe. De foto van de fabrikant waarop mensen met rolkoffers te zien zijn, is dan ook niet helemaal realistisch: ja, ze kunnen een cijfercode gebruiken, maar dan is de veel goedkopere Keypad 1.0 voldoende.

Voor het op afstand aanmaken van nieuwe toegangscodes heb je een Nuki-bridge of een Nuki Pro 3.0-slot nodig, want die heeft een ingebouwde bridge met wifi. Het aanmaken van toegangscodes kan erg flexibel gebeuren: zo kun je een bepaalde tijd (bijvoorbeeld tussen 16:00 en 17:00 uur op maandagen) kiezen of instellen dat een code pas vanaf een bepaalde datum mag werken. Gasten kunnen daardoor niet te vroeg in een vakantiehuisje intrekken. Met 200 codes en 20 vingerafdrukken is er keuze genoeg.

Score 7.8 Nuki Keypad 2.0 €159,00 Voordelen + Eenvoudig te installeren vanuit Nuki-app

IP65-rating (spatwaterbestendig)

Grotere cijferknoppen dan op eerdere model

Snel scannen van je vingerafdruk

Codes van eerdere keypad worden overgezet Nadelen - Nauwelijks beschermd tegen diefstal en vandalisme

Alleen te bevestigen met dubbelzijdig plakband

Behoorlijk prijzig

Alleen voor Nuki (Pro) 3.0

Conclusie Nuki Keypad 2.0 review

Je vinger op een scanner leggen werkt net iets makkelijker dan een code intikken en het is ook veiliger, aangezien niemand over je schouder kan meekijken. Toch vind ik dit niet meteen een must-have voor je deurslot. Ten eerste is het vrij prijzig: de tweede generatie Keypad is twee keer zo duur als het eerdere model. Aangezien je al meerdere methoden hebt om binnen te komen, is het de vraag of je veel geld over hebt voor nóg een methode. Ten tweede moet je voor elke persoon de vinger scannen, dus het is alleen interessant voor vaste bezoekers. Een derde bezwaar is dat de prijzige KeyPad alleen met tweezijdig plakband te bevestigen is. Een dief heeft er niets aan, aangezien de Keypad niet te resetten is. Maar het is voor jou als bewoner wel een flinke kostenpost als de vingerscanner telkens door rondhangende jongeren van de deur wordt gesloopt. Los daarvan werkt de Nuki Keypad 2.0 naar verwachting: het slot gaat een paar seconden na het opleggen van je vinger open. Maar aangezien er al voldoende andere manieren zijn om je Nuki-slot te openen vind ik deze dure Keypad niet echt noodzakelijk.

Nuki Keypad 2.0 kopen

Nu komt het lastigste punt: waar koop je deze Keypad? Net als eerdere producten zoals de Nuki Battery Pack (die maandenlang was uitverkocht) is ook deze Nuki Keypad 2.0 niet zo gemakkelijk te krijgen. Je bent het beste af bij de Nuki Shop, waar je de adviesprijs van €159,- betaalt. Bij retailers zoals Coolblue grijp je door lage voorraad de meeste tijd mis.

Daarnaast zou je kunnen kiezen voor de eerdere (goedkopere) Keypad 1.0. Die heeft weliswaar geen vingerafdrukscanner, maar werkt verder ook prima en blijft gewoon in het assortiment.